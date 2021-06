„Wer wird Millionär“: Spektakuläre Premiere: Das hat selbst Jauch noch nie erlebt!

Er hat nicht nur Geld, sondern ein Herz gewonnen – und das für immer! Bei „Wer wird Millionär“ lag am Montagabend Romantik in der Luft. Erst sahnte Kandidat Thomas Berg aus Dortmund 16.000 Euro ab, dann ging er vor seiner verdutzten Lebensgefährtin auf die Knie „und machte ihr einen Heiratsantrag.

Der IT-Berater erriet sich in dem Quiz 16.000 Euro, Moderator Günther Jauch gratulierte und sagte: „Damit könnte man ja einiges anfangen.“ Und das war das Stichwort! Denn Kandidat Thomas Berg war mit seinem Auftritt lange noch nicht ganz fertig. „Das wollte ich in diesem Zuge auch tun. Und zwar hätte ich noch ein kleines Anliegen“, sagte er nervös.

Wer wird Millionär: Erster Heiratsantrag im Studio

Er drehte sich in Richtung Publikum, wo seine Lebensgefährtin Julia Kadic einsam als Begleitung in den leeren Reihen saß. „Schatz, würdest du bitte mal runterkommen?“, rief er. Und sein Schatz kam. Mit wackelnder Stimme sagte er: „Wir sind ja schon sehr lange zusammen. Und du merkst, ich bin sehr nervös und wusste auch gar nicht, wo ich nervöser sein sollte. Bei dem, was ich jetzt sage oder bei dem, was ich bisher gemacht habe.“

Dann folgten ein Kniefall und die magischen Worte: „Ich würde gerne um deine Hand bitten. Ich würde dich gerne heiraten wollen, Schatz.“ Die Antwort seiner Julia: „Ja! Ja!“. Dann steckte der IT-Berater seiner Zukünftigen einen funkelnden Verlobungsring an den Finger.

Kandidat Thomas Berg steckt seiner Julia Kadic den Ring an. Gregorowius Foto:

Wer wird Millionär: Moderator Günther Jauch machte Scherze

Und Moderator Günther Jauch? Der scherzte in Richtung der frisch verlobten Frau: „Ich hoffe, Sie fühlen sich medial nicht unter Druck gesetzt. Sie können jederzeit … Also ich will nicht schuld gewesen sein.“

Dies war übrigens der erste Heiratsantrag im Studio von „Wer wird Millionär“. Im Februar 2019 hörte eine junge Frau auch die magischen Worte, allerdings per Telefon. Ihr Lebensgefährte saß als Kandidat im Studio. Erst glaubte sie an einen Scherz, Moderator Günther Jauch musste sich einschalten. Und dann antwortete sie auf die Frage aller Fragen: „Das hört sich gut an! Wenn ich dann eine Spülmaschine bekomme, mache ich mit.“ Eine coole Antwort, die beim Publikum für Lacher sorgte.

Am Montagabend verabschiedeten sich Thomas Berg und seine zukünftige Frau mit einem breiten Lächeln – und 16.000 Euro. Die Finanzierung der Hochzeitsfeier dürfte damit im Sack sein.