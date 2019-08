„Wenn man Hüften und Oberweite hat”: Beatrice Egli mit klarem Statement zu Bodyshaming

Köln -

Auch Schlagerstars wie Beatrice Egli (31) müssen sich früher oder später mit Bodyshaming auseinandersetzen. Doch die gebürtige Schweizerin hat eine ganz klare Meinung zu dem Thema und trotzt den Hate-Kommentaren.

Beatrice Egli über Bodyshaming

Vor allem auf Instagram lässt Beatrice ihre 150.000 Follower an ihrem Leben teilhaben, da gehören auch hin und wieder ein paar Negativ-Kommentare dazu.

Gegenüber dem „Ok Magazin” erzählt die 31-Jährige, schon öfter mal in ihrem Bühnenoutfit als Presswurst bezeichnet worden zu sein. „Ein paar Kilos weniger würden dir auch nicht schaden”, kommentieren Menschen unter ihre Bilder.



Das hört niemand gerne, doch solche Kommentare lassen die Schlagersängerin eher kalt: „Manchmal ziehe ich bewusst etwas an, bei dem andere sagen: "Das trägt ein bisschen auf". Aber mein Gott, ich trage es trotzdem gerne.”

Jedoch bekommt die Schweizerin auch viel Zuspruch auf Instagram: „Du siehst mal wieder umwerfend aus” oder „Bist das Beste, was der Schlager hat und siehst umwerfend aus”, schreiben ihre Fans.

Negativ-Kommentaren zeigt die „Herz an”-Sängerin die kalte Schulter: „Wenn man Hüften und Oberweite hat, dann kann das auch gezeigt werden.”

Keine Diät für den Schlagerstar Beatrice Egli

Eine Diät kommt für die „Deutschland sucht den Superstar”-Gewinnerin nicht in Frage: „Ich merke immer mehr, dass die Menschen genau das an mir schätzen — ich bin einfach, wie ich bin, und lasse mich nicht verbiegen. Für mich bedeutet Lebensqualität, nicht verzichten zu müssen oder in Kalorien zu denken. Das wäre kein Erfolg wert, dafür ist das Leben zu kurz. Ich esse schon immer das, auf was ich Lust habe, und seitdem ich so lebe, bin ich auch immer gleich schwer und bin glücklich. Ich kann das nur jedem empfehlen, und der wichtigste Zeiger auf der Waage ist der Wohlfühlzeiger.“

Mit ihrer Einstellung möchte Beatrice andere Menschen motivieren und Fans Mut zusprechen: „Es ist schön, dass ich viele Menschen motivieren kann, indem ich sage: "Genau so, wie du bist, bist du gut."” (as)