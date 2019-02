„Was ist da los?”: Lena Meyer-Landrut versetzt Fans mit Foto in Sorge

Los Angeles -

Wirklich überzeugen kann die Sängerin ihre Fans mit der Message nicht.

Lena Meyer-Landrut stieg innerhalb der vergangenen Jahre zum regelrechten Social-Media-Sternchen auf.



Auf Instagram nimmt sie ihre Fans mit durch ihren hippen Alltag mit regelmäßigen Sport-Einheiten, Tonstudio-Besuchen und Foto-Shoots.

Lena Meyer-Landrut machte Erfahrungen mit Hass im Netz

Klar, dass sie bei einem solchen Output in den sozialen Medien über die vergangenen Jahre auch die ein oder andere negative Kritik einstecken musste.

Ihre Erfahrungen mit „Hatern” verarbeitet die 27-Jährige unter anderem auch in ihrer neuen Single „Thank You”.



Dort bedankt sie sich bei den Menschen, die versucht haben, sie klein zu machen. Denn dadurch sei sie nur noch mehr gewachsen.

Lena Meyer-Landrut postet Schwarz-Weiß-Bild bei Instagram

Bei Instagram versetzte die Sängerin viele ihrer Fans nun in Sorge. Sie postete ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem sie mit müdem Blick in die Kamera schaut. An ihrem Unterarm zeichnen sich zwei feine Narben auf ihrer Haut ab.

Die Bildunterschrift lautet: „Cause these scars have just made me stronger." (Deutsch: Denn diese Narben haben mich nur stärker gemacht.)

Lesen Sie hier: Jury-Hammer – Lena Meyer-Landrut kehrt zurück in den „The Voice Kids”–Chefsessel

Bei der Zeile handelt es sich um eine aus dem oben genannten Song „Thank You”. Oder meint sie damit die Narben am Arm? Das fragen sich auch ihre Fans.



Auffällig ist: Im Gegensatz zu ihrer Message scheint Lena Meyer-Landrut auf dem Schwarz-Weiß-Bild ganz und gar nicht stark auszusehen.

Fans machen sich sorgen um Lena Meyer-Landrut

Es entsteht bei Fans viel eher Eindruck, dass die Sängerin müde und abgeschlagen aussieht. „Warum so traurig?”, fragt eine Nutzerin.

„Siehst müde und traurig aus”, „Hey, warum so niedergeschlagen?” oder „Was ist da los?” sind weitere Kommentare unter dem Bild.

Ob die Sängerin tatsächlich niedergeschlagen ist? Das verrät sie ihren Fans nicht.



Zuletzt hatte sich Lena Meyer-Landrut nach vielen Jahren Beziehung von ihrem Langzeit-Freund Max von Helldorf getrennt (hier mehr lesen).

(ta)