„Viel Geld in die Hand genommen“: Sophia Thomalla überrascht mit neuem Geschäftsfeld

Gütersloh -

Influencerin, Model, Schauspielerin: Sophia Thomalla (30) hat sich für Vieles einen Namen gemacht. Bekannt ist sie natürlich auch für ihre markigen Sprüche und ihre schnörkellose Art. Jetzt hat sie aber mit einem völlig neuen Geschäftsfeld überrascht, fernab von Mode, Fashion und Beauty.

Sophia Thomalla ist nämlich unter die Investorinnen gegangen. Das alleine wäre ja noch nicht einmal der Rede wert. Allerdings unterstützt sie ein Bauunternehmen. Und das als erstes Investment und nicht bloß zögerlich.

Sophia Thomalla steigt bei Schüttflix ein

Wie Sophia auf ihrem Instagram-Account bekannt gibt, hat sie „viel Geld in die Hand genommen“, um dem Gütersloher Startup Schüttflix unter die Arme zu greifen. Laut „FAZ“ geht es um einem hohen sechsstelligen Betrag, den sie in das Unternehmen investiert hat.

Sophia Thomalla wird nicht nur Investorin, gleichzeitig soll sie das Gesicht der Marke werden.

Das Unternehmen Schüttflix will den Schüttgutmarkt digitalisieren, wie es auf der Internetseite der Firma heißt. Dahinter steckt eine Art Online-Handelsplatz für Baustoffe. Ähnlich wie bei Amazon kann man dort die Preise verschiedener Anbieter von größeren Mengen Sand, Schotter oder Split miteinander vergleichen.

Laut Schüttflix würden so die Lieferzeiten um mehrere Stunden verkürzt werden.

Sophia Thomalla über ihre Gründe für ihr Schüttflix-Investment

Wer sich jetzt fragt, wie genau Sophia Thomalla da ins Bild passt, kann sich nur an ihre eigenen Aussagen halten. „Warum Baubranche?“, wirft sie selbst die Frage auf, die sich wohl viele stellen. Und gibt die Antwort: „Weil es Bestand hat und bodenständig ist, die Typen zu mir passen.“

Vor allem die Hinzufügung „und weil ich vegane Kaffeeläden einfach unsexy finde! Das können die Hipster machen“, scheint so gar nicht ins Bild von Sophia Thomalla zu passen, die doch eigentlich immer darauf bedacht war, extrem stylisch zu wirken. Zumal es außer „veganen Kaffeeläden“ ja auch noch andere Geschäftsfelder gibt.

Ziemlich stylisch wirkt unterdessen die Inszenierung der Schüttflix-Kampagane. Ein episches Schwarz-Weiß-Bild zeigt Thomalla zwischen Geschäftsführer Thomas Hagedorn und Gründer Christian Hülsewig, im Hintergrund Bagger auf einem Berg Erde.

Und auch zum Thema Feminismus lässt Sophia noch einen Kommentar ab. „Feminismus ist, wenn man als Frau mit coolen Jungs Geschäfte macht“, erklärt sie.

Was steckt hinter Sophia Thomallas Investment?

Na dann. Aber so ganz abwegig scheint das Investment dann natürlich doch nicht zu sein. Schließlich geht es dabei um Geld, und davon scheint in dem Unternehmen viel zu holen zu sein. Hülsewig sieht allein in Deutschland ein enormes Marktpotenzial. Nach eigenen Angaben hat das Startup nach der Gründung 2018 bereits 420 Partnerunternehmen, 50 Prozent monatliches Wachstum und 50.000 Tonnen Schüttgut geliefert.

Ob jetzt hip oder cool oder nichts von beidem, vielleicht wittert Sophia Thomalla einfach nur ein gutes Geschäft, und das ist ja auch ihr gutes Recht. (jv)