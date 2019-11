„The Biggest Loser“ 2018: Diese Kandidaten kämpften im Finale um 50.000 Euro

Köln -

Die Abnehmshow „The Biggest Loser“ ist zurück.

Jeden Sonntag um 17.45 Uhr zeigt Sat.1, wie Kandidaten, die zu viel auf die Waage bringen, sich gegenseitig motivieren, um abzunehmen und am Ende „The Biggest Loser” zu werden..

10. Staffel von „The Biggest Loser”

Auch in der 10. Staffel wurden die Kandidaten wieder von Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss unterstützt. Außerdem im Team ist, wie in den vergangenen Jahren, das Trainer-Duo Ramin Abtin (45) und Marike Spaleck (31).

Und das gab es noch nie: 50 Bewerber kämpften in der ersten Folge um 16 begehrte Plätze im Camp. Dafür mussten sie sich beim ersten Kräftemessen im Münchner Olympiastadion qualifizieren. Erst in der Auftakt-Show wurde verraten, welche Kandidaten ins Boot-Camp einziehen.

Und SIE kämpften im Finale um den Titel „The Biggest Loser“ 2018

Shirin (34) aus Jena, Startgewicht 94,6 Kilo

Shirin aus Jena wiegt 94,6 Kilo. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Die 34-jährige Shirin ist ebenfalls Kandidatin bei „The Biggest Loser“ 2018.

Benny (26) aus Bürstadt, Startgewicht165 Kilo

Bennys Startgewicht liegt bei 165 Kilo. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Vom Studenten zum „Biggest Loser“-Teilnehmer. Auch Benny möchte unbedingt abspecken.

Saki (39) aus Nürnberg, Startgewicht 189,6 Kilo

Saki möchte 100 Kilo abnehmen. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Also junger Mann war Saki immer sehr schlank. 1979 hatte er einen schweren Unfall, wodurch Sport nicht mehr so möglich war wie früher. Jetzt möchte er sein Leben neu gestalten. Die größte Motivation ist seine Familie. Mit seinen Kindern möchte Saki öfter spielen.

Christos (23) aus Ketsch, StartgewichtStartgewicht 179,4 Kilo

In der Schule wurde Christos aufgrund seines Übergewichts gemobbt. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Mit seinem Übergewicht hatte er schon als Kind zu kämpfen. Seine Eltern haben ein Restaurant, wodurch es immer viel zu essen gab. Auf Youtube möchte er sich mit einem eigenen Kanal einen Namen machen.

„The Biggest Loser 2018“ wurde Saki (39) aus Nürnberg, Startgewicht 189,6 Kilo

Saki möchte 100 Kilo abnehmen. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Sieger der neunten Ausgabe von „The Biggest Loser“ wurde Saki. Er ist jetzt zwar um einige Kilos leichter, aber auch um 50.000 Euro schwerer.

„The Biggest Loser 2018“: Diese Kandidaten schieden vorher aus:

Vanessa

Vanessa wiegt 116,6 Kilo. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Lisa

Lisa möchte im Camp runter von den Kilos. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Fabian

Fabian ist Angestellter in einer Sicherheitsfirma. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Dirk

Dirk war jahrelang Ringer, hat aber nach einer Verletzung nicht mehr zum Sport zurückgefunden. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Sandra

Sandra startet mit 116,7 Kilo. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Guido

Guido ist der Zweitälteste unter den Teilnehmern. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Jessica

90,1 Kilo sind zu viel für Jessica (29) aus Neustadt. Deshalb machte sie bei „The Biggest Loser“ mit. Leider schied sie bereits in Folge 2 aus. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Benjamin

Benjamin M. aus Meckenbeuren gehörte mit 193 Kilo zu den zehn schwersten Männern bei „The Biggest Loser“ 2018. Er musste in der 3. Show gehen. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Chris (25)

Chris arbeitet als Altenpfleger. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Chris startet mit einem Gewicht von 199,2 Kilo. Der Schlagerfan verließ das Abnehm-Camp in Woche drei auf eigenen Wunsch.

Denice (22)

Denice startet mit 148,9 Kilo. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Durch „The Biggest Loser“ machte Denice den ersten Schritt in Richtung Wunschgewicht. Doch in der dritten Woche verlor sie mit 1,9 Kilogramm am Wenigsten. Mit 135,6 Kilogramm musste sie ihre Koffer packen und nach Hause fahren.

Alexandra (48)

Alexandra aus Ludwigshafen am Rhein startet bei „The Biggest Loser“ mit 117,9 Kilo. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Mit der Hilfe von Dr. Christine Theiss und den anderen Coaches wollte Alexandra abnehmen. Ihre Teamkollegen schickten sie in Woche vier nach Hause, weil sie sich sicher waren, dass sie es auch dort schaffen würde.

Sabine (41)

Sabines Traum ist es, zum 25. Hochzeitstag schlank in weiß auftreten zu können. SAT-1/Johannes Mueller Foto:

Sabine musste das Camp noch vor der Entscheidung verlassen, weil sie gegen eine der Regeln verstieß. Sie wollte, wegen ihrer Höhenangst, nicht an einer der Challenges teilnehmen.

Miquel (28)

Der 28-Jährige möchte im TV ordentlich abspecken. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Miquel konnte zwar in den letzten beiden Wochen die meisten Kilos verlieren, diese Woche verlor er jedoch am wenigstens Gewicht. Die anderen Kandidaten schickten ihn nachhause, weil er sie bereits davon überzeugen konnte, dass er auch Zuhause stark genug ist weiter abzunehmen.

Diese Kandidaten haben es nicht ins „Biggest Loser”-Abnehmcamp geschafft

Sie versuchen ihr Glück nun daheim:

Alexander (46) aus Freising, 147,1 Kilo

Alexander aus Freising möchte bei „The Biggest Loser“ abspecken. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Alexander aus Freising ging mit 147,1 Kilo ins Rennen.

Anela (28) aus Kirchheim unter Teck, 137,7 Kilo

Anela kommt aus Baden-Württemberg und will im Camp ordentlich abspecken. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Auch Anela aus Kirchheim war unter den 50 Kandidaten bei „The Biggest Loser“ 2018.

Angela (35) aus Lahr, 141,9 Kilo

Angela möchte ihr Leben nicht in diesem Zustand weiterleben. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Schon als Jugendliche war Angela übergewichtig und nimmt noch heute immer weiter zu. Sie vermutet, dass der Kern des Problem in ihrer Ernährung liegt. Sie bezeichnet sich selbst als „Kohlenhydrat-Junkie“. „Es gab schon auch Zeiten, dann habe ich mir jeden Abend eine Fertigpizza gemacht“, sagt die 35-Jährige.

Ann-Christin (29) aus Kiel, 138,7 Kilo

Ann-Christin aus Kiel ist von Beruf Verwaltungsfachangestellte. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Ann-Christin ernährt sich ausgewogen und ist auch kein Sport-Muffel. Regelmäßig geht sie zum Fitness-Boxen. Trotzdem konnte sie ihr Wunschgewicht bisher nicht erreichen.

Berna (22) aus Aachen, 129,9 Kilo

Berna ist Verkäuferin in einer Bäckerei. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Übergewicht hat Berna seit ihrer Pubertät. Seitdem hat sie immer weiter zugenommen. Die Schuld dafür rechnet sie sich selbst zu: „Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Hungergefühl hatte.“

Bouziane (37) aus Berlin, 139,2 Kilo

Bouziane wünscht sich eine Familie. Für dieses Ziel will er jetzt abspecken. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

„Ich esse aus Stress“, sagt Bouziane. Mit 23 Jahren stand er kurz vor einer Abschiebung aus Deutschland. Er musste nach Paris flüchten und kam erst 2004 wieder zurück. Durch diesen psychischen Stress hat er zugenommen.

Carina (26) aus Wadgassen, 165,9 Kilo

Carina hofft, dass im Camp die Kilos purzeln. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Carina ist unzufrieden mit ihrem Gewicht. Daran möchte sie jetzt etwas ändern, schaffte es aber nicht ins Camp.

Chrissy (20) aus Springe, 113,1 Kilo

Chrissy ist die Jüngste in der Gruppe. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Chrissy aus Springe war eine der 50 Teilnehmerinnen der 10. Staffel.

Christian (32) aus Obertshausen, 135,7 Kilo

Christians Startgewicht liegt bei 135,7 Kilo. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Zugenommen hat Christian nach einer zweijährigen Sportverletzung beim Fußball. Von Beruf ist er Kälte- und Klimatechniker.

Despina (35) aus Essen, 127,5 Kilo

Despina aus Essen arbeitet als Parkhausaufsicht. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Despina hat eine schwere Zeit hinter sich. Das Essen hat sie immer dafür benutzt, um Frust abzubauen. Ihre Kinder sind ihr sehr wichtig. Gerade deshalb möchte sie abnehmen: „Ich glaube, ich bin kein Vorbild für meine Kinder, weil ich durch mein Übergewicht kein gutes Vorbild sein kann“.

Edgard (20) aus Bottrop, 184,6 Kilo

Edgard ist der Jüngste bei „The Biggest Loser“ 2018. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Edgard ist Kassierer in einem Freizeitpark. Damit er selbst in Zukunft auch wieder mehr Spaß hat, will er abspecken.

Evelyn (29) aus Sachsenheim, 135,2 Kilo

Evelyn tritt mit einem Startgewicht von 135,2 Kilo an. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Mit dabei ist in diesem Jahr auch Evelyn aus Sachsenheim.

Giovanni (27) aus Pforzheim, 143,7 Kilo

Giovanni möchte bei „The Biggest Loser“ abnehmen. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Auch dabei: Giovanni aus Pforzheim – wie viel kann er abnehmen?

Heiko (41) aus Dinslaken, 185,2 Kilo

Heiko aus Dinslaken ist Hausmann. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Auch Heiko aus Dinslaken nahm teil – und möchte unbedingt abnehmen.

Jennifer (25) aus Forchheim, 105,7 Kilo

Jennifer möchte bei „The Biggest Loser“ abspecken. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Jennifer gibt sich mit 105,7 Kilo nicht zufrieden.

Jérôme (24) aus Zittau, 177,3 Kilo

Jérôme startet mit 177,3 Kilo. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Jérôme war einer der 50 Kandidaten.

Kathrin (32) aus Wöhrden, 108,7 Kilo

Kathrin ist Kandidatin bei „The Biggest Loser“ 2018. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

108,7 Kilo bringt Kathrin auf die Waage. Daran will sie etwas ändern.

Kevin (35) aus Eschenburg, 159,4 Kilo

Kevin geht mit einem Gewicht von 159,4 Kilo ins Rennen. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Auch Kevin hofft, dass er Gewicht verlieren kann.

Kristina (36) aus Essenheim, 140,9 Kilo

Christina wiegt 140,9 Kilo. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Kristina aus Essenheim ging mit 140,9 Kilo ins Rennen.

Marianna (28) aus Ismaning, 105,3 Kilo

Marianna kommt aus Ismaning und wiegt 105,3 Kilo. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Wie viel wird sie abnehmen? Marianne möchte nicht länger 105 Kilo wiegen.

Markus (34) aus Offenbach, 133,1 Kilo

Markus möchte von seinen 133,1 Kilo runter. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Markus hat eine Entscheidung getroffen: Er möchte abnehmen. „The Biggest Loser“ bietet ihm die Chance dazu.

Michael K. („Heinzi“) (44) aus Wismar, 152,2 Kilo

Michael K. aus Wismar wird auch „Heinzi“ genannt. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Ebenfalls Teil der 10. Staffel: Michael K. aus Wismar.

Michael L. (49) aus München, 204,7 Kilo

Michael L. möchte einen Marathon laufen. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Sein absoluter Traum ist es, in einen Mini reinzupassen. „Das wäre ein Traumauto von mir. Aber der ist einfach zu klein für einen großen, dicken Mann wie mich“, sagt er. In seiner Jugend hat er sehr viel Sport gemacht. Ab 30 ging es dann aber bergab.

Nikki (35) aus Fürstenfeldbruck, 131,7 Kilo

Nikkis Startgewicht liegt bei 131,7 Kilo. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Wie viel bringt Nikki am Ende auf die Waage? Ihre 131,7 Kilo sollen Geschichte sein.

Nicole L. (40) aus Dortmund, 130,3 Kilo

Nicole kommt aus Dortmund. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Auch Nicole hat keine Lust mehr auf Übergewicht.

Pascal (36) aus Bochum, 135,1 Kilo

Pascal ist von Beruf Piercer und betreibt mit seiner Frau ein Tattoo-Studio. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Übergewichtig ist Pascal schon seit Kindertagen: „Ich war immer der Dicke in der Clique“. Seit 12 Jahren ist er mit seiner Frau zusammen. In dieser Zeit hat er noch weiter zugenommen. Seine Frau ist unglaublich besorgt um Pascals Gesundheit. Deshalb müssen die Kilos jetzt runter.

Raffaele (39) aus Rheinfelden, 152 Kilo

„The Biggest Loser“ ist für Raffaele die Chance, um endlich abzunehmen. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Auch Raffaele aus Rheinfelden ist bei „The Biggest Loser“ 2018 dabei.

Rita (25) aus Frankfurt/Main, 119,1 Kilo

Bei Rita sollen die Pfunde purzeln. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Rita kommt aus Frankfurt und möchte jetzt ins Camp. Dort möchte sie unbedingt abnehmen.

Robin (27) aus Wemding, 137 Kilo

Robin hat Angst durch sein Körpergewicht die Beziehung zu Freundin Heike (24) zu zerstören. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Robin möchte mindestens 70 Kilo abnehmen. Sein größtes Laster sind Energydrinks. Vor zwei Jahren ist er mit einer schweren Blutvergiftung im Krankenhaus gelandet. Das war der Moment, in dem ihm klar geworden ist, dass er abnehmen möchte.

Samantha (24) aus Reutlingen, 129,5 Kilo

Samantha wiegt 129,5 Kilo. SAT.1/Benedikt Mueller Foto:

Das Startgewicht von Samantha aus Reutlingen betrug 129,5 Kilo.

Stephanie (26) aus Berlin, 119,4 Kilo

Die 26-Jährige möchte bei „The Biggest Loser“ abnehmen. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Stephanie kommt aus Berlin. Mit ihrem Gewicht ist die 26-Jährige nicht glücklich.

Sven (30) aus Kürten, 159,8 Kilo

Svens Startgewicht beträgt 159,8 Kilo. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Sven hoffte, in der Sendung einige Kilos zu verlieren. Aktuell wiegt er 159,8 Kilo.

Toni (56) aus Dallgow-Döberitz 141,1 Kilo

Toni ist der Älteste unter den Teilnehmern. SAT.1/Johannes Mueller Foto:

Bringen die Coaches Toni zu seinem Wunschgewicht? Der 56-Jährige möchte nicht länger übergewichtig sein.

