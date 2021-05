„Sterbe lieber Zuhause“: Salma Hayek spricht über dramatische Corona-Infektion

London -

Erschreckender Corona-Bericht: Schauspielerin Salma Hayek (54) hat in einem Interview mit dem erstmals öffentlich über ihre zurückliegende schwere Covid-19-Erkrankung gesprochen. So musste sie zwischenzeitlich sogar mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden.



Im Gespräch mit dem US-Blatt „Variety“ sagte sie: „Mein Arzt flehte mich an, in ein Krankenhaus zu gehen, weil es so schlimm war“. „Nein, danke. Ich sterbe lieber Zuhause“, habe sie geantwortet.

Salma Hayek: Nach Covid immer noch weniger Energie

Die gebürtige Mexikanerin, die mit Ehemann François-Henri Pinault und der gemeinsamen 13-jährigen Tochter Valentina in London lebt, hatte sich voriges Jahr zu Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Dem Bericht zufolge verbrachte sie sieben Wochen isoliert in einem Zimmer und musste auch mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden. Noch immer habe sie weniger Energie als früher, erzählt Hayek.

Im April kehrte sie jedoch zurück zur Arbeit und stand für Regisseur Ridley Scott für den Film „House of Gucci“ in einer kleinen Rolle an der Seite von Lady Gaga und Adam Driver vor die Kamera. Im Juni soll ihr 2019 gedrehter Film „The Hitman's Wife's Bodyguard“ in die Kinos kommen. In dem Action-Streifen spielen auch Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson mit. (dpa)