„Sommerhaus“: Erstes Paar schmeißt hin, Kölner „Big Brother“-Blondine rückt nach

Porto -

Kaum haben die mehr oder weniger bekannten Promis das „Sommerhaus der Stars“ bezogen, gibt es erste Brandherde.



Dabei tut sich vor allem Willi Herren als Konflikt-Starter hervor.



Doch den ersten wirklichen, fast handgreiflichen Disput haben andere: Sänger Menowin Fröhlich und Jessika Cardinahls Freund Quentin Dart Parker. Und daraufhin verlässt ein Teilnehmer die Show!



Parker hatte vor Beginn der Show nicht nur vollmundig angekündigt, dass er mit seiner Freundin immer und überall Sex habe, sondern scheint auch bei den anderen weiblichen Gästen im „Sommerhaus“ gerne Hand anlegen zu wollen.



Po-Grapsch-Alarm im „Sommerhaus der Stars“



Ein Po-Grapscher hier, ein Po-Grapscher da – was Bewohnern und Zuschauern unangenehm aufstößt, tut der US-Architekt seelenruhig ab.



Rolands Frau Steffi wurde nämlich zum Opfer von Quentins unkontrollierten Händen.



„Was denkt der denn, wer er ist? Der hat bestimmt erst mit 25 den ersten versteckt…“, meint auch Roland. „Mir juckt’s in den Fingern. Ich würde am liebsten platzen. Den schmeißen wir raus. Und wenn wir dabei selber drauf gehen. Arschlecken. Der muss weg.“



In einem persönlichen Gespräch knöpft sich Menowin Lustmolch Quentin dann auch nochmal vor (siehe RTL-Video oben).



Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich droht Quentin Parker im „Sommerhaus der Stars“



„Wenn du das bei meiner Frau gemacht hättest, dann hättest du mit mir richtig Ärger bekommen. Dann hättest du mich anders kennengelernt“, meint Menowin zu ihm. „Meiner Frau darf kein anderer Mensch auf den Arsch hauen. Weil das ist meine Frau.“



Um seine Aktion zu rechtfertigen meint Quentin dann einfach: „Ich gebe dir hiermit die Erlaubnis, meiner Frau in den Arsch zu kneifen, zum Abschied.“ Doch die sagt sogar selbst im Interview mit RTL: „Ich würde keinen Mann respektieren, der mir auf den Arsch haut. Nein!“



„Wegen Menschen wie dir saß ich da drinnen“, herrscht Menowin sein Gegenüber an und meint damit die Zeit, die er unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung im Gefängnis verbrachte.



Hier lesen: „Das geht zu weit“: Wendler wirft RTL Sabotage vor und wettert gegen Moderator



„Das ist für mich kein Humor. Ich bin froh darüber, dass du es nicht gemacht hast, sonst wäre das hier heute anders ausgegangen“, droht er Quentin mit erhobenem Zeigefinger.



Menowin erklärt Wutausbruch im „Sommerhaus der Stars“



Im Interview mit RTL erklärt Menowin seinen Wutausbruch. Quentins Verhalten im „Sommerhaus“ sei ein „absolutes No-Go“ gewesen, so der Sänger.



Quentin (l.) und Menowin im Streitgespräch. TVNOW Foto:

„Wenn du jetzt deiner eigenen Frau auf den Arsch packst, weil er gut aussieht, dann finde ich das okay. Aber einer fremden Frau an den Arsch zu fassen, das ist bei uns verboten, weil es strafbar ist. Man kann das als sexuelle Belästigung zur Strafanzeige bringen.“



Und der Sänger stellt klar: „Was ich zu ihm gesagt habe, das habe ich auch so gemeint. Ich habe gesagt, er soll mir aus dem Weg gehen.“



Lesen Sie hier unseren Kommentar zum „Sommerhaus“: Peinlich, peinlicher, der Wendler – seine Beziehung lädt zum Würgen ein



Quentin Parker und Jessika Cardinahl verlassen freiwillig das „Sommerhaus der Stars“



Eieiei, da knallt´s gewaltig! Die Folge: Ein Kandidat wirft freiwillig das Handtuch.



Denn Am Ende der zweiten Folge werden Jessika Cardinahl und Quentin Parker von den anderen Kandidaten nominiert. Der kommt den anderen Promis überraschend zuvor. Zunächst sagt er zu dem handfesten Vorfall: „Ich möchte euch um Verzeihung bitten, dass ich mit meinem Benehmen ein bisschen über die Grenzen hinaus gegangen bin. Ich habe große Hände und ich berühre alle Leute. So bin ich“



Naja, eine angemessene Entschuldigung sieht anders aus.



Anschließend verkündet er den Auszug: „Wir möchten uns freiwillig nicht mehr an diesem Spiel beteiligen. Weil es für uns nicht möglich ist, in dieser Situation, mit den Spielen und diesen Leuten zufrieden zu sein", begründet er seine Entscheidung.



Jetzt stehen Michael Wendler und Laura auf der Abschuss-Liste. Ob sie in Folge drei nun fliegen?

Rückt nach dem freiwilligen Aus von Quentin und Jessika übrigens ein anderes Promi-Pärchen nach?



Sabrina Lange steckte zuletzt in der Schuldenfalle. picture alliance / dpa Foto:

Sabrina Lange zieht ins „Sommerhaus der Stars“

Ja! Die Kölnerin Sabrina Lange, „Big Brother“-Star der ersten Staffel und gute Freundin von Jürgen Milski (55), zieht mit ihrem Freund überraschend in die Finca ein.



Und schon gibt es Zoff mit Willi Herrens Frau: „Ich zähl' die an“, keift Jasmin in Richtung Sabrina. Denn Sabrina, gar nicht schüchtern, greift Willi gleich mal ordentlich an den Hintern. „Das ist mein Arsch“, warnt Jasmin Herren. Doch das geht der Neuen am selbigen vorbei! Das kann ja noch heiter werden (für die Zuschauer)...

Sabrina Lange wurde 2000 mit der ersten Staffel „Big Brother“ bekannt. Davor arbeitete sie als Dachdeckerin.



Sabrina brachte nach „Big Brother“ die Single „Olé Ola“ heraus. Es folgten unter anderem Auftritte im Sat.1-Frühstücksfernsehen, eine Rolle in der Komödie „Der Prinz aus Wanne-Eickel“.



2013 nahm Sabrina Lange an der Trash-TV-Show „Reality Queens auf Safari“ teil und wurde gleich in Folge 1 von den anderen Teilnehmern rausgewählt.

Zuletzt steckte Sabrina Lange in der Schuldenfalle, Jürgen Milski wollte sie dort rausholen (hier mehr lesen). Ein Unfall-Drama machte ihr Bühnen-Comeback auch nicht leichter (hier mehr zu Sabrina Langes Verletzung lesen). Ob ihr der Neustart im „Sommerhaus“ gelingt? Das Preisgeld von 50.000 Euro könnte sie gut gebrauchen.

Was Menowin übrigens noch zum Vorfall mit Quentin im „Sommerhaus“ zu sagen hat, das sehen Sie oben im Video. (mah/sp/sch)