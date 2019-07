„Sieht aus wie Unfall“: Cheyenne Ochsenknecht schockt mit Foto, jetzt reagiert sie

Berlin -

Hat sie oder hat sie nicht? Diese Frage stellen sich derzeit viele Follower von Cheyenne Ochsenknecht.

Das Model, jüngster Spross von Natascha (54) und Uwe Ochsenknecht (63), postete ein Selfie von sich im Sonnenlicht. Der Blick ist verführerisch gen Kamera gewandt, die Haare nach hinten gehalten, sodass das Gesicht besser zur Geltung kommt.

Ein Großteil ihrer Fans hat beim aktuellen Schnappschuss aber nur einen Gedanken: Cheyenne hat doch Botox benutzt!

Und die Follower zögern nicht lange, das auch gleich in den Kommentaren kund zu tun. „Ich kann nicht mehr. Das sieht aus wie ein Unfall“ und „Schlauchbootlippen ist gelinde ausgedrückt. Wann gibt es die erste OP von Mama bezahlt?“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Doch es geht auch derber. So wird Cheyenne auch als „Fisch“ bezeichnet und ihr folgende Anschuldigung an den Kopf geworfen:



Pfui. Gerade mal so geschafft, durch Mama und Papa in die Öffentlichkeit zu kommen. Nun will sie keiner und es wird nachgeholfen mit Botox und das mit 19. Und in zehn Jahren sieht sie aus wie 50.