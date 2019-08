„Promi Big Brother”: Kultstar Zlatko muss gehen: „Fühlt sich an wie vor 19 Jahren“

Köln -

Er ist eine der Kultfiguren der ersten Staffel – doch in der Promi-Version von „Big Brother“ konnte er nicht so recht überzeugen: Zlatko Trpkovski (43) musste am Samstagabend als zweiter Kandidat das Zeltlager verlassen.

Zlatko musste als zweiter Kandidat „Promi Big Brother“ verlassen. SAT.1 Foto:

Seine Mitbewohner hatten ihn und TV-Ermittler Jürgen Trovato auf die Abschussliste gesetzt. Die Zuschauer besiegelten „Sladdis“ Rauswurf schließlich. „Es ist das gleiche Gefühl wie vor 19 Jahren. Da hätte ich nicht mit gerechnet“, gibt der 43-Jährige im anschließenden Interview zu.

Was Zlatko über die größten Unterschiede zwischen „Big Brother“ und „Promi Big Brother“ sagt und wie er über den Streit mit Joey denkt, sehen Sie oben im Video.

Tod von „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek: „Promi Big Brother“ trifft harte Entscheidung

Die gesamte Fernsehwelt trauert um den „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek. Er wurde nur 44 Jahre alt.



Ingo Kantorek ist am Freitagabend zusammen mit seiner Ehefrau bei Sindelfingen tödlich verunglückt (hier mehr zur Tragödie nachlesen).

Und während auch viele Serienkollegen von Kantorek ihr Beileid aussprechen und Trauer bekunden, knutscht eine von ihnen nichtsahnend im BB-Haus herum: Janine Pink. Sollte sie im Haus bleiben, wird die 32-Jährige auch weiterhin nichts vom Tod des Kollegen erfahren.



Wie Sat.1 schon vor der Live-Show bei Facebook in einem Kommentar bestätigt hat, werden die prominenten Bewohner nur über „Todes- und Krankheitsfälle aus dem engsten Verwandtenkreis informiert”.

Viele Zuschauer reagieren wütend und mit Unverständnis: „Sorry, aber das geht echt gar nicht”, schreibt eine Userin etwa. „Das ist herzlos. Ihr nehmt ihr die Chance, sich auf seinem letzten Weg von ihm zu verabschieden. Die Fakeliebe ist dann wohl wichtiger”, kommentiert eine andere. Und meint die sich anbahnende Romanze zwischen Pink und Tobi Wegener.

Andere finden die Entscheidung des Senders hingegen nachvollziehbar: „Sie wird es erfahren wenn sie raus ist und das ohne Kameras und Zuschauer”, schreibt eine Nutzerin.

„Promi Big Brother”: Kumpel spricht Klartext – Haben Janine und Tobi eine Zukunft?

Seit Freitagabend ist Schluss mit lustig. Der erste Bewohner muss raus, ab jetzt folgt jeden Tag ein weiterer Promi. Das erste „Rauswurf-Duell“ fand zwischen Eva und Janine statt.

Beide hatten von ihren Mitbewohnern die meisten Nominierungen bekommen. Während Eva das relativ lässig nahm, konnte Janine das nun gar nicht verstehen.



Bei Janine flossen die Tränen: Erst gab es Grußbotschaften von den Lieben daheim, dann stand sie auf der Abschussliste. SAT.1 Foto:

„Ich hab doch mit keinem Streit“, weinte sie hysterisch. Richtig in Rage geriet angesichts der Nominierung vor allem Ginger Costello. Die langte verbal mal so richtig zu und schimpfte wie ein Rohrspatz über die Nominierung. Nur Janines Promi-Big-Brother-Liebe Tobi blieb erstaunlich ruhig.

Der schwebte wahrscheinlich noch auf Wolken. Warum, sehen Sie oben im Video.

Das Publikum hatte (noch) ein Einsehen mit den Liebenden und trennte Janine nicht von ihrem Tobi.



Promi-Big-Brother: Eva Benetatou ist raus

Das Zeltlager verlassen musste Eva. Ausschlaggebend war dabei wohl ihr Ego-Trip und der heftige Streit mit Mit-Camper Chris (die Details dazu gibt es weiter unten).

„Ich habe gemischte Gefühle“, sagte Eva nach ihrem Auszug. „Auf der einen Seite wäre ich gerne weiter auf dem Campingplatz geblieben, aber auf der anderen Seite hatte ich schon ein komisches Bauchgefühl. Die letzte Woche war hart: Der Streit mit Chris war schlimm. Und irgendwie habe ich es schon geahnt.“



Wie sie sich für den Streit rechtfertigte, sehen Sie hier im Video.

Am Abend wird der nächste Bewohner folgen. Kandidaten für einen Rauswurf gibt es schließlich einige. Auch „Big Brother“-Legende Zlatko ist ein Kandidat. Denn der zeigt sich derzeit von seiner gar nicht so netten Seite.

„Big Brother“-Legende Zlatko geht auf Joey Heindle los

Zlatko hört einfach nicht auf und stichelt weiterhin bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufs Übelste gegen Sänger Joey Heindle. Joey versteht weiterhin die Welt nicht mehr und sucht am Zaun zwischen Luxuscamp und Zeltlager das Gespräch mit der „Big Brother”-Legende.

Zlatko erklärt: „Deine Art, die du an den Tag legst, ist schlecht, nicht menschlich. Du hast dich mir gegenüber falsch verhalten. Du kommst nur an den Zaun, wenn andere am Zaun sind, weil es dir definitiv am Arsch vorbei geht, wie es mir geht.”

Zlatko wettert gegen Joey Heindle. SAT.1 Foto:

Der 43-Jährige teilt weiter aus: „Ich habe das geglaubt, was du mir die ersten beiden Tage vorgemacht hast. Ich habe dir geholfen, habe dich getröstet, habe dir Tipps gegeben, damit du mir dann eine Spritze von hinten gibst und es dich nicht mal mehr interessiert, wie es hier bei mir aussieht. Du schlüpfst jedem ins Ars**loch rein.”



Eine innige Freundschaft nach „Promi Big Brother”? Für Zlatko ausgeschlossen: „Ich bin aber auch nicht hierhin gekommen, um neue Freunde zu finden. Es kann passieren, das man hier Menschen auf einmal gern hat, die man gerne wiedersehen würde, aber zu dieser Fraktion gehörst du nicht mehr!

Janine verrät bei „Big Brother“: Das lief wirklich im Bett mit Tobi Wegener

Darauf haben die „Promi Big Brother“-Zuschauer schon seit Tagen gewartet: Tobi und Janine haben endlich miteinander geknutscht.

Eng umschlungen hatten es sich die Turteltauben in ihrem gemeinsamen Bett gemütlich gemacht Nach den ersten zärtlichen Lippenbekenntnissen zogen sie sich die Decke über den Kopf. Was da vor sich ging, blieb Joey, der von seinem Hochbett aus ein Auge auf die beiden geworfen hatte, natürlich nicht verborgen.

Von seinem Bett aus kann Joey (rechts) genau beobachten, was Janine und Tobi unten treiben. SAT.1 Foto:

Trotzdem fragte er beim Frühstück direkt nach: „Und ihr habt euch gegenseitig das Gehirn rausgeknutscht, oder was?“ Statt einer Antwort gab es vom vielleicht ersten „Promi Big Brother”-Pärchen zunächst nur vielsagende und verlegene Blicke. Also bohrte Joey weiter: „Ich habe es doch gehört!“

„Promi Big Brother“: Janine verrät, was in der Nacht mit Tobi lief

Janine erwiderte daraufhin: „Wir haben nichts Schlimmes gemacht!“ Doch diese Antwort reichte dem Sänger noch nicht, denn er sagte: „Man kann ja auch obendrauf liegen, ohne dass man direkt was reinfährt. War das Petting?“

Janine klärte bereitwillig auf: „Neee, wir sind U18 geblieben!“ Mit dem Begriff konnte Joey aber offenbar nicht viel anfangen, denn er fragte irritiert nach: „Ist das eine U-Bahn, oder was?“

Statt einer Antwort gab es nur ein paar vielsagende Blicke zwischen Tobi und Janine. Die schmiedete dann auch gleich noch verruchte Pläne für die Zeit nach „Promi Big Brother“: „Also wenn wir hier rauskommen, brauchen die uns nur ein Hotelzimmer zu buchen! Das müssen wir mal im Sprechzimmer sagen!“

Tobi und Janine haben außerdem noch mehr miteinander getan: gemeinsam gebadet. „Huh, hah, ist das heiß!“ Mit diesen Worten stieg Janine zu ihrem Tobi ins Schaumbad – und meint natürlich nicht nur das Wasser... (siehe Video oben).

Da geht doch was: Janine schmiegt sich in der Wanne an Tobi. Aber liebkost er die heiße Nixe nur aus Berechnung? SAT.1 Foto:

Gemeinsam machten es sich beide nach ihrem Aufenthalt im Whirlpool gemütlich. Und dann wurde geschmust.



Nur einer störte die traute Zweisamkeit: Joey. Der hatte beim Anblick der Turteltauben eiskalt kombiniert: „Die lieben sich noch nicht, aber die mögen sich.“ Um da ein wenig nachzuhelfen, ließ Joey dem „Promi-Big-Brother“-Paar ein Schaumbad ein.

Der „Liebescrasher“ ließ Tobi und Janine keine Ruhe. Immer wieder gesellte sich Joey zu den „Liebenden“ (siehe Video oben).

Haben Janine und Tobi nach „Promi Big Brother” eine Zukunft? „Love Island”-Kumpel Marcellino gibt Einschätzung

Nach der Zeit bei „Big Brother” hätten die zwei Turteltauben ihre Ruhe vor Joey. Doch hätten Janine und Tobi in der Realität überhaupt eine Chance als Paar?

Ein Vertrauter von Tobi gibt eine Einschätzung. Marcellino („Love Island”) sagte „Promiflash” nun: „Ich würde es mir sehr für die beiden wünschen.” Er merkt aber auch an: „Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Realität wieder ein wenig anders aussieht und sich auch etwas anders anfühlt als eine TV-Produktion.”

Die „Love Island”-Teilnehmer Victor (m.), Sieger Marcellino (li.) und der Zweitplatzierte Tobi. Max Grönert Foto:

Die Chancen stehen laut Marcellino aber gut. Denn Janine sei durchaus eine Frau, die Tobi gefällt. „Also Janine ist ja eine ganz Süße und sie kommt mir auch so vor, als hätte sie das Herz am richtigen Fleck. Und sowas schätzt Tobi auch”, betont der ehemalige „Love Island”-Teilnehmer.

Promi Big Brother: Streit zwischen Eva und Chris eskaliert



Bei den einen hängt der Himmel voller Geigen, bei anderen so gar nicht. Die Luft zwischen Eva und Chris war bereits dick. Nun eskalierte der Streit komplett.

Die beiden beschossen sich im TV-Container nun regelrecht mit verbalen Kanonenkugeln. Nachdem YouTuber Chris eine Herausforderung verlor, schoss er hinter ihrem Rücken gegen Eva.

Zwischen Eva und Chris knallt es im „Big Brother“-Haus. SAT.1 Foto:

Diese ließ das nicht auf sich sitzen. „Deine asoziale Sprache ist noch viel schlimmer, die muss nicht jeder dulden!”, polterte sie. Und Chris schoss giftete zurück: „Dafür bin ich ehrlich. Du bist vornehm, aber hinterlistig. Mach hier nicht eine auf griechische Prinzessin und f*** jeden hinterrücks.”

Das ging Eva gewaltig gegen den Strich: „Deine Meinung juckt mich nicht. So kannst du mit deinen Asi-Freunden reden.”

Chris war sich sicher: „Besser Asi-Freunde, als keine Freunde.” Und es war noch nicht vorbei: Daraufhin schrie Eva den YouTuber auf Griechisch an, dass die Wände wackelten.

Chris hatte zu der Ex-„Bachelor”-Kandidatin nur noch eines zu sagen: „Du kannst rumheulen so viel du willst. Du bleibst eine Bitch! Du profilierst dich damit, dass dich ein Typ gef*** hat!”

Theresia Behrend-Fischer (27) bricht in Tränen aus

Was für eine herzzerreißende Beichte im Luxus-Bereich von „Promi Big Brother“: Als Model Theresia Behrend-Fischer (27) im Sprechzimmer auf ihren Vater zu sprechen kommt, bricht sie plötzlich in Tränen aus:



Sie wünsche sich nichts sehnlicher, als dass sie ihren Vater zurückbekomme. „So wie er früher war“, sagt sie tränenüberströmt an Tag 5 im Promi-BB-Haus. Er sei so lieb zu ihr gewesen, als sie noch ein Kind war.

Den Grund für ihren emotionalen Zusammenbruch erklärte sie ihren Mitstreitern Tobi Wegener, Janine Pink und Joey Heindle. „Mein Vater hat zu mir gesagt: ‚Du könntest alles von mir haben, hättest du dich nicht so entwickelt, wie du jetzt bist.‘ Weil ich mit einem alten Mann zusammen bin, der sowieso bald in die Kiste steigt und ich ekelhaft bin“, schluchzt sie. „Er hat es mir ins Gesicht gesagt!“



Vor kurzem erst heiratete Theresia einen 27 Jahre älteren Mann. Im Finale von „Germany's Next Topmodel“ gab sie ihrem Ehemann, dem Dokumentarfilmer Thomas Behrend, in diesem Jahr live im Fernsehen das Jawort. Ihr Vater brach daraufhin jeglichen Kontakt ab.

Theresia könne einfach nicht verstehen, wie man das einzige Kind „so los lassen kann“, erklärte sie nun im Sprechzimmer.



Joey Heindle steht ihr bei: „Ich hoffe, dass deine Eltern das hier sehen und sehen, wie du darunter leidest. Und sich das genau anschauen.“ Ob sich nach „Promi Big Brother“ das Verhältnis von Theresia zu ihrem Vater bessern wird? Wir dürfen gespannt sein.

„Promi Big Brother“ eskaliert: Jürgen macht mieses Geständnis, Eva ätzt gegen Chris

Wenig Essen, kaum Komfort und ein „großer Bruder“, der munter Anweisungen erteilt: An Tag 5 liegen bei einigen „Promi Big Brother“-Kandidaten die Nerven blank.

Wie schön, dass man zwischendurch einmal ein wenig Dampf ablassen kann – wenn auch nur verbal.

Jürgen und Eva haben sich jedenfalls zusammengetan und lassen kein gutes Haar an Youtuber Chris.



„Bachelor”-Kandidatin Eva wettert: „Er glaubt, er ist der Beste. Er glaubt, er macht alles richtig. Er glaubt, er hat immer Recht. Der Chris geht mir dermaßen auf die Nerven. Das ist für mich kein Mann. Der ist immer noch ein kleines Kind. Der reißt einfach viel zu schnell die Klappe auf. Was glaubt er denn, wer er ist?!“

„Big Brother“: Jürgen Trovato macht Geständnis

Der TV-Detektiv stimmt sofort mit ein: „Der traut sich alles, deswegen ist der hier drin. Es kristallisiert sich heraus, wie die Leute wirklich sind.“



Und dann verrät er der 27-Jährigen auch noch ein Geheimnis: Das Spiel „Zitterwurf“, habe Jürgen extra abgebrochen (siehe Video oben).



Jürgen Trovato erklärt bei „Promi Big Brother“ seine Strategie. SAT.1 Foto:

„Das war pure Absicht! Ich wollte die Reaktionen der anderen sehen. Da konnte man sehen, wer sportlich ist. Da kamen die wahren Charaktere raus!“, erklärte er. Da kann Eva nur noch staunen…



„Big Brother“ 2019: Ginger Costello Wollersheim wettert gegen Joey Heindle

Während gegen Chris nur heimlich gewittert wurde, starteten zwei Kandidaten einen waschechten Psychoterror gegen Joey Heindle: Ausgerechnet Zlatko, der nach seinem Einzug noch verkündet hatte, dass Joey der einzige Teilnehmer wäre, dem er seine Telefonnummer geben würde, hatte sich den den naiven Dschungelkönig als Opfer herausgepickt. So jedenfalls empfand es Joey (siehe Video).

Der Grund: Joey hatte sich nicht nach Zlatkos Befinden im Zeltlager erkundigt. Zlatko fühlte sich von Joey nicht beachtet. Unterstützung erhielt er von Ginger Costello Wollersheim. „Der zieht da seine Ein-Mann-Show ab. Das ist nicht ehrlich. Er ist ein Arschkriecher, von der Arschkriecher GmbH. Warte nur bis der Zaun aufgeht, dann sage ich ihm das!“, wetterte die 33-Jährige gegen Joey. Harte Worte.

Zlatko und Ginger geigen Joey durch den Zaun so richtig die Meinung. SAT.1 Foto:

Joey nahm sich das mächtig zu Herzen, wollte sogar ausziehen. Dicke Tränen kullerten im Sprechzimmer. Wie einst bei seinem Auftritt im Dschungelcamp – da hatte Joey bekanntlich gewonnen – ist er kindlich-naiv unterwegs. Dabei hatte er doch gar nichts böses im Sinn. Er sagt was er denkt, nur denkt er manchmal nicht so viel.

Promi Big Brother: Ist Joey Heindle wirklich so naiv?

Tobi und Janine bauten ihn auf. Beide haben Joey ins Herz geschlossen und er hat die beiden schon ganz gut durchschaut: „Die pimpern hier die Hütte kaputt", hatte Joey Heindle prophezeit. Dazu kam es beim Kuschel-Pärchen Tobi Wegener und Janine Pink zwar noch nicht. Aber der „Love Island“-Frauenschwarm war der Youtuberin an Tag 4 trotzdem gerne behilflich...

Janine Pink unter der Dusche bei „Promi Big Brother“

Denn die wollte in der Dusche, die komplett mit Kameras ausgestattet ist, partout nicht zu viel Haut zeigen. Gentleman Tobi eilte hinzu und gab erstmal Tipps, wie sie sich am besten im Intimbereich rasieren kann – und schaute dann auch noch mal gaaanz genau hin.

Übrigens ging's danach direkt ins Bett – zum Kuscheln, versteht sich. Zur Sache ging's ausgerechnet zwischen Promi-Seherin Lilo von Kiesenwetter (65) und Joey Heindle (26).

Joey Heindle fragt Lilo von Kiesenwetter nach Sex im Alter

Den Sänger interessierte beim Frühstück brennend, ob ältere Menschen überhaut noch Sex haben (siehe Video oben). „Da ist doch alles verschrumpelt... Vielleicht hat man so viel gerammelt über das ganze Leben, dass man irgendwann keine Kraft mehr hat“, lautete die wirre These.

Joey glaubte: „Ich dachte, dass man irgendwann nur noch Sex mit dem Herzen hat.“

Lilo gab bereitwillig Auskunft und erklärte: „Ich war 28 Jahre lang mit einem Mann verheiratet und bin dem nie fremdgegangen. Aber jetzt, Liebe? Nee, jetzt hast du Bedürfnisse.“ Mit dieser Antwort war Joey offenbar zufrieden.

„Promi Big Brother“-Regelverstoß: Strafe für alle Promis

Einen Tag zuvor gab es den ersten Regelverstoß bei „Promi Big Brother“ 2019: Aufmerksamen Zuschauern wird bei der Sendung am Sonntagabend nicht entgangen sein, dass sich Youtuber Chris Manazidis (32, „Bullshit TV“) nicht an die Spielregeln gehalten hatte.

60 Sekunden hatte er Zeit, um für sich und seine Mitbewohner im Armen-Bereich einkaufen zu gehen. Der Haken: Das Budget lag bei mageren neun Euro. Jedes Produkt musste der Youtuber über den Scanner der Kasse ziehen und dabei laut sagen, um was es sich handelt.

Youtuber Chris hat bei der Supermarkt-Challenge 60 Sekunden Zeit, um für sich und seine Mitbewohner einzukaufen. SAT. 1 Foto:

Dabei „vergaß“ Chris aber offenbar ein paar Weintrauben, die er seinen Mitbewohnern stolz präsentierte. Wie uns ein Sat.1-Sprecher auf Anfrage erklärte, wird das nicht ohne Konsequenzen bleiben: „Chris hat sich beim Einkaufen im Markt nicht an die Einkaufsregeln gehalten. Big Brother lässt das nicht durchgehen. In der Live-Show wird Big Brother die Konsequenzen mitteilen. Diese werden alle Bewohner des Zeltplatzes betreffen.“

Einer patzte – und alle mussten es ausbaden, denn die Bewohner mussten einen Teil ihres Budgets wieder abgeben. Der Betrag für die Weintrauben vom Vortrag wurden abgezogen. So blieben Almklausi nur noch 7,21 Euro um die Verpflegung zu kaufen.

Die peinlichste Aktion des Abends kam allerdings von Ginger Costello. Die hob auf dem Zeltplatz plötzlich die Beine in die Luft und verkündete lautstark: „Ich wäre jetzt so gerne zu Hause und würde meine Beine spreizen.“

Auf dem Boden gab es dann noch ein paar sehr eindeutige Turnübungen der Ex-Erotikdarstellerin. Im Interview verriet sie dann noch: „Ja, ich vermisse den Sex.“ Hätte man jetzt gar nicht gedacht.

Big Brother 2019: Funkstille zwischen Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski

Am Sonntag war erstmals ein Problem zwischen zwei (ehemaligen) Bewohnern ein Thema. Einst philosophierten sie im Container über Shakespeare, besangen gemeinsam den „großen Bruder“ und waren ein Herz und eine Seele.

Doch von der großen Freundschaft ist nichts mehr übrig. 17 Jahre nach ihrem „Big Brother“-Abenteuer herrscht zwischen Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski Funkstille.

Zlatko lässt an seinem alten Kumpel Jürgen kein gutes Haar. SAT.1 Foto:

Während der eine (Jürgen) als Moderator und Schlagersänger erfolgreich ist, hatte sich der andere (Zlatko) komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und seinen alten Job als Automechaniker wieder aufgenommen.

Promi Big Brother 2019: Zlatko Trpkovski spricht über Ex-Kumpel Jürgen Milski

Doch nun ist Zlatko für die neue Staffel von „Promi Big Brother“ an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt.

Kaum angekommen, ist die alte Freundschaft zu Jürgen ein Thema. Mitbewohner Chris Manazidis kann nämlich kaum glauben, dass sich die Wege von „Sladdi“ und Jürgen so schnell trennten.

Zlatko Trpkovski bei seinem Einzug ins „Promi Big Brother”-Haus an der Seite von Moderator Jochen Schropp. dpa Foto:

„Was mich in der Jugend etwas verwirrt hat, dass du gesagt hast, ihr hättet nur ein paar Shows zusammen gemacht und mehr nicht“, sagt Chris. Zlatko bestätigt das.

„Das war gar keine Freundschaft, sondern nur Fassade?“, will Chris von seinem Mitbewohner wissen (siehe Video oben). „War alles Fake“, antwortet Zlatko und sagt, dass die echte Freundschaft nur im „BB“-Container bestanden hätte:

Ich dachte, das wäre auch im normalen Leben so. Aber da war es nicht mehr normal. Wenn du so bleibst, aber der andere nicht. Er konnte halt gut spielen. Auch heute gibt er immer noch seinen Senf ab zu mir.

Im Einzelinterview legt Zlatko nach: „Ich habe menschlich dazu gelernt. Und gelernt, wie falsch Menschen sein können.“

Zlatko und Jürgen im Jahr 2000. picture-alliance / dpa Foto:

Am späten Sonntagabend reagierte Jürgen auf die harten Worte Zlatkos. Er war in der Webshow von Ex-Container-Bewohner Aaron Troschke zu Gast (siehe Video oben).

Dort sagte er:



Zlatko, wenn du ein Problem mit mir hast, dann sollten wir das aus der Welt schaffen. Wenn ich da einen Fehler gemacht haben sollte, dann lass uns irgendwann treffen, und dann schaffen wir das aus der Welt. Ich finde: Das, was wir vor fast 20 Jahren erlebt haben, das war schon wegweisend für beide unsere Leben. Lass uns einfach darüber quatschen, und trinken zusammen ein Bierchen.

In den kommenden Tagen wird Zlatko, im Container abgeschnitten von der Außenwelt, die Worte Jürgens wohl noch nicht mitbekommen. Wie er wohl reagieren wird, sobald er ausgezogen ist?

Helena Fürst ätzt mies gegen „Promi Big Brother”-Kandidat

Bei „Promi Big Brother“ bringen sich nicht nur die Kandidaten ins Gespräch, sondern auch Personen, die gar nicht dabei sind. Helena Fürst etwa.



Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin (hier lesen, was andere Dschungelcamp-Teilnehmer heute machen) zog auf ihrer Facebook-Seite ordentlich über Almklausi her.

Helena Fürst ist mittlerweile durch diverse Trash-Formate bekannt geworden. picture alliance / dpa Foto:

Offenbar geht es zwischen Helena Fürst und dem „Mama Lauda”-Sänger um Auftritte auf Mallorca, wo beide mit Party-Auftritten ihr Geld verdienen.

„Zitat Almklausi bei Promi Big Brother: Ich gehe nicht über Leichen. Na, da hast du wohl Alzheimer. Ich erinnere mich an die ganze Mallorca Nummer und unseren Song”, schreibt die 45-Jährige.



„Weder hast du jemals die Absicht gehabt, mit mir im Mega Park oder auf irgendeiner anderen Bühne zu performen, noch sonst etwas Faires. Wichtig waren dir nur Schlagzeilen durch mich zu bekommen, dazu hast du alle Mittel benutzt, um mich zu blamieren. Auf diesem Wege wünsche ich dir, dass der Zuschauer erkennt, was für ein mediengeiler, falscher Fünfziger du bist. Viel Spaß dabei.”

Alm-Klausi ist einer der Kandidaten bei „Promi Big Brother”. Sat.1 Foto:

Hintergrund: Ein gemeinsamer Auftritt auf Mallorca für Helenas Single „Es ist geil, ein Arschloch zu sein” wurde spontan abgesagt. Das berichtet die „Bild”.

Chris „Killadigga” greift Joey Heindle an

Seinem Youtube-Namen „Killadigga” machte Kandidat Chris bereits früh alle Ehre, als der 32-Jährige gegen Dschungelkönig Joey Heindle schoss, der vom Campingplatz in den Luxusbereich ziehen durfte.

Als „Spacken” und „Lutscher” bezeichnete er den Sänger aufgrund seiner Reaktion auf den Umzug.



Und auch Kult-Kandidat Zlatko bekam sein Fett weg. „Alter, wer kennt Zlatko von den Leuten, die heute Promi BB gucken”, wetterte er im Kreise einiger anderer Promis. Was er den beiden – natürlich hinter ihren Rücken – alles an den Kopf warf, sehen Sie oben im Video.

„Promi Big Brother”: Jürgen Trovato greift Ginger Costello an

Auf dem Campingplatz, auf dem die Kandidaten zunächst eingezogen sind, gab es bereits am ersten Tag einen Mega-Zoff zwischen TV-Detektiv Jürgen Trovato und Erotik-Model Ginger Costello, nachdem die 33-Jährige im Bikini über den Rasen schlendert.

Denn: Jürgen Trovato kann sich einen Kommentar über Gingers Po nicht verkneifen... Später schrie sie ihn deswegen an, brüllte ihm ein inbrünstiges „Arschloch” entgegen. Mehr sehen Sie oben im Video!

Zlatko Trpkovski zurück bei „Big Brother”

Wer sich zum ersten Mal seit seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit im Jahr 2003 beim Einzug ins „Promi Big Brother”-Haus einem Millionen-Publikum gezeigt hat: Kult-Kandidat Zlatko Trpkovski!

„Willkommen zu Hause”, sagte die Stimme von „Big Brother” beim Einzug des 43-Jährigen.

Zunächst musste er mit den anderen Kandidaten auf den Campingplatz, durfte aber schon nach wenigen Minuten als erster Bewohner in den Luxus-Bereich umziehen. Joey Heindle und Jürgen Torvato (hier mehr zu seiner Ansage bei „Promi Big Brother” lesen) folgten ihm.

Zlatko Trpkovski bei einem Auftritt im Jahr 2000. dpa Foto:

Der Kfz-Mechaniker wurde durch seine Teilnahme an der ersten „Big Brother”-Staffel im Jahr 2000 kurzzeitig zum Star. 41 Tage war er damals im Haus (und damit deutlich kürzer als Sieger John Milz, der 102 Tage bis zum Ende blieb).

Zlatko gehört aber zu den wenigen Gesichtern der Sendung, die vielen Zuschauern bis heute in Erinnerung bleiben.



16 Jahre nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit sieht er aber komplett anders aus: Glatze und grauer Bart sind da, wo früher dunkle Haare und ein glatt rasiertes Gesicht zu sehen waren.

Legendär wurde sein offenherziges Eingeständnis fehlender Allgemeinbildung: „Shakespeare – doch, den kenn' ich schon. Aber wenn du mich jetzt frägst, was der alles gemacht hat – keine Ahnung.“

Zlatko verschwand nach „Big Brother“ aus der Öffentlichkeit

Zlatko Trpkovski, der Einfachheit halber von vielen „Sladdi“ genannt, wurde schnell ein Publikumsliebling – und ein Kumpel von Jürgen Milski.



Die beiden waren im „Big Brother“-Haus so eng wie zwei Brüder. Und nahmen hinterher zusammen die Single „Großer Bruder“ auf, die immerhin einige Wochen in den deutschen Charts ganz oben stand.

Doch warum das Comeback nach vielen, vielen Jahren der Funkstille? Das fragt sich auch Jürgen Milski, der damals gemeinsam mit „Sladdi” bei „Big Brother” teilnahm.



Die beiden waren wie Pech und Schwefel. Der Unterschied: Milski schaffte es nach der TV-Show, seine neu erlangte Popularität zu nutzen und verdient nun gutes Geld als Party-Sänger, Moderator und Werbegesicht – Zlatko dagegen verschwand irgendwann einfach aus der Öffentlichkeit.

Im Gespräch mit „RTL” spricht Jürgen Milski über „Sladdis” unerwartetes Comeback:

Einerseits freue ich mich über seine Teilnahme, auf der anderen Seite finde ich sie auch ein bisschen seltsam. Er hat 18 Jahre erzählt, er will nichts mehr mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Deswegen kommt das jetzt schon überraschend.

Milski gibt selbst zu, dass er keinen Kontakt mehr zu Zlatko hat. „Ich habe ihn vor 18 Jahren nochmal in seiner Wohnung besucht. Danach ist der Kontakt aber komplett abgebrochen”, erklärt der 55-Jährige.

Offenbar gab es auch einige Missverständnisse zwischen den beiden. Milski klärt auf: „Ich habe irgendwann über Bekannte gehört, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Vielleicht, weil ich mal in einem Interview gesagt habe, dass er nach 'Big Brother' zu viele Schulterklopfer um sich rum hatte. Das nimmt er mir, glaube ich, bis heute krumm.”

Der Ballermann-Star würde sich aber gern mal wieder mit Zlatko treffen, um die Missverständnisse und Streitereien aus dem Weg zu räumen.

Wenn es um die Gründe für Sladdis Einzug in den Promi-Container geht, ist sich Milski sicher: „Ich glaube, dass das rein finanzielle Gründe hat.”

Darum nimmt Zlatko bei „Promi Big Brother“ teil

Ehrlich ist Zlatko immer noch. „Geld“, antwortet er in einem Interview der „Bild“ auf die Frage, warum er in den TV-Knast zieht.

Leicht sei ihm der Schritt nicht gefallen: „Ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich wieder mache.“



Einen Plan für die zwei Wochen im TV-Container hat er aber trotzdem nicht. „Den brauche ich auch nicht. Man kennt die Leute vorher nicht, die mit mir dabei sind. Man muss sich also irgendwie arrangieren für die Zeit. Wenn mir ein Mitbewohner passt, dann kann man über alles reden. Wenn nicht, dann muss man sich aus dem Weg gehen.“

„Promi Big Brother“-Kandidaten stehen fest

Malle-Sänger „Almklausi“

Sänger Almklausi (Klaus Meier) zieht als letzter Kandidat ins „Promi Big Brother“ Haus ein. Marc Rehbeck/Sat1 Foto:

Das Geheimnis um den letzten Bewohner in der TV-Show ist gelüftet: Schlagersänger Almklausi (alias Klaus Meier, 49) zog am Freitag auf den Campingplatz zu den anderen Kandidaten. Bekannt ist der Ballermann-Schlagersänger unter anderem für seinen jüngsten Hit „Mama Laudaaa“.

„Bachelor“-Beauty Eva Benetatou

Eva Benetatou zieht in den Container. dpa Foto:

Eva Benetatou (27) schaffte es 2019 in das Finale von „Der Bachelor“. Schon dort zeigte sich: Sie weiß genau, was sie will. Jetzt wagt sich die ehemalige Flugbegleiterin in die Welt von „Promi Big Brother“.

Seherin Lilo von Kiesenwetter

Lilo von Kiesenwetter. dpa Foto:

Viele Promis wie Udo Walz, Jean Pütz oder Jil Sander vertrauen auf die Fähigkeiten von Lilo von Kiesenwetter als Hellseherin. Diesen Beruf übt die Bonnerin bereits seit über 40 Jahren aus.

„Love Island“-Frauenschwarm Tobi Wegener

„Love Island”-Kandidat Tobias. RTL II/WhatsAppNewsletter Foto:

Influencer und Ex-„Love Island“-Kandidat Tobi Wegener (26) ist bekannt dafür, Frauenherzen höherschlagen zu lassen. Der gelernte Maler und Lackierer möchte sich im Container so zeigen, „wie ich bin“.

Youtuber Chris (Killadigga) von „Bullshit-TV“

Chris zieht es in den „Big Brother“-Container. dpa Foto:

Chris (32) – oder „Killadigga“, wie er auch genannt wird – ist seinen Fans vor allem als Spaßgarant von seinem YouTube-Channel „Bullshit-TV“ bekannt und begeistert damit mehr als 1,8 Millionen Abonnenten.

Erotik-Model Ginger Costello

Das Düsseldorfer Cam-Girl Ginger Costello (33) ist im TV-Knast. Bekannt ist die 33-Jährige über die Grenzen des Rheinlands hinaus als die neue Frau von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim.

Sänger Joey Heindle

Joey Heindle. picture alliance / dpa Foto:

DSDS und das Dschungelcamp hat er schon gemeistert. Nun stellt sich Joey Heindle der Herausforderung „Promi Big Brother“. Der Sänger trägt das Herz auf der Zunge und hat den Sieg im Blick.

Schauspielerin Sylvia Leifheit



Wie macht sich Sylvia Leifheit im Container? picture-alliance/ dpa Foto:

ARD-Zuschauer müssten Sylvia Leifheit (43) kennen. Die Schauspielerin stand bereits für einige Serien vor der Linse: Darunter „Stern des Südens“ und „St. Angela“. Des Weiteren machte die 43-Jährige als Stripperin in der Sat.1-Serie „Die Rote Meile“ von sich reden.



Hier zu sehen: Sylvia Leifheit nackt im „Playboy”!

Die schöne Blondine ist allerdings nicht nur in der Fernsehwelt zuhause, sondern hat auch so ordentlich was auf dem Kasten und gründete bereits mehr als vier Unternehmen. Darunter die Modelagentur „Most Wanted“.

Influencerin und Serien-Sternchen Janine Pink

Janine Pink (32) kennen wahrscheinlich die Wenigsten. Die attraktive Brünette stand für die Daily-Soap „Köln 50667“ vor der Kamera und bespielt nun ihre knapp 200.000 Instagram-Follower mit Mode- und Beauty-Posts.

Privatermittler Jürgen Trovato

Doku-Soap-Liebhaber dürften jetzt in die Hände klatschen. Jahrelang ermittelten die Trovatos (bestehend aus Jürgen, Marta und Sharon) auf RTL in der Serie: „Die Trovatos – Detektive decken auf“.

In mehr als 330 Folgen war die Detektiv-Familie rund um Jürgen Trovato (57) zu sehen.

GNTM-Kandidatin Theresia Fischer

Theresia Behrend Fischer (r.) mit ihrem Mann Thomas Behrend. picture alliance/dpa Foto:

Theresia Fischer (26) sorgte beim diesjährigen „Germany's Next Topmodel“-Finale für Aufsehen, als sie sich vor Live-Kameras mit ihrem Verlobten Thomas Behrend (55) traute.

Außerdem verriet die Düsseldorferin, dass sie sich 2016 beide Beine brechen und um jeweils 8,5 Zentimeter verlängern ließ.



Da können wir uns ja auf echte Premium-Promis freuen... (mah/kiba/dhu)