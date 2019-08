„Niedersten Werte kommen raus“: Yeliz und Johannes rechnen mit „Sommerhaus“-Promis ab

Köln -

Große Liebe oder alles nur Fake? Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25), die sich bei „Bachelor in Paradise“ kennen und lieben lernten, hatten es nicht immer leicht.



Erst im April verkündeten die beiden das Beziehungs-Aus – inklusiver anschließender Schlammschlacht auf Instagram (hier mehr über die Trennung von Yeliz Koc und Johannes Haller lesen). Doch endlich scheinen auch sie ihr Glück gefunden zu haben.

Das kommt nicht bei allen gut an. Johannes: „Am Anfang haben uns viele Fans unterstellt, dass wir nur wegen dem Sommerhaus der Stars wieder zusammengekommen sind oder dass unser Streit gefaked gewesen wäre. Dazu können wir nur sagen: Bei uns ist leider so, wie bei jedem anderen Pärchen auch – wir streiten uns halt auch mal. Und da ist Instagram dann ein Teil im Leben.“

Instagram soll Schuld an Trennung zwischen Yeliz und Johannes gewesen sein

Doch genau der ist laut des 31-Jährigen schuld an der zwischenzeitlichen Beziehungs-Krise zwischen ihm und Yeliz gewesen. „Der Hauptgrund unserer Trennung war der schwierige Umgang mit unserer Beziehung und dem öffentlichem Leben. Aber jetzt grade zeigen wir, dass wir ein ganz normales Paar sind und nicht diese Instagram-Scheinwelt leben, in der alles perfekt ist“, so Johannes.

Beziehung von Yeliz und Johannes hat sich nach Trennung verändert

Yeliz ergänzt: „Die Community die wir haben ist dankbar, dass wir das Ganze auch so öffentlich gemacht haben. Wir kriegen so viele Nachrichten, dass andere Paare dasselbe durchgemacht haben und wie schön sie es finden, dass wir füreinander gekämpft haben und es nochmal versucht haben, egal was vorgefallen ist. Deshalb war es gar nicht so schlecht, dass alles öffentlich war, weil sich viele Menschen damit identifizieren können.“

Johannes: „Grundsätzlich kann man sagen, dass unsere Beziehung viel intensiver geworden ist als vorher, weil wir uns auch viel mehr schätzen. Auch das Sommerhaus hat nochmal gezeigt, dass wir gut zusammen funktionieren und wie gut wir harmonieren.“

Johannes Haller spricht von „niedersten Werten“ der Sommerhaus-Bewohner

Dort trotzen die beiden allen Situationen und ihren schrägen Mitbewohnern. „Im Alltag ist man als Paar ja immer alleine und muss nicht sieben Tage die Woche 24 Stunden mit anderen Paaren unter einem Dach leben und in Stockbetten in einem Zimmer schlafen. Das ist schon etwas sehr Intimes.“

Deshalb beschreibt er die Zeit im Haus als „wellenförmig“. „Am Anfang ist man noch total nervös und jeder reißt sich zusammen, aber man lebt auf so engem Raum zusammen, da kommen dann am Ende des Tages schon die niedersten Werte von jedem raus“, sagt der 31-Jährige im Interview.

Wen er damit wohl meint? Das verrät er natürlich nicht. Johannes erklärt nur so viel: „Für uns war es besonders einfach mit Elena und Mike. Vielleicht auch, weil wir einfach in einem ähnlichen Alter sind und die gleichen Interessen haben. Schwieriger war es mit Michael Wendler und seiner Laura. Er lebt halt mehr so den Ballermann-Traum und das ist so gar nicht unsere Welt.“

„Bachelor in Paradise“-Paar zieht zusammen nach Hannover

Trotzdem würde Yeliz sofort wieder teilnehmen. „Ich fand es schön und würde es jederzeit wieder machen. Vor allem die ganzen Spiele. Da merkt man, was man als Paar alles zusammen schaffen kann. Und ich war auch einfach dankbar, dass ich dabei sein durfte. Weil mir das viel Spaß gemacht hat, habe ich die Zeit auch sehr genossen“, begründet sie ihre Meinung.

Doch erstmal nehmen sich Yeliz und Johannes Zeit nur für sich. „Als nächstes steht bei uns der Umzug nach Hannover an. Das ist unser Hauptprojekt, dass wir uns da ein Heim aufbauen. Das wird ganz viel Zeit in Anspruch nehmen.“ Und da wird es ganz sicher auch keine unbequemen Stockbetten geben…