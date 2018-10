„Love Island”: Der Fluch geht weiter... Nächster Kandidat gibt Liebes-Aus bekannt

Palma de Mallorca -

Sie waren doch das Traumpaar schlechthin.

Jetzt hat sich auch das „Love Island“-Gewinnerpaar 2018 – Marcellino Kremers und Tracy Candela getrennt.

In seiner Instagram-Story verriet der Fitnesstrainer aus Mönchengladbach: „Ich muss euch mitteilen, dass das mit mir und Tracy leider nicht funktioniert hat und sich meine Gefühle einfach nicht so entwickelt haben, wie ich es mir erhofft hatte und so wie Tracy das auch verdient hätte."

Tracy und Marcellino ziehen sich aus Öffentlichkeit zurück

Tracy wollte sich bisher noch nicht dazu äußern. Dass Marcellino die Öffentlichkeit einweit, sei mit seiner Ex aber abgesprochen.



Fans müssen also jetzt ganz stark sein... Langsam ließen die zwei ihre Liebe auf der Insel wachsen, gewannen die Show und hatten sogar schon Zukunftspläne.



Doch jetzt ist alles aus. Marcellino wolle sich jetzt vorerst zurückziehen: „Ich brauche nun etwas Zeit für mich und werde mich bei euch melden", so der Gladbacher.

„Love Island”: Tobias und Natascha getrennt

Es sollte die ganz, ganz große Liebe werden – doch am Ende hat es auch bei Tobias und Natascha nicht gereicht. Das Paar, das sich gerade erst in der RTL-2-Kuppelshow „Love Island” kennengelernt hatte, hat sich vor kurzem auch schon wieder getrennt.

Das teilte Tobias Wegener in einer Instagram-Story mit.

Während eines Besuchs bei Natascha in Hessen habe man die Entscheidung getroffen.

Beim Planschen in der Badewanne kamen sich Natascha und Tobias auf „Love Island" näher.

„Leider habe ich festgestellt, dass meine Gefühle für eine ehrliche und feste Beziehung nicht ausreichen”, erklärte Tobias.

„Traumpaar” Tobias und Natascha getrennt

Beide seien sich einig gewesen, dass sie zusammen keine Zukunft haben und getrennte Wege gehen werden.



Dabei galten sie auf „Love Island” als Traumpaar, waren mit Unterbrechungen vom ersten bis zum letzten Tag zusammen, entdeckten immer wieder ihre Gefühle füreinander.

Weiteres „Love Island”-Paar trennt sich

Zuvor hatten sich als erstes Paar nach Ende der zweiten deutschen Staffel bereits Yanik Strunkey und Lisa Thiel getrennt.

Mit dieser Nachricht auf Instagram bestätigte Yanik Strunkey die Trennung von Lisa Thiel, die er auf „Love Island" kennengelernt hatte.

„Lisa und ich werden von nun an getrennte Wege gehen”, erklärte Yanik. „Es ist für uns beide das Beste, da sich die emotionale Bindung, die wir bei Love Island aufgebaut haben, meinerseits leider im wahren Leben nicht bestätigt hat.”

Lisa bestätigte die Trennung ebenfalls auf Instagram.

In der Show hatte Lisa es länger auf Yanik abgesehen, er sich aber auch mit Janina Celine Jahn vergnügt.



Yanik und Lisa im zweiten Anlauf auf „Love Island” ein Paar

Erst im Laufe der von Jana Ina Zarrella moderierten Sendung entdeckte er seine Gefühle für Lisa, fragte sie noch im Haus, ob sie auch im „wahren Leben” seine Freundin sein wolle.

Nun also das Aus.



Lisa und Yanik auf „Love Island".

RTL2 Foto:

Zwei „Love Island”-Paare noch zusammen

Damit bleiben aktuell noch zwei Paare aus der Sendung übrig: Jessica und Sebastian, die es ebenso wie Lisa und Yanik nicht ins Finale geschafft haben, sowie die Drittplatzierten Joana und Victor.

So läuft „Love Island“

Bei „Love Island“ lebt eine Gruppe von Kandidaten („Islander“) isoliert von der Außenwelt in einer Villa auf Mallorca. Sie werden 24 Stunden am Tag von Kameras beobachtet.

Um in der Villa bleiben zu können, müssen die Kandidaten untereinander Paare bilden. Bleibt jemand alleine, muss er oder sie die Show verlassen. Das Paar, das am Ende übrig bleibt, gewinnt 50.000 Euro.

Durch Zuschauervotings können die Kandidaten eliminiert werden und somit vorerst nicht aus der Show ausscheiden.

Jeder „Love Island“-Kandidat hat ein eigenes Smartphone in der Villa

Während des Aufenthaltes in der Villa hat jeder „Islander“ ein eigenes Smartphone, mit dem er allerdings nur andere Kandidaten kontaktieren kann oder Nachrichten über anstehende Wettbewerbe, Dates oder Neuverkupplungen vom Sender erhält.



Die „Islander“ müssen Spiele und Wettbewerbe bestehen und dort ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Der Gewinner erhält besondere Preise, wie Dates mit dem Partner außerhalb der Villa.

Moderiert wird die Show von Jana Ina Zarrella.

„Love Island“ kommt ursprünglich aus Großbritannien

Das Format stammt ursprünglich aus Großbritannien. In den ersten in Großbritannien gesendeten Staffeln 2005 und 2006 waren die Kandidaten noch Prominente. 2015 gab es eine Neuauflage mit unbekannten Personen.



Die erste deutsche Staffel gewannen Elena Miras und Jan Sokolowsky. Beide trennten sich danach voneinander. Elena ist mittlerweile mit Mike Heiter liiert, den sie in der Show kennenlernte. Sie haben ein gemeinsames Kind.

