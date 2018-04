„Let's Dance“: Heiße Performance von GZSZ-Star – aber von Llambi hagelt es Kritik

Köln -

Nach dem 80er- und 90er-Special hieß es an diesem Freitag „Back to 2000“.

Beim großen „2000er-Special“ tanzten noch zehn Stars um den Titel „Dancing Star 2018“.

Lesen Sie hier: Diese Promis sind noch bei „Let's Dance“ dabei

In der fünften Live-Show war auch Barbara Meier wieder mit dabei, die eine Woche ausgesetzt hat, weil ihre Oma gestorben ist.

Allerdings war es nur eine kurze Rückkehr. Denn Barbara schied aus.

Barbara Meier und Sergio Luca tanzen in dieser Woche wieder mit. MG RTL D / Stefan Gregorowius Foto:

Ab dieser Woche gibt es „Let's Dance“ sozusagen im „Kurzformat“. Wieso, lesen Sie hier.

Gleich beim ersten Auftritt am Freitagabend offenbarte sich, dass vor allem ein Juror noch weiter aussieben würde. Ober-Juror Joachim Llambi ließ an der Performance von GZSZ-Star Iris Mareike Steen überhaupt kein gutes Wort. Zu den Tönen von Anastacia und „I'm out of Love“ mühte sich die Blondine ziemlich ab, versuchte, mehr sexy zu sein als auf ihre Tanzschritte zu achten.

Joachim Llambi: „Das war eher Kartoffelstampfen“

Das gelang ihr auf der einen Seite sehr. Denn mit ihrem kurzen Kleid und der sexy Performance mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc hatte Steen die Blicke auf ihrer Seite. Sexy räkelten sich beide gemeinsam auf einer Ledercouch.

Doch danach gab es die knallharte Abrechnung. Llambi schroff: „Ich lasse mir meine gute Laune von diesem Cha-Cha-Cha nicht vermiesen. Für euch ist das ein Schritt zurück. Heute war es eher etwas Kartoffelstampfen. Ich konnte mit dem Cha-Cha nicht viel anfangen.“

Und so reagiert Motsi Mabuse...

Auch Motsi Mabuse war nur mit Blick auf die Performance aber nicht hinsichtlich der Tanzschritte von Steen angetan.

Mabuse: „Du warst heute viel frecher als sonst. Wir haben dich in den vorherigen Sendungen mit überhaupt keinem Ausdruck erlebt. Tänzerisch ist es etwas schwierig. Ich bin immer der Meinung: Es geht in die positive Richtung. Die Performance ist gut, das Tanzen muss besser werden.“

Am Ende gab es zwölf mickrige Zähler für den GZSZ-Star. Selbst Moderator Daniel Hartwich war verblüfft und entgegnete Steen: „Damit habe ich nicht gerechnet“. Und Steen tat die massive Kritik mit einem Lächeln und einem lapidaren „Kann man nix machen“ ab.

Das waren die Tänze der „Let's Dance“-Promis

Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35): Cha Cha Cha zu „Daylight In Your Eyes" von den No Angels

Cha Cha Cha zu „Daylight In Your Eyes" von den No Angels Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Slowfox zu „Wire to Wire" von Razorlight

Slowfox zu „Wire to Wire" von Razorlight Charlotte Würdig (39) und Valentin Lusin (31): Samba zu „La Tortura" von Shakira

Samba zu „La Tortura" von Shakira Ingolf Lück (59) und Ekaterina Leonova (30): Quickstep zu „Country Roads" von der Hermes House Band

Quickstep zu „Country Roads" von der Hermes House Band Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Cha Cha Cha zu „I'm Outta Love" von Anastacia

Cha Cha Cha zu „I'm Outta Love" von Anastacia Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30): Rumba zu „Weinst Du?" von Echt

Rumba zu „Weinst Du?" von Echt Judith Williams (45) und Erich Klann (30): Salsa zu „Aguanile" von Marc Anthony

Salsa zu „Aguanile" von Marc Anthony Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37): Tango zu „Tainted Love" von Soft Cell und Marilyn Manson

Tango zu „Tainted Love" von Soft Cell und Marilyn Manson Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (24): Paso Doble zu „Bring Me To Life" von Evanescence

Paso Doble zu „Bring Me To Life" von Evanescence Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Jive zu 2Shake It" von Metro Station

Erste Staffel im Jahr 2006

„Let's Dance” wird seit 2006 jedes Jahr auf RTL ausgestrahlt, moderiert wurde die Show zu Beginn von Hape Kerkeling und Nazan Eckes. Die Moderation übernahmen ab der dritten bzw. vierten Staffel Daniel Hartwich und Sylvie Meis, damals noch van der Vaart.

Als einziges Jury-Mitglied ist Joachim Llambi seit der ersten Folge dabei. Motsi Mabuse ist seit der vierten, Jorge Gonzalez seit der sechsten Staffel Juror. Auch Eiskunstlauf-Prinzessin Katarina Witt, Mode-Schöpfer Harald Glööckler oder Sängerin Maite Kelly bewerteten bereits die Tanzpaare.

Auch Sophia Thomalla gewann die Show schon

Die erste Staffel im Jahr 2006 gewann Schauspieler Wayne Carpendale an der Seite von Isabel Edvardsson. Ihm folgten in den Jahren auch Schauspielerin Sophia Thomalla, DSDS-Gewinner Alexander Klaws und Ex-Fußballer Hans Sarpei als Sieger. 2017 gewann Gil Ofarim.

(sch)