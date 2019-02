„Let's Dance“-Comeback: Publikumsliebling wirbelt ab März wieder übers Parkett

Köln -

Fans von „Let's Dance“ dürfen sich 2019 auf etwas ganz Besonderes freuen: Nach ihrer Baby-Pause ist Isabel Edvardsson zurück in der RTL-Tanzshow!

Daniel Hartwich moderiert die Show ab 15. März erneut an der Seite von Victoria Swarovski.



Hier geben wir außerdem eine Übersicht zu allen Kandidaten und Infos rund um die beliebte RTL-Show.

Das sind die 14 Profitänzer der 12. Staffel von „Let's Dance“:

Die Fans haben auf ihre Rückkehr gehofft, jetzt hat RTL bestätigt: Profitänzerin Isabel Edvardsson (36) ist nach ihrer Babypause (hier mehr lesen) wieder dabei und feiert ab 15. März ihr Comeback. „Let´s Dance ist seit 2006 ein Teil meines Lebens, ich liebe es Trainerin zu sein und bin voller Vorfreude auf die neue Staffel“, erklärt sie.



Neben Isabel Edvardsson (36, aus Hamburg, u.a. Europameisterin Professional Standard Kür) sind dabei:



Marta Arndt (29, aus Karlsruhe, u. a. Deutsche Meisterin Latein Professional Division).

Katja Kalugina (25, aus Berlin, u. a. Deutsche Vizemeisterin im Showdance Professional Latin).

Regina Luca (30, aus Karlsruhe, sechsfache Landesmeisterin in MV in Standard und Latein).



Kathrin Menzinger (30, aus Wien, u. a. Weltmeisterin Showdance Standard).



Renata Lusin (31, aus Düsseldorf, u. a. Bronzemedaillengewinner Weltmeisterschaft in der Kür Standard bei den Professionals).



Ekaterina Leonova (31, aus Köln u. a., WDSF EU Cup Siegerin).



Christina Luft (29, aus Frankfurt a. M., u. a. Vizeeuropameister über 10 Tänze).



Christian Polanc (40, aus Ingolstadt, u. a. Deutscher Meister Kür Latein).



Evgeny Vinokurov (28, aus Frankfurt a. M., u.a. Vizeweltmeister über 10 Tänze).



Erich Klann (31, aus Borchen in NRW, u. a. World Cup Finalist Latein).



Valentin Lusin (31, aus Düsseldorf, u. a. „zweifacher Vizeweltmeister in der Kür (Showdance) Standard in China”.



Massimo Sinató (38, aus Mannheim, u. a. Vierfacher Landesmeister).



Robert Beitsch (27, aus Berlin, u. a. Finalist Amateur Grand Prix in Polen in Latein).

Pascal Hens und Özcan Cosar machen Tanzriege komplett

Ex-Handballprofi Pascal Hens und Komiker Özcan Cosar sind die letzten Kandidaten für das große Promi-Tanzen auf RTL.

Pascal Hens tanzt bei „Let's Dance“. RTL/Michael Freitag Foto:

„Ich war ja schon immer mehr der Freestyle Dancer in der Disco. Ich befürchte, da muss ich mich jetzt wohl etwas umstellen. Das wird eine riesige Herausforderung bei Let’s Dance“, sagt der Ex-Sportler.

Zumindest Stand-Up-Comedian Cosar hat als Junge Breakdance-Erfahrungen sammeln können. Ob ihm das aber das nötige Taktgefühl für „Let's Dance“ geben wird?

Benjamin Piwko der erste Kandidat, der die Musik nicht hören wird

Schauspieler Benjamin Piwko verlor durch eine Virusinfektion mit acht Monaten sein Gehör.

„Ich möchte ein Vorbild für alle sein, die gehörgeschädigt sind. Ich möchte zeigen, dass man alles schaffen kann, wenn man an sich glaubt und es einfach versucht – egal, ob man hört oder nicht. Man muss nicht hören können um Musik und Tanz erleben und genießen zu können!"

Als Schauspieler wurde Benjamin Piwko durch den „Tatort: Totenstille“ (2016) in der Rolle als „Ben Lehrer“ bekannt. Der 38-Jährige war der erste Gehörlose, dem eine begehrte Hauptrolle in der ARD-Krimireihe zuteil wurde.

Dschungel-Queen Evelyn Burdecki bei „Let's Dance” dabei

Seit Samstag ist es offiziell: Ihre Dschungel-Hoheit, Evelyn Burdecki (30), wird ab März ebenfalls bei „Let's Dance” mittanzen. Das berichtet die „Bild”.



Im Camp hat sie es ja schon einmal probiert, sowohl mit Currywurst-Mann Chris Töpperwien als auch Peter Orloff. „Peter, bringst du mir was bei?“, fragte sie noch.

Juror Joachim Lambi dürfte bei der Nachricht übrigens mit den Ohren schlackern: RTL gegenüber lästerte er über Evelyn. Und sagte: „Wenn man Evelyn sprechen hört, dann weiß man, wie sie tanzt.“

Ob Evelyn jetzt auch den absoluten TV-Hammer schafft und beide Kronen holt – also neben der Dschungel- auch die Tanzkrone? Das nämlich kam noch nie vor.

Oliver Pocher bei „Let's Dance“ 2019

Große Klappe und nichts dahinter − oder liefert Oliver Pocher richtig ab? Das sehen wir ab dem 15. März, denn der Comedian tanzt in der RTL-Show „Let's Dance“. Das gab der Kölner Sender am späten Samstagabend bekannt.

Bislang hat Pocher nur zu „Parodiezwecken“ getanzt, sagt er selbst. Seine Teilnahme hat auch etwas mit einer Schlager-Königin zu tun „Als guter Tänzer ist es die beste Möglichkeit bei Helene Fischer früher oder später zu landen“, ist der 40-Jährige sicher.

Eine Anspielung auf Tänzer und Akrobat Thomas Seitel (33), der sich in das Herz von Helene Fischer geturnt hat.

Ulrike Frank bei „Let’s Dance“ dabei

Nachdem mit Barbara Becker, Nazan Eckes und Ella Endlich die ersten weiblichen Promis für die neue Staffel feststehen, hat RTL nun weitere Kandidaten bekannt gegeben.



Auch GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank ist mit dabei und erklärt, „Let's Dance”-Fan der ersten Stunde zu sein. Zu ihrem 50. Geburtstag habe sie sich nun endlich ihren Traum erfüllt. Seit dem Jahr 2002 ist sie Darstellerin der täglichen RTL-Seifenoper in der Rolle der Katrin Flemming, war auch schon bei „Alles was zählt” oder „Im Namen des Gesetzes” zu sehen.

Jan Hartmann und Sabrina Mockenhaupt neu dabei

Auch Jan Hartmann ist bei der 12. Staffel mit von der Partie. Der Schauspieler kennt man unter anderem aus Serien wie „Verbotene Liebe“ oder „Rote Rosen“, auch beim „Traumschiff“ oder „Rosamunde Pilcher“ hat er schon mehrmals mitgespielt. „Ich freue mich total, ich hab richtig Bock. Das wird aber auch ein krasser Ritt! Ich weiß das, weil ich nie so der 'Mega-Tänzer' war“, so der 38-Jährige.

Neben Hartmann ist auch Sabrina Mockenhaupt dabei. Die Langstreckenläuferin freut sich sehr auf die Show: „Ich liebe Tanzen und mein größter Traum war es immer einmal bei 'Let's Dance' dabei zu sein. Und jetzt wird der auch noch wahr.“ Die 38-Jährige ist 45-fache deutsche Meisterin im 3000-, 5000- und 10.000-Meter-Lauf.

Kerstin Ott tanz bei „Let's Dance“ mit einer Frau

Sängerin Kerstin Ott („Die immer lacht”) ist ebenfalls mit von der Partie. Ihr Song kletterte in Rekordzeit an die Spitze der deutschen Charts. Geschrieben hatte sie es nach eigener Darstellung innerhalb von fünf Minuten am Küchentisch für eine damals erkrankte Freundin. Ihr Song zählt zu den meistverkauften Singles in Deutschland seit 1975.

Kerstin Ott wird in der Show mit einer Profi-Tänzerin das Tanzbein schwingen.

Dass sie keinen männlichen Tanzpartner bekommt, war für die lesbische Sängerin die Voraussetzung, an „Let's Dance“ teilzunehmen. „Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen."

Lukas Rieger und Thomas Rath sind dabei

Ebenfalls in der neuen Staffel dabei: Popsänger Lukas Rieger und Designer Thomas Rath.



Lukas Rieger schaffte mit seinem Song „Be my Baby” den Durchbruch und hat mittlerweile 1,8 Millionen Follower bei Instagram.

Modedesigner Rath ist vor allen Dingen durch die Castingshow „Germany's Next Topmodel” an der Seite von Supermodel Heidi Klum bekannt geworden und schwingt jetzt auf dem Tanzparkett die Hüften. Der gute Freund der GNTM-Chefin soll bereits im letzten Jahr als Ersatzkandidat auf der Liste gestanden haben.

Nazan Eckes und Ella Endlich stehen als Kandidatinnen für „Let's Dance“ fest

2006 und 2007 moderierte Nazan Eckes „Let’s Dance“, jetzt kehrt sie zu der RTL-Tanz-Show zurück – und zwar als Kandidatin.



„Das ist total verkehrte Welt für mich, aber ich freue mich wahnsinnig darauf“, so Nazan über den Seitenwechsel. Für sie sei „Let’s Dance“ immer noch „die schönste Show im deutschen Fernsehen“, sagte die 42-jährige Kölnerin.

Und auch Ex-DSDS-Jurorin Ella Endlich (34, „Küss mich, halt mich, lieb mich“) ist 2019 in der Show dabei.



Sie freut sich auf die neue Herausforderung: „Das Tänzerische wird etwas sein, was die Leute so noch nicht von mir kennen.“



Stimmt, da sind wir mal gespannt!

Barbara Becker bei „Let's Dance“ 2019 dabei

Lilly Becker machte es vor (42), jetzt zieht Barbara Becker (52) nach: Die erste Frau von Tennis-Legende Boris Becker (51, tanzt in der neuen Staffel der RTL-Show „Let’s Dance“.



Lilly wirbelte bereits 2014 durch der Show, kam aber nicht ins Finale. Ob Barbara es besser macht?



Sport kann sie, dass hat die Designerin mit diversen Fitnessprogrammen beweisen. Aber kann sie auch auf High Heels die Rumba oder den Tango? „Normalerweise denke ich zu viel und tanze zu wenig“, erklärte Becker. Es nun von einem Profi zu lernen und dabei Liebe zu Musik mit Technik und Disziplin zu verbinden, sei eine besondere Herausforderung für sie. „Es ist tatsächlich wirklich etwas anderes - Ballroom Dance oder Pilates“, sagt sie.



Bei der 52-Jährigen macht sich schon jetzt „ein bisschen Lampenfieber“ breit. Bis zum Start der neuen Staffel am 15. März muss Barbara noch viel üben: „Die Schritte müssen stimmen und man wird natürlich auch beurteilt. Das ist mir auch noch nicht passiert, dass man im Club dann irgendwie die Nummer hochgehalten und gesagt hat: 'Das war gut!'“, scherzt die Becker-Ex.



Vor der strengen Jury um Joachim Llambi hat die zweifache Mutter keine Angst. Dafür stärken ihr ihre Lieben den Rücken: Freund Juan (32) und ihre Söhne Noah (24) und Elias (19) drücken Babs Becker natürlich die Daumen.



„Let's Dance“-Tour in 15 Städten

Wie RTL jetzt verkündete, soll das „Let's Dance“-Team ab Herbst 2019 in insgesamt 15 deutschen Städten auftreten.

Auftakt soll am 8. November in Riesa (Sachsen) sein. Es sollen bis zum 29. November Stopps unter anderem in Köln, Hamburg, Leipzig, Berlin und München gemacht werden.

Ab dem 21. November gehen die Tickets in den exklusiven Vorverkauf. Ab dem 23. November sollen sie dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sein.

„Bachelorette” Nadine Klein wäre gerne bei „Let's Dance” dabei

Sie wäre nicht die erste „Bachelorette“, die nach ihrer Teilnahme an der RTL-Kuppelshow beim Tanzformat des Kölner Senders dabei wäre: Nadine Klein!

Das Model sprach im Interview mit „Promiflash“ darüber, dass sie sich eine Teilnahme gut vorstellen könne.

„Weil man da halt auch wirklich was können und Talent haben muss und gefordert wird“, sagt Nadine, die seit ihrer jugend selber Ballett und Hip Hop tanzt.

2018 nahm bereits Nadine Kleins „Bachelorette“-Vorgängerin Jessica Paszka an der Tanzshow teil.

Motsi Mabuse wurde bei ihrer Tochter ganz emotional

Diese Seite kennt man ja gar nicht von ihr! Seit drei Monaten ist „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (37) stolze Mama ihrer kleinen Tochter. Doch dass das Mamasein nicht immer einfach ist, bekam auch die sonst so taffe Motsi am eigenen Leib zu spüren.



Besonders die Anfangszeit sei alles andere als einfach für die 37-Jährige gewesen, wie sie im Interview mit „Gala“ verriet.

Motsi Mabuse: „Ich habe auch viel geweint“

„Ich wollte einfach nichts falsch machen, weshalb ich auch viel geweint habe. Aber von heute auf morgen ging es dann plötzlich", so die Profi-Tänzerin.

Ihr Mann Evgenij Voznyuk (34) behaupte, dass Motsi und ihre Tochter wie siamesische Zwillinge seien und immer das gleiche tun würden: „Essen, schlafen und weinen.“ Wie süß!

Doch auch, wenn sie sich erstmal mit ihrer neuen Aufgabe als Mama zurecht finden musste, ist für die 37-Jährige und ihren Mann klar: „Wir wollen noch ein Baby."

Isabel Edvardsson steht vor ihrem Comeback

Das sind mal tolle Nachrichten!

Isabel Edvardsson (36) überraschte 2017 die Zuschauer und Kandidaten von „Let's Dance“ mit ihren Baby-Neuigkeiten. Mitte September war es dann auch schon so weit: Söhnchen Mika kam zur Welt.

Mittlerweile ist der Edvardsson-Spross auch schon über ein Jahr alt – für Isabel also an der Zeit, zurückzukommen?

„Die Anfrage von RTL liegt vor und wenn nichts dazwischen kommt, bin ich 2019 wieder dabei“, sagte Isabel jetzt zur „Bild“.

Momentan stecke sie voll in der Vorbereitung. Denn: „21 Kilo habe ich zugenommen, acht müssen noch runter. Ich dachte, ich nehme schneller ab. Mein Körper vor der Schwangerschaft kam ja von harter Arbeit und guten Genen. Mein Bewegungsapparat ist noch nicht derselbe, aber ich arbeite hart daran. Ich gehe drei Mal die Woche ins Fitness-Studio“, erklärt sie.

Bis zur neuen Staffel sollten die also auch wieder runter sein – und selbst wenn nicht, Isabel sieht auch mit Baby-Pfunden super aus!

Frau von Jörn Schlönvoigt hätte Lust auf „Let's Dance“

Nachdem die Frau von „GZSZ”-Star Jörn Schlönvoigt sich als Freiwillige gemeldet hat, zieht diese bekannte Auswanderin jetzt nach.

Erst Anfang August hatte die Ehefrau von Jörn Schlönvoigt, Hanna, angedeutet, an einer Teilnahme bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance” interessiert zu sein.

Ehefrau von „GZSZ”-Star will bei „Let's Dance” mitmachen

Kaum ist die elfte Staffel vorbei, meldet sich schon die erste Freiwillige!



Die Rede ist nicht etwa vom Dschungelcamp, sondern von „Let‘s Dance“. Im Frühjahr 2019 geht die RTL-Tanzshow bereits in die zwölfte Runde.

Bis dahin ist es zwar noch etwas hin, doch eine erste Interessentin hat sich bereits angemeldet.

Frau von GZSZ-Star will bei „Let's Dance” dabei sein

Eine prominente junge Dame hat sich selbst ins Spiel gebracht – oder zumindest die Frau eines Promis. Jörn Schlönvoigts (32) frisch angetraute Frau Hanna (22).

In ihrer Instagram-Story ist die 22-Jährige, die ihr Geld unter anderem als Influencerin mit mehr als 100.000 Abonnenten verdient, gefragt worden, ob sie sich eine Teilnahme bei „Let’s Dance“ vorstellen könnte.

Ihre Antwort war eindeutig.



„Würde ich tatsächlich gerne mal machen“, schrieb sie. Na, wenn das kein Angebot ist?



Holt Pietro Lombardi „Let's Dance”-Teilnahme nach?

Eigentlich ist es kein Geheimnis, dass Sänger Pietro Lombardi (26) gerne an der Tanzshow teilnehmen würde.

Bereits für die zehnte Staffel im Jahr 2010 war er vorgesehen, konnte aufgrund einer Verletzung dann aber doch nicht antreten. Auch für die elfte Staffel sagte der Ex Sarah Lombardi (25) überraschend ab.



Als Gründe nannte Sarah unter anderem, dass Pietro sich einfach nicht traut (wir berichteten).



Vielleicht schafft er es ja bei der nächsten Staffel, seine Angst zu besiegen.

Erste Staffel im Jahr 2006

„Let's Dance” wird seit 2006 jedes Jahr auf RTL ausgestrahlt, moderiert wurde die Show zu Beginn von Hape Kerkeling und Nazan Eckes.



Die Moderation übernahmen ab der dritten bzw. vierten Staffel Daniel Hartwich und Sylvie Meis, damals noch van der Vaart. Sie wurde ab Staffel zwölf von Victoria Swarovski ersetzt.

Als einziges Jury-Mitglied ist Joachim Llambi seit der ersten Folge dabei. Motsi Mabuse ist seit der vierten, Jorge Gonzalez seit der sechsten Staffel Juror. Auch Eiskunstlauf-Prinzessin Katarina Witt, Mode-Schöpfer Harald Glööckler oder Sängerin Maite Kelly bewerteten bereits die Tanzpaare.

Auch Sophia Thomalla gewann die Show schon

Die erste Staffel im Jahr 2006 gewann Schauspieler Wayne Carpendale an der Seite von Isabel Edvardsson. Ihm folgten in den Jahren auch Schauspielerin Sophia Thomalla, DSDS-Gewinner Alexander Klaws und Ex-Fußballer Hans Sarpei als Sieger.



2017 gewann Gil Ofarim an der Seite von Ekaterina Leonova, 2018 wiederholte Ekat den Erfolg mit Ingolf Lück.

