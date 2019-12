„Kann nicht wahr sein“: Sängerin guckt nach Auftritt in ihren Koffer und ist sprachlos

Nashville/Tennessee -

Seit mittlerweile fünf Jahren versucht sich die Sängerin Morgan Clarke mit ihrer Musik über Wasser zu halten. Seit mittlerweile zwei Jahren spielt sie in den Bars und Hotels in Tennessee. Kein einfaches Unterfangen. Die Stadt im Süden der USA ist eine echte Musikmetropole, berühmt für den Blues und Country-Musik. Hier soll der Rock 'n' Roll entstanden sein.

Die Straßen sind voll von talentierten Musikern, die ihr Glück versuchen wollen. Doch Morgan Clarke hat sich ihren Platz erkämpfen können in den vergangenen Jahren. Im Hilton Garden Inn ist sie drei Tage die Woche fest gebucht.

Morgan Clark: Gigs in Hotels können ermüdend sein

Die Auftritte sind jedoch oft enttäuschend. Viele Hotelgäste sitzen völlig desinteressiert im Publikum, vertieft in ihre Laptops oder spielend am Handy. Doch Morgan lässt sich davon nicht ihre Freude an der Musik verderben. „Wenn da auch nur eine Person im Publikum ist, mit der ich eine Verbindung spüre, werde ich nicht aufhören, mich an sie zu klammern“, erklärt sie der „Tennessean“.

Immer alles zu geben, egal was für eine Stimmung herrscht, dass diese Überzeugung sich auszahlt, davon könnte Morgan Clark ein Lied singen. Denn was der jungen Frau jetzt bei einem Gig im Holiday Inn Express auf dem Broadway in Nashville passiert ist, ist wirklich kaum zu glauben.

Eigentlich spielt Morgan in einem anderen Hotel, doch sie sprang für einen Freund ein, der in dieser Nacht ausgefallen war. Wie viel Glück sie damit hatte, ahnte sie da allerdings noch nicht.

Und so zog sie ihre Show ab, wie sie es sonst auch machen würde. Spielte ihre Songs, plauderte mit dem Publikum, alles wie immer. Dachte sie.

Morgan Clark findet nach Gig Unfassbares in Gitarrenkoffer

Doch dann, als sie ihren Auftritt beendet hatte, guckte sie in ihren Gitarren-Koffer, in den die Gäste ihre Trinkgelder werfen können, und traute ihren Augen nicht.

„Am Ende einer Nacht zähle ich immer mein Trinkgeld“, erzählt Clark. „In dieser Nacht sah ich jedoch einen Scheck oben liegen, verkehrt herum. Und ich dachte noch: ‚Oh wie merkwürdig, dass jemand einen Scheck schreibt. Niemand schreibt doch Schecks.‘“

Doch als Morgan Clark den Scheck in die Hand nahm und umdrehte, wunderte sie sich erst richtig. Es war ein Scheck über 10.000 Dollar, umgerechnet rund 9000 Euro. Dass ein Trinkgeld eher niedriger ausfällt und man sich schon über einen 20-Dollar-Schein freut, dürfte vielen klar sein.

Morgans erste Reaktion war: „Das kann nicht wahr sein. Das ist nicht echt.“

Mysteriöser Trinkgeldgeber hat eine Bitte an Morgan Clark

Aber das war nicht alles. Der spendable Trinkgeldgeber, der in der Öffentlichkeit unbekannt bleiben möchte, meldete sich kurz darauf bei Morgan und ihrem Manager. „Er meinte nur, dass er an mich glaubt und sagte: ‚Tu mir einen Gefallen: Verliere niemals deine Unschuld.‘“

So etwas hat die Sängerin noch nie erlebt. „Ich hatte Fans, die auf mich zukamen und sagten, dass sie meine Stimme oder meine Musik liebten, aber niemals hat jemals so an mich geglaubt“, erklärt Morgan. (jv)