„Ich werde immer...“: Laura reagiert auf kitschige Liebeserklärung des Wendlers

Florida -

Jetzt ist sie ein Jahr älter!

Michael Wendlers Freundin Laura ist am Dienstag 19 geworden. Ihr „Schatzi“, wie sie den 47-Jährigen liebevoll nennt, hat seiner jungen Freundin mit einem romantischen Video auf Instagram gratuliert.

Dschungel-Star teilt wegen Freundin Laura hart gegen den Wendler aus (hier lesen Sie hier).

Damit hat er wohl bewiesen, dass er nicht nur im „Sommerhaus der Stars“ die große Geste schätzt.

Ihren Ehrentag haben die Turteltauben zusammen auf Mallorca verbracht.

Das wirklich lange Video ist ein Zusammenschnitt von vielen Momenten der beiden und einzelnen Bildern von ihr. „Mit dir ... ist alles so leicht! ... so einfach! ... so wundervoll!", schreibt der 47-Jährige dazu. „Du hast mich verändert! ... Gegen alle Widerstände!"



Michael Wendler sprudelt vor Romantik

Er betont darin auch nochmal, dass die Beziehung der beiden echt sei und – wider vieler Zweifler – kein Fake. Denn er meint: „DU BIST LIEBE!!!“



Und weiter: „Das Gefühl, wenn Du mir in die Augen schaust ... und mich küsst, ist das BESTE Gefühl der WELT!!!", sprudelt es aus ihm heraus. Wenn das nicht mal ein Kitsch-Post ist, der seiner Laura bestimmt gefallen hat.

Was er seiner Liebsten geschenkt hat, verriet der Sänger nicht. Aber bestimmt sind auch wieder ein paar Streicheleinheiten dabei. Die mag Laura ja bekanntlich so gerne...



Laura Müller bedankt sich bei Michael Wendler

Natürlich folgte auch promt ein dickes Dankeschön vom Geburtstagskind per Social Media. „Ich bin so stolz, einen so wundervollen Menschen wie dich an meiner Seite zu haben, mit dir jeden Abend einzuschlafen und jeden Morgen aufzuwachen", lauten die ersten Worte von der 19-Jährigen.

Sie sei dankbar, dass er ihr so viel Sicherheit gebe. „Du bist mein Held, den ich mir immer gewünscht habe", schreibt sie weiter. „Du bist der Mann meiner Träume und ich werde immer zu Dir stehen.“

Sie freue sich auf eine „traumhafte Zukunft zu zweit mit deiner wundervollen Tochter und meiner wundervollen Familie. Ich will Dich – nur Dich!“ (sch)