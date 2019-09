„Hau dir in die Fresse”: Günther Jauch verpasst Thomas Gottschalk blutige Lippe

Köln -

Es war ein Duell der Moderations-Titanen: Günther Jauch (63) trat am Samstagabend bei „Denn sie wissen nicht, was passiert” erstmals gegen Thomas Gottschalk (69) an.

Und wie immer bei diesem Format gab es weder Proben noch einen Plan. Dafür aber eine ziemlich blutige Überraschung: Kaum trafen Jauch und Gottschalk zum ersten Mal aufeinander, knallte es ordentlich.

Bei einem Spiel namens „Achtung, gleich fällt's!” nämlich waren auf Klapptischen Vasen aufgereiht, die Jauch und Gottschalk nacheinander nach oben katapultieren sollten. Und während der eine am Zug war, musste der andere die Vase fangen.

Bei einem Spiel kam es zwischen Günther Jauch (r.) und Thomas Gottschalk zu einer blutigen Überraschung. TVNOW / Stefan Gregorowius Foto:

Da ging auch Moderatorin Barbara Schöneberger auf sicheren Abstand und erklärte: „Ich zieh lieber die Brille kurz auf.“



Gut so, denn so einige Vasen donnerten auf den Boden. Gottschalk machte das Spiel offensichtlich Spaß, er wollte mehr und fragte übermutig: „Kann ich auch zwei gleichzeitig?“



Und am Ende des Spiels passierte es: Jauch knallte die letzte Vase ins Gesicht der „Wetten, dass..?”-Legende.



Die Lippe fing sofort an zu bluten. „Es tropft!”, rief Gottschalk etwas erschrocken. „Es fließt Blut! Das wollen die Zuschauer sehen“, ulkte Schöneberger.

Thomas Gottschalk (l.) musste nach dem Zwischenfall von Sanitätern versorgt werden. TVNOW / Stefan Gregorowius Foto:

Gottschalk aber ließ sich seinen Humor nicht nehmen und rief Jauch zu: „Ich hau dir die nächste auch in die Fresse!” Anschließend kamen die Studio-Sanitäter, um den Entertainer zu verarzten. Er konnte weiterspielen.

Am Ende aber gewann Jauch: Im Showdown klammerte er sich beim Finalspiel bis zum Sieg in einer Wand fest. Thomas Gottschalk gab alles, konnte sich schließlich aber nicht mehr halten, stürzte ab und verlor den Kampf. So gewann Günther Jauch 50.000 Euro für seine Publikums-Kandidatin.



Übrigens, wussten Sie das? Thomas Gottschalk hat noch einen zweiten Vornamen: Johannes. Genauso wie Günther Jauch. Sein zweiter Vorname lautet ebenfalls Johannes. (mg)