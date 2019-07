„Get the Fuck...“: Erotikstar mit Nackt-Abgang, weil sie einen wichtigen Termin hat

Köln -

Eine Woche vor dem Finale der Pro7-Show „Get the Fuck out of my House“ leert sich das anfangs noch mit 100 Kandidaten gefüllte Haus immer weiter und auch die Promidichte nahm im Laufe der Folge vom Dienstagabend deutlich ab.

Micaela Schäfer zieht (sich) bei „Get the Fuck out of my House“ aus

Wenn ein Auftritt den nächsten jagt, muss man Prioritäten setzen. Das dachte sich auch Micaela Schäfer, die sich gestern Abend bei „Get the Fuck out of my House“ freiwillig verabschiedete. „Ich muss leider gehen, weil ich zur Erotikmesse muss“, erklärte sie den verbliebenen Hausbewohnern. „Meine Brüste wollen Freiheit.“

Doch die 35-Jährige verließ das Haus nicht ohne eine letzte Strip-Einlage.



Schwups, da waren BH und Höschen auch schon abgestreift und der Erotik-Star zeigte sich wieder so, wie man ihn kennt. Für die verbliebenen Hausbewohner gab es eine letzte nackte Umarmung, dann kehrte ihnen Micaela, bekleidet lediglich mit hochhackigen Lederstiefeln, den Rücken.



„Für mich war es definitiv die härteste Show, bei der ich je war“, berichtete sie über ihre Erfahrungen im Haus.



Auch Martin Kesici geht bei „Get the Fuck out of my House“ auf eigenen Wunsch

Ähnliche Worte hatte vor der Ausstrahlung bereits Dschungel-Star Martin Kesici im Interview mit dieser Zeitung geäußert und auch er brach seine Zelte im Haus vorzeitig ab. Kurz nach Micaela verkündete er seinen freiwilligen Auszug. „Mein Körper macht einfach nicht mehr mit“, gestand der 45-Jährige ein.



Noch dabei ist hingegen die ehemalige Bachelor-Kandidatin Saskia Atzerodt, die sich weder vom Haus, noch von Mitbewohner Peter trennen mag. Und auch der Umstand, dass auf Peter zu Hause die Freundin wartet, konnte beide nicht davon abhalten, sich die Zeit mit heißen Küssen zu vertreiben.



Wer weiß, ob Peter nach dem Finale nächste Woche da nicht gleich der nächste Auszug droht.



„Get The Fuck Out Of My House“: Erste Staffel im Januar 2018 im TV

Die deutsche Version des niederländischen Formates lief erstmals am 4. Januar 2018 auf ProSieben zur Primetime.

Die erste Staffel startete mit 45 Frauen und 55 Männern, die ums Überleben im Haus kämpften, in dem ja bekanntlich erschwerte Zustände herrschen.



Auf der Fernsehmesse MIPCOM war es die meist beachtete internationale Formatidee: ProSieben sicherte sich die Rechte an der Reality-Show „Get The Fuck Out Of My House“.



„Get The Fuck Out Of My House“: Änderungen in Staffel zwei



Während die erste Staffel noch im beschaulichen Eifel-Örtchen Satzvey (Mechernich) gedreht wurde, rückte das TV-Team in Staffel zwei in Mettmann an.



Und auch der Raum für die Kandidaten wurde kleiner. Standen den Bewohnern in Staffel eins noch 113 Quadratmeter zur Verfügung, sind es im Jahr 2019 nur noch 63 Quadratmeter.



Weitere Änderung: In der zweiten Staffel sind auch einige Prominente dabei: Musiker Martin Kesici, Nacktmodel Micaela Schäfer, Model und Reality-TV-Sternchen Saskia Atzerodt, Rapper und „Love Island“-Teilnehmer Mike Heiter sowie „Adam sucht Eva“-Kandidatin Natalia Osada.



101 Kandidaten auf 63 Quadratmetern, Sieger bekommt 100.000 Euro

Die Kandidaten können sich online für die Teilnahme an der Fernsehshow bewerben. Die 101 Auserwählten (Micaela Schäfer zog als Überraschungsgast nachträglich ins Haus) wohnen in dem kleinen Haus zusammen, müssen den Alltag irgendwie gemeinsam meistern.



Konflikte sind bei der Nutzung von nur einer Toilette und der Verteilung der Schlafplätze garantiert.



36 Kameras begleiten das Leben der Bewohner in der zweiten Staffel rund um die Uhr.



Regeln bei „Get The Fuck Out Of My House“



Die Hausbewohner stellen selber so genannte Hausregeln auf, an die sie sich halten müssen – bei Verstoß hieße es andernfalls vom Haus-„Chef“: „Get The Fuck Out Of My House“ und der oder die Ordnungswidrige müsste das Haus und somit die Show verlassen.



Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt 100.000 Euro. Je mehr Kandidaten rausfliegen, desto mehr Geld bleibt am Ende also für den Sieger übrig.



(bc)