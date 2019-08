„Es könnte jederzeit passieren”: Wendler enthüllt Baby-Pläne mit seiner Laura

Porto -

Die Zukunftsplanung bei Michael Wendler und seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura läuft auf Hochtouren. Denn wie der Schlagerstar im „Sommerhaus der Stars” verriet, hätte er grundsätzlich nichts gegen ein Baby einzuwenden.

Der Wendler (47) und seine Laura (19) zogen vor wenigen Wochen ins „Sommerhaus der Stars” ein. Als Laura schon in der ersten Nacht auf die Toilette rannte, weil sie sich übergeben musste, spekulierte ganz Deutschland auf eine Schwangerschaft der gerade 19-Jährigen (hier mehr lesen).

Doch wie würde Michael Wendler selbst auf eine Schwangerschaft seiner Freundin reagieren? Im Gespräch mit den Malle-Auswanderern Roland (47) und Steffi Bartsch (46) packt der Schlagersänger jetzt aus (siehe Video oben).

Wendler spricht über 28 Jahre Altersunterschied

Zuerst sprechen die drei über den großen Altersunterschied zwischen ihm und seiner Laura. „Man ist immer so alt, wie man sich fühlt, oder?“, beginnt Bartsch forsch.

Richtig! „Ich fühl' mich jetzt auch durch Laura etwas jünger, muss ich ganz ehrlich sagen”, meint der Wendler.

Bartsch will aber noch tiefer buddeln: „Aber ist das nicht manchmal irgendwie schwierig?”, fragt er. „Weil, die hat doch ein ganz anderes Denken als wir, oder?”

Michael Wendler: „Die ist eigentlich Mitte 20”

Michael Wendler ist da anderer Meinung. Für ihn ist seine Laura schon älter. Er betont:

Ja, denkt man auch. Wenn ich meine Tochter dagegen sehe, dann... das sind Welten. Also, die ist irgendwie... weiter. Also, die ist nicht 18, die ist eigentlich Mitte 20. So vom Niveau her, so vom Denken her.

Interessanter Ansatz! Und wie stünde es um eine mögliche Schwangerschaft der 19-... Entschuldigung, eigentlich gefühlt Mitte 20-Jährigen?

Das will auch Auswanderin Steffi Bartsch (46) wissen. „Dann willst du sie trotzdem erst mit 21 heiraten, auch wenn sie jetzt ein Baby bekommen würde?”, fragt sie.

Michael Wendler: „Fühle mich gut und das ist die Hauptsache”

„Ist der Plan, ja”, meint Michael Wendler. „Also könnte passieren, mit dem Baby, ja? Jederzeit, oder?”, horcht da Roland auf.

Auch hier hat der Wendler die passende Antwort parat:

Ich hoffe nicht, ich vertrau' ihr da natürlich, ne. Aber... könnte passieren. Und, ähm, das macht mir nichts. Also ich würde sie jetzt nicht irgendwie verlassen, weil sie mich irgendwie verarscht hat oder so. Wir lieben uns ja. Und, ähm, ich fühl' mich gut und das ist die Hauptsache.

Schließlich spricht der 47-Jährige doch noch über die möglichen Probleme einer Beziehung mit einer 28 Jahre jüngeren Frau. Er gibt zu: „Viele meiner Kumpels sagen: 'Ja, die wird dich sowieso irgendwann verlassen. Dann nimmt sie sich was Jüngeres, äh, was Fitteres, was besser Aussehendes.'”

Michael Wendler macht sich Gedanken um Zukunft mit Laura

Dafür hat der Wendler aber auch schon eine Strategie: „Dann sage ich: 'Ja gut, dann passiert das halt. Aber ich hab' wenigstens zehn schöne Jahre gehabt.'”

Da stimmen ihm dann auch die beiden Auswanderer zu. „Ja, du hast für gar nichts 'ne Garantie. Egal, was du im Leben machst”, fasst Roland zusammen.

Und der Wendler fügt weise hinzu: „Nee! Und du kannst dich ja noch so anstrengen – wenn deine Frau keinen Bock mehr hat, was willste dann machen?”

Laura Müller zeigt sich verliebter denn je bei Instagram

Dass Laura „keinen Bock mehr” auf den Wendler hat, ist in der nächsten Zeit aber eher unwahrscheinlich. Denn die 19-Jährige zeigt sich in den sozialen Medien verliebter denn je.

Vor wenigen Tagen feierte sie Seite an Seite mit ihrem „Schatzi” ihren 19. Geburtstag. Ihre Gefühle und Emotionen schüttete sie anschließend im Rahmen einer romantischen Liebeserklärung im sozialen Netzwerk Instagram aus.

Und die klingen ganz so, als müsste der Wendler sich in naher Zukunft alles andere als Sorgen machen, von Laura verlassen zu werden!

Laura Müller: „Ich liebe Dich so sehr und bin so dankbar”

Laura beginnt ihren Post mit den Worten: „Mein allerliebster Schatz, ein so wundervoller und aufregender Tag neigt sich dem Ende zu und ich bin von Gefühlen und Emotionen überströmt.”

Sie fügt hinzu:

Ich bin so stolz einen so wundervollen Menschen wie Dich an meiner Seite zu haben, mit Dir jeden Abend einzuschlafen und jeden Morgen aufzuwachen. Du machst mich so vollkommen und bringst mich jeden Tag zum Lachen. Mein Herz ist mit so viel Liebe gefüllt, die Du mir jeden Tag schenkst. Ich liebe Dich so sehr und bin so dankbar.

In den weiteren Zeilen setzt sie noch einen drauf: „Du bist mein Held, den ich mir immer gewünscht habe.”

Laura Müller: „Wir sind ein #Dreamteam”

Nachdem sich Laura noch einmal für einen „traumhaften Geburtstag” bei ihrem Schatz Michael bedankt hat, führt sie ihren Post fort mit den Worten:

Du bist ein wundervoller Mann, ich bin so stolz auf dich. Wir sind ein #Dreamteam und halten zusammen. Egal wie viel Gegenwind wir bekommen und auch noch bekommen werden. Du bist der Mann meiner Träume und ich werde immer zu Dir stehen. Wir haben soviele Ziele, die wir uns erfüllen möchten. Wir starten in eine traumhafte Zukunft zu zweit mit deiner wundervollen Tochter und meiner wundervollen Familie.

Und wenn man denkt, es geht kitschiger nicht mehr, setzt sie dem Ganzen mit ihren letzten Worten noch das i-Tüpfelchen auf: „Ich will Dich – nur dich! Genieße jeden Tag, den wir gemeinsam verbringen und liebe Dich jeden Tag mehr! Ich liebe Dich Michael!”

Michael Wendler antwortet nicht minder kitschig

Und Michael selbst? Der reagiert ebenso verliebt. In Großbuchstaben schreibt er: „DIE SCHÖNSTE LIEBESERKLÄRUNG MEINES LEBENS. Dankeschön mein Schatz ich liebe Dich.”



Okay, danke, das wissen wir mittlerweile auch...

Acht Paare treten gegeneinander an

In der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ leben acht Promipaare auf engstem Raum in einer Finca in der Nähe von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon zusammen.



Sie müssen das alltägliche Leben gemeinsam bestreiten und treten in Paar-Spielen gegeneinander an.



Am Ende jeder Folge nominieren die Paare hinter verschlossenen Türen das Paar, das sie aus der Show wählen möchten. Das Paar mit den meisten Nominierungen muss die Show verlassen. Die Dreharbeiten dauern zwei Wochen, RTL strahlt die einzelnen Folgen allerdings über mehrere Wochen aus.

Die erste Staffel des „Sommerhaus der Stars” gewannen im Jahr 2016 Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr (mittlerweile Ex-) Freund Rajab Hassen (hier mehr lesen). (ta)