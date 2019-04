„Es funkte sofort“: Schöner „Let's Dance“-Star verliebt: Er ist der Neue an ihrer Seite

Köln -

„Dieses Kribbeln im Bauch, das vermisst du doch auch, wenn man glaubt fast überzuschäumen vor Glück!“



Jetzt ist klar, für wen Schlagersängerin Ella Endlich (34) in der letzten Ausgabe (vor Karfreitag) von „Let's Dance“ zu diesen Zeilen tanzte. Denn die Ex-DSDS-Jurorin ist frisch verliebt – und zeigte sich mit ihrem neuen Freund!

Zusammen mit Tanzpartner Valentin Lusin (32) bekam Ella von der Jury 28 Punkte für ihren Walzer zu dem Pe Werner-Song. In den Werbepausen zog es die 34-Jährige aber runter vom Parkett und wie magisch immer in Richtung der Zuschauer. Denn da hatte der gut aussehende neue Mann an ihrer Seite Platz genommen.



Ella Endlich und ihr neuer Freund bei der letzten „Let's Dance"-Show.

Vertraut unterhielten sich die beiden, immer wieder gab es kleine Berührungen, schließlich auch einen Kuss. Ella zeigte deutlich: Ich bin verliebt.

Auf Instagram postete sie zudem ein Foto mit ihrem Neuen, schrieb dazu – versehen mit einem Herzchen: „Dieses Kribbeln im Bauch.“

Im Interview mit dem Magazin „Bunte“ verriet Ella Endlich nun erste Details zu ihrer neuen Liebe. Der Mann an ihrer Seite heißt Marius Darschin (41), er ist Medienmanager.



Die beiden sind schon seit April 2018 ein Paar.

„Er hat einen wunderbaren Humor. Wir lachen sehr viel gemeinsam und können uns stundenlang unterhalten“, schwärmt Ella über ihren Marius. Kennengelernt haben sich die beiden in Hamburg und „es hat sofort gefunkt“, sagt Ella.

Damit ist die letztes Jahr angekündigte „Männer-Pause“ nun offiziell beendet. Wir wünschen Ella Endlich, dass dieses „Kribbeln im Bauch“ noch eine ganze Weile anhält!

