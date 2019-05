„Einzige Möglichkeit": Jeanette bricht bei „Sing meinen Song“ in Tränen aus

Südafrika -

Sie ist sexy, unglaublich taff und vermutlich ein wahrgewordener Männertraum: Anfang der 2000er startete Jeanette Biedermann (39) als die deutsche Britney Spears (37) durch.



Lange war es ruhig um die 39-Jährige, doch jetzt stand sie am Dienstagabend im Mittelpunkt beim Tauschkonzert „Sing meinen Song“ (Vox). Dort wurde sie plötzlich ganz emotional und steckte damit auch ihre Mitstreiter an.

Als es um ihren Papa ging, wurde Jeanette Biedermann ganz emotional. TVNOW / Markus Hertrich Foto:

„Sing meinen Song“: Alkohol im Spiel? Kandidatin verhaut Lied-Einstieg (hier lesen Sie mehr).

Anfang der 2000er surfte die Blondine auf der absoluten Erfolgswelle: Sie war nicht nur durch GZSZ bekannt, sondern räumte auch sämtliche Preise wie den ECHO, Bravo Otto, die Goldene Kamera oder die 1Live Krone ab.



Jeanette Biedermann wuchs in der DDR auf

Aufgewachsen ist Jeanette mit ihren Eltern in der DDR. Als sie neun war, flüchteten ihre Eltern mit ihr. Die 39-Jährige hatte eine tolle Kindheit, wie sie beim Tauschkonzert erzählt: „Ich habe zwei wunderbare Eltern, die es mir auch nie an etwas haben fehlen lassen. Ich bin mit sehr viel Liebe groß geworden“, schwärmt sie.

Doch vor zwei Jahren brach eine Welt für die Sängerin zusammen. Ihr geliebter Papa Bernd verlor den Kampf gegen den Krebs. „Es gab kein Thema, was mich in den letzten zwei Jahren so bewegt hat“, gesteht sie unter Tränen. Um den tragischen Verlust zu verarbeiten, widmete sie ihrem Papa ihren neuen Song „Deine Geschichten“, den sie in der Show auch zum ersten Mal vor Publikum performt.

Jeanette Biedermann konnte sich nicht vom Vater verabschieden

Was für eine tolle Geste. Besonders tragisch: Jeanette hatte nicht die Möglichkeit, sich zu verabschieden. „Ich konnte nicht mehr mit ihm sprechen. Ich war lange auf Theater-Tournee unterwegs und konnte ihm nicht mehr sagen, was ich ihm noch sagen wollte und das ist jetzt die einzige Möglichkeit, wie ich es sagen kann.“ Und das tat sie dann auch.



Mit den Zeilen „Was würde ich dafür geben, von dir noch einmal zu hören: «Alles wird gut in den nächsten Jahren»“. hatte sie dann auch ihren Mitstreitern ein paar Tränchen in die Augen gezaubert.



Jennifer Haben hat vor kurzem ihren Opa verloren. TVNOW / Markus Hertrich Foto:

Besonders Jennifer Haben (23) ging die Performance von Jeanette sehr nahe: Sie hatte nur wenige Tage vor der Aufzeichnung ihren Opa verloren und konnte Jeanettes Gefühle deshalb umso besser nachvollziehen. Bei so viel Emotionen half am Ende nur eins: Eine Runde Schnaps!

Am Ende gab es eine Umarmung und Schnaps. TVNOW / Markus Hertrich Foto:

(sch)