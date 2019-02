„Bares für Rares“: Was bedeuten die merkwürdigen Zeichen auf der WMF-Schale?

Köln -

Mit einer offenbar wertvollen Schale der Firma WMF will Manfred Pützfeld (71) aus Langenfeld bei der beliebten ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ punkten und Kasse machen.

Das Stück wurde im Stil des frühen floralen Jugendstils zwischen 1880 bis circa 1900/1905 gefertigt. Um die geschweifte Form der Jardinière schlingen sich Mohnbumen- und Tulpenformen sowie Seeblumenmuster. Beindruckend ist hier die noch original erhaltene und unbeschädigte Glasschale.



Das klingt doch alles schon mal sehr vielversprechend.

Das von WMF stammende Exemplar ist allerdings gestempelt. Und die geheimen Zeichen entgehen natürlich auch der Expertin Heide Rezepa-Zapel nicht.

Moderator Horst Lichter will endlich wissen: „Meine liebe Heide, ist das Silber, oder ist das kein Silber?“

„Bares für Rares“-Expertin erklärt die geheimen Symbole?

Rezepa-Zapel erklärt die mysteriösen Symbole...



Das „B“ verweist auf Britanniametall, eine Hartzinn-Legierung aus Zinn und Antimon. Also schon mal kein Silber.

verweist auf Britanniametall, eine Hartzinn-Legierung aus Zinn und Antimon. Also schon mal kein Silber. Daneben befindet sich die horizontale Raute von WMF, die für die Zeit um 1903 bis 1910 steht.

von WMF, die für die Zeit um 1903 bis 1910 steht. Die „1/O“ deutet auf eine Versilberungslegierung mit der Verwendung von einem Gramm Silber hin, das „O/X“ steht für die Schwärzung, einer nachträglichen Oxydierung.

Leider wurde das vorliegende Exemplar so stark und intensiv gereinigt, dass es fast schon beschädigt ist und damit die Versilberung nahezu abgeputzt ist.

Dazu gibt es noch einen Katalog aus der Zeit um 1900 mit einem Preisverzeichnis der Württembergischen Metallwaren-Fabrik Geislingen. Sicher ein seltenes Sammlerstück und ein fabelhaftes Zeitdokument für die wunderbaren Jugendstilentwürfe der Firma WMF.

Schätzung für WMF-Schale liegt bei 300 bis 400 Euro

Die Expertenschätzung für die Schale mit Silberlegierung liegt bei 300 bis 400 Euro.

Damit ist Manfred Pützfeld absolut zufrieden: „Find ich stark“, freut sich der 71-Jährige.

Und die Händler? Kennen die auch die geheimen Zeichen?

Ludwig „Lucki“ Hofmaier ist von der Ware durchaus angetan: „Das ist ein schöner Jugendstil.“ Auch der in Köln lebende Fabian Kahl ist nicht abgeneigt: „Ein guter Name. WMF: Lässt sich auf jeden Fall immer gut verkaufen.“

Aber so richtig überzeugt ist keiner – am Ende verkauft Manfred Pützfeld die Schale für 200 Euro.

Kunstschätze und ihre Liebhaber sind hier herzlich willkommen!



„Bares für Rares“ wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt. Moderator Horst Lichter ist der Gastgeber der Trödelsendung, bei der Teilnehmer ihre Antiquitäten, Raritäten und auch Kuriositäten vorstellen und im Idealfall durch einen Verkauf eine schöne Summe mit nach Hause nehmen.

Seit 2013 wird die Sendung, die in Köln produziert wird, im Nachmittagsprogramm des ZDF ausgestrahlt und hat sich zu einem echten Quoten-Garant entwickelt. Von Montag bis Freitag schalten im Durchschnitt drei Millionen TV-Zuschauer ein, wenn es ums Feilschen und Handeln geht.

So läuft die Sendung „Bares für Rares“ ab



Die Kandidaten werden samt ihren Verkaufsobjekten zu einem Experten geschickt, der die Ware überprüft, etwas zur Geschichte erzählen kann und dann einen Schätzwert abgibt, in welchem preislichen Rahmen sich der Verkaufswert befindet.



Liegt diese Summe nah an der preislichen Erwartung der Teilnehmer, bekommen sie von Moderator Lichter die Händlerkarte überreicht. Diese ist die Eintrittskarte in den Raum, in dem sich die Antiquitätenhändler befinden.

Dort stellen sich die Kandidaten samt Gegenstand vor. Ähnlich wie bei einer Versteigerung versuchen die fünf Händler dann, das jeweilige Exponat für sich zu sichern. Das kann dazu führen, dass die Summe unverhofft in die Höhe steigt.



Dann liegt es am Anbieter, ob er die Summe der Händler akzeptiert oder noch feilschen will. Erhält der Höchstbietende den Zuschlag, bezahlt er die Summe in bar an den Verkäufer aus.

Das bisher höchste Gebot

Neben der klassischen Ausgabe wurden auch schon zahlreiche Spezial-Ausgaben produziert. So gab es schon Promi-Ausgaben, Händlerduelle und eine Prime-Time-Show im ZDF, die unter dem Namen „Deutschlands größte Trödelshow“ lief.

Das bisher höchste Gebot lag übrigens bei 35.000 Euro, Im Jahr 2014 wechselte ein Borgward Isabella Cabriolet den Besitzer.

(mt)