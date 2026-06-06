Polizeiwagen legt sich nach Unfall mit Taxi auf die Seite: Acht Verletzte

Schwerer Unfall in Berlin: Am frühen Morgen ist in Kreuzberg ein Taxi mit einem Polizeiwagen kollidiert. Die Feuerwehr spricht von acht Verletzten. Was ist passiert?

Bei dem Unfall sind acht Menschen verletzt worden – zwei davon schwer. Die übrigen sechs erlitten leichte Verletzungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Acht Verletzte nach Unfall mit Taxi und Polizeiauto

Laut einem Post der Polizei auf X kippte das Polizeiauto bei dem Unfall auf die Seite. Bei der Rettung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz, wie es hieß.

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Laut den Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 6 Uhr morgens auf der Kreuzung Wilhelmstraße, Ecke Hallesches Ufer. Der Unfallort sei weiträumig gesperrt worden.

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Wie der Sprecher der Feuerwehr sagte, wurden neben den Insassen des Polizeiwagens auch der Taxifahrer verletzt. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Laut Polizei wurden Ermittlungen aufgenommen. (dpa)