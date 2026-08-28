Die Einführung einer Zuckersteuer soll kommen. Doch nicht alle sind begeistert. Ein Pro und Kontra.

Muss Süßkram teurer werden? Dem Lolli geht es zumindest derzeit noch nicht an den Kragen. Imago/Dmytro Niko

Jetzt soll sie kommen: die Zuckersteuer. Wie genau, ist aber noch unklar: Offenbar ist erst mal nur eine gestaffelte Steuer auf gesüßte Getränke geplant. Ein Liter Limo könnte bis zu 32 Cent teurer werden. Macht das Sinn – oder wird unser Staat übergriffig? Zwei MOPO-Redakteure streiten.

Pro: Her mit der Zuckersteuer, besser heute als morgen

Alexander Josefowicz, Chef vom Dienst. Julian König

Eine Zuckersteuer? Oh Gott, jetzt will der Staat uns auch noch an den Nachtisch! Ja, und das mit gutem Grund: Die Quote der adipösen Menschen in Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren von 12 auf fast 20 Prozent gestiegen, ein Ende des Trends ist nicht in Sicht. Genauso wenig übrigens bei Diabetes Typ 2. Zucker in all seinen Formen ist einer der Hauptverantwortlichen für diese Zivilisationskrankheiten.

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Eine Zuckersteuer ist kein Allheilmittel, aber die Erfahrungen aus Ländern, in denen es bereits eine gibt, zeigen zweierlei: Zum einen geht der Absatz der besteuerten Produkte zurück. Zum anderen reagiert der Markt auf nichts so zuverlässig wie auf sinkenden Absatz. In britischer Fanta ist nur rund halb so viel Zucker wie im deutschen Pendant.

Zucker schadet sozial Schwächergestellten

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Die langfristige Wirkung wäre noch tiefgreifender: Von Diabetes und Adipositas betroffen sind besonders sozial Schwächergestellte. Das liegt aber nicht daran, dass diese Menschen kein Interesse an besserer Ernährung hätten – sie können sie sich nicht leisten. Günstige Lebensmittel sind industriell gefertigte, hochverarbeitete. Und Zucker steckt längst nicht nur in Süßkram, sondern auch in Fertiggerichten, in Brot und Brötchen sowie tausenderlei anderen Produkten. Denn Zucker ist billig und schmeckt gut.

Aber es gibt doch den Nutri-Score! Der sagt wenig bis gar nichts aus: Verglichen werden nur einander ähnliche Produkte. Ich erfahre also allenfalls, ob mein Müsli im Vergleich mit anderen Müslis gut abschneidet.

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Eigenverantwortung? Ohne Tempolimit zehntausende Verkehrstote

Zwar würde eine Zuckersteuer unmittelbar zu einer Belastung der Verbraucher führen – der nachhaltige Effekt, die Dosis des süßen Krankmachers zu verringern, käme uns aber allen zugute: Die direkten und indirekten Gesundheitskosten einer verfetteten Gesellschaft sind immens.

Und was ist mit der Eigenverantwortung? Ja, was ist denn damit? Ohne Tempolimits, Gurtpflicht und Promillegrenze hätten wir nicht Tausende, sondern Zehntausende Verkehrstote. Ohne die Sondersteuer auf Alkopops wäre die Quote der Teens mit Alkoholvergiftung massiv höher und ohne Dosenpfand flögen jedes Jahr Hunderttausende Dosen mehr einfach in die Gegend.

Streiten kann man über die Zuckersteuer – aber nicht über ein „Ob“, sondern allenfalls darüber, wie man die Einnahmen nutzt. Für alle und alles? Oder direkt für das Gesundheitssystem?

Kontra: Erst belehren, dann kassieren? Das geht zu weit!

MOPO-Reporter Alexander Palm Florian Quandt

Der Staat will nur unser Bestes. Wie rührend. Wer zu viel Zucker trinkt, soll künftig mehr zahlen – und der Staat nimmt das Geld dankend entgegen. Dass Finanzminister Lars Klingbeil Zero- und Light-Getränke gerade ausgeschlossen hat, beruhigt nur bedingt: Politische Steuer-Versprechen haben bekanntlich eine begrenzte Haltbarkeit. Friedrich Merz sagte nach der Wahl schließlich auch, Steuererhöhungen werde es nicht geben.

Und die Cola bleibt nicht allein. Tabaksteuer rauf, Alkoholsteuer rauf, Minijob-Steuern und Sozialbeiträge, neue Zuckersteuer, Plastiksteuer, Kryptosteuer. Zusammengenommen entsteht ein Staat, der immer öfter entscheidet, welches Leben als richtig gilt. Der Bürger wird vom mündigen Erwachsenen zum Konsumenten, dessen Verhalten über den Preis korrigiert werden soll.

Ausgerechnet die SPD scheint dabei ihren liebsten Begriff zu vergessen: soziale Gerechtigkeit. Denn wer zweimal überlegen muss, ob es zum Kindergeburtstag für die heilige „Coca-Cola“ reicht oder doch wieder nur für die Eigenmarke, spürt jeden Aufschlag.

Positive Freiheit – wer definiert das bessere Leben?

Noch problematischer wird diese Entwicklung, wenn gleichzeitig die wirklich großen politischen Baustellen unangetastet bleiben. Rentenreform? Hochsensibel. Sozialausgaben? Konfliktträchtig. Migration? Politisch hoch umkämpft. Statt sich grundlegend an diese Mammutaufgaben zu wagen, erschließt der Staat lieber neue Einnahmequellen dort, wo der Widerstand gering ist.

Wer raucht, trinkt oder nascht, wird zum verlässlichen Sanierer des Bundeshaushalts – denn es ist ja nicht mal so, dass die Einnahmen gezielt in Präventionsprogramme oder das Gesundheitssystem fließen, um dort Kosten durch Rauchen oder Fettleibigkeit zu kompensieren.

Der Philosoph Isaiah Berlin unterschied einst zwischen negativer Freiheit – der Freiheit vor staatlichen Eingriffen – und positiver Freiheit – der Freiheit zu einem vermeintlich besseren Leben. Letztere klingt edel. Sie birgt aber eine Gefahr: Wer definiert eigentlich, was dieses „bessere Leben“ ist? Wenn der Staat selbst eine Antwort gibt und jede Abweichung steuerlich verteuert, wird aus Fürsorge schnell Bevormundung, im schlimmsten Fall gar Unfreiheit. Ein liberaler Staat sollte seine mündigen Bürger nicht erziehen. Er sollte ihnen zutrauen, ihr Leben selbst zu führen – auch dann, wenn sie Entscheidungen treffen, die andere für falsch halten.