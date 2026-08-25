Die Zuckersteuer kommt offenbar früher als gedacht. Und soll auch für zuckerfreie Getränke gelten.

Die Zuckersteuer auf Getränke soll bereits 2027 eingeführt werden. picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mit der Zuckersteuer will die Bundesregierung den Zuckerkonsum in Deutschland herunterfahren. Geplant war sie für 2028. Nun soll sie schon ein Jahr früher kommen, wie die „Bild“ berichtet – und auch für Saft, Milchgetränke und Cola Zero gelten!

Mit der Zuckersteuer sollen künftig zuckerhaltige Getränke besteuert werden. Einerseits soll damit gesundheitlichen Schäden wie beispielsweise Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorgebeugt werden. Andererseits hat die Bundesregierung geplant, mit den Steuereinnahmen Löcher im Gesundheitssystem zu stopfen.

Nun könnten die Einnahmen sogar steigen: Offenbar plant Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), die Steuer bereits 2027 einzuführen – ein Jahr früher als geplant. Das geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums hervor, welches der „Bild“ vorliegt.

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Getränke werden bis zu 38 Cent teurer

Außerdem soll die Steuer ausgeweitet werden. Offenbar will Klingbeil neben klassischen Limonaden auch Eistees, Säfte, Kaffeemischungen, Hafermilch und viele weitere Getränke besteuern. Sogar zuckerfreie Getränke sollen teurer werden, sofern sie mit Süßstoffen versetzt sind.

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Dabei soll sich die Höhe der Steuer nach dem Zuckergehalt richten und ist bei Getränken in vier Stufen unterteilt. Ab 4,5 Gramm Zucker auf 100 Milliliter soll die Steuer 26 Cent/Liter betragen. Bei mehr als 7 Gramm Zucker werden es 32 Cent/Liter. Ab 10 Gramm sollen es 38 Cent/Liter sein. Für Getränke mit Süßstoffen kommen 26 Cent/Liter hinzu. Bedeutet: Auch wer auf zuckerfreie Alternativen wie Cola Zero zurückgreift, muss künftig mehr zahlen.

650 Millionen Euro für den Haushalt

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Offenbar soll die Steuer auch in eine allgemeine Steuer umgewandelt werden. Der Finanzminister könnte das eingenommene Geld dann beliebig einsetzen. Ursprünglich war eine Steuerabgabe geplant, bei der die Mehreinnahmen zweckgebunden in die Stabilisierung des Gesundheitssystem fließen sollten.

Laut dem Bericht rechnet Klingbeil im ersten Jahr mit Einnahmen von rund 650 Millionen Euro. Danach soll die Steuer jährlich etwa 450 Millionen Euro einbringen. Dabei soll sie nur auf Süßgetränke, nicht aber auf Süßigkeiten erhoben werden. Das sei offenbar mit einer schwarz-roten Koalition nicht durchzusetzen. (kla)