Zoff in der AfD wird handgreiflich: von Storch und Gottschalk geraten aneinander

Ist Beatrix von Storch gegenüber einem AfD-Fraktionskollegen rabiat geworden? Die stellvertretende Vorsitzende sagt, sie habe nur an seine Stirn getippt. Der Betroffene hat das anders erlebt.

In der AfD-Bundestagsfraktion ist es diese Woche ganz schön hart zur Sache gegangen. Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Kay Gottschalk wirft Fraktions-Vize Beatrix von Storch vor, sie sei ihm gegenüber handgreiflich geworden.

Nach Angaben von Teilnehmern einer internen Runde begann die Auseinandersetzung zwischen den beiden, als Gottschalk in dem Kreis kritisierte, eine Mitteilung zum Iran-Krieg sei am Wochenende zu spät veröffentlicht worden.

AfD-Zoff: Hat von Storch Gottschalk geschlagen?

Laut Gottschalk kam die stellvertretende Fraktionsvorsitzende daraufhin zu ihm. „Sie hat mir erst das Handy vor die Nase gehalten und mir dann zweimal die flache Hand auf die Stirn geknallt“, sagte Gottschalk auf Nachfrage. Zuerst hatte „Bild“ über den Zwischenfall berichtet.

„Ich war völlig überrascht und halte dieses Verhalten für absolut unangemessen“, kommentierte Gottschalk. Von Storch sagte dagegen, sie habe den Fraktionskollegen nicht geschlagen, sondern „ich habe an seine Stirn getippt“.