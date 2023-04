Wirbel in Frankreich: Staatssekretärin posiert auf „Playboy“-Cover

Eine Politikerin zeigt sich sexy – und sorgt für Wirbel in Frankreich. Auf dem Cover des aktuellen französischen „Playboy“ ist Staatssekretärin Marlène Schiappa zu sehen. Die Fotos der Macron-Vertrauten sind nicht allzu freizügig oder anzüglich, aber dennoch musste sich die Top-Politikerin bereits einiges an Kritik anhören.

Auf rund zwölf Seiten ist in dem Erotik-Magazin ein Interview mit Schiappa abgedruckt. Darin spricht die 40-Jährige vor allem über die Rechte von Frauen und LGBTQ-Menschen. Für Schlagzeilen sorgt jedoch nicht das, sondern die Fotos, die das Interview begleiten. Darauf zu sehen: Schiappa in weißen Outfits, auf einem Bild mit recht tiefem Ausschnitt. Soweit zumindest das, was bisher bekannt ist. Ob Schiappa komplett die Hüllen fallen gelassen hat, wird wohl erst klar, wenn das Heft in Frankreich erscheint.

Direkte Kritik an dem doch recht ungewöhnlichen Einsatz einer Politikern für das weltberühmte Erotikmagazin gab es von Schiappas Chefin. So berichtete der Sender BFMTV, dass Premierministerin Elisabeth Borne mit ihrer Staatssekretärin zu dem Thema telefonierte und sie zurecht gewiesen habe. Das Interview sei „nicht angemessen“ gewesen – erst recht nicht in einer Zeit, in der Frankreich mit einer sozialen Krise infolge der Rentenreform zu kämpfen habe, hieß es weiter.

Invité ce matin sur Europe1 le Ministre de l’intérieur @GDarmanin apporte son soutien à @MarleneSchiappa sur sa Une Une de #playboy. Il cite Cookie Dingler : « vous ne me ferez pas dire de mal de Marlène Schiappa (…) être une femme libérée, c’est pas si facile » pic.twitter.com/pz50OoQdls — Jeanne Baron (@jeannebarontv) April 2, 2023

Marlene Schiappa posiert für den „Playboy“

Auch die französische Grünenpolitikerin und Frauenrechtsaktivistin Sandrine Rousseau kritisierte Schiappas Magazinauftritt – vor allem das Timing – und sagte gegenüber BFMTV: „Wo bleibt der Respekt vor dem französischen Volk?“ Die Menschen in Frankreich demonstrierten derzeit massenweise, weil sie zwei Jahre länger arbeiten sollen. Zudem wüssten viele nicht, wie sie angesichts der Inflation Essen auf den Tisch stellen sollen. Sie habe kein Problem damit, wenn Frauen ihre Körper zeigten, so Rousseau. „Aber es gibt einen sozialen Kontext.“

Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps.

En France, les femmes sont libres.

N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.#Playboy — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 1, 2023

Schiappa selbst twitterte anlässlich der Kritik: „In Frankreich sind Frauen frei.“ Und: „Das Recht der Frauen, über ihren Körper zu verfügen, zu verteidigen, ist überall und zu jeder Zeit wichtig.“ Zustimmung bekam sie von Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin, der sie im Sender CNews eine „Frau mit Charakter“ und eine „mutige Politikerin“ nannte. Ebenso verteidigte der „Playboy“ sein Covermodel und schrieb, dass Schiappa die „Playboy-kompatibelste“ Ministerin der Regierung sei. Sie setze sich für die Rechte der Frauen ein und habe verstanden, „dass das Magazin kein Magazin für alte „Machos“ ist, sondern ein Instrument für die feministische Sache sein kann“.

Tatsächlich ist die Macron-Vertraute Feministin und schrieb mehrere Bücher zum Thema Gleichberechtigung. Von 2017 bis 2020 war sie Frankreichs Ministerin für die Gleichheit zwischen Frauen und Männern – und ließ sexistische Beleidigungen unter Strafe stellen. Seit ihrer Amtszeit gilt Sex mit Personen unter 16 Jahren in Frankreich als Vergewaltigung. Seit 2022 kümmert sich Schiappa als Staatssekretärin um die Themen Sozial- und Solidarwirtschaft sowie Vereinswesen. Von Präsident Macron gab es bisher noch keinen Kommentar zu dem umstrittenen Medienauftritt der Staatssekretärin. (alp)