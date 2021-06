Wie kommt er darauf?: Robert Habeck vergleicht Markus Söder mit einem Kamel

Nach Meinung des Grünenvorsitzenden Robert Habeck ähnelt CSU-Chef Markus Söder einem Kamel – aber das im positiven Sinne. Er meinte mit dem etwas schrägen Vergleich Söders Verhalten in der Corona-Krise.

„Für alle, die jetzt Regierungsverantwortung tragen, ist diese Krise ein langer Weg durch die Wüste, der viel Kondition und Zähigkeit erfordert“, sagte Habeck im gemeinsamen Doppelinterview mit Söder dem „Spiegel“. Auf Söders Einspruch hin, so etwas habe sich nicht einmal Horst Seehofer zu sagen getraut, entgegnete Habeck: „Besser Kamel als Gorilla, oder?“.

Robert Habeck: „Lehrreich, wie Herr Söder die Kurve gekriegt hat“

Und auch sonst schlug Habeck äußerst versöhnliche Töne in Richtung Union an. Er lobte die Wandlung des bayerischen Ministerpräsidenten, der laut Grünen-Chef seit einiger Zeit immer liberaler auftritt. Es käme nicht allzu häufig in der Politik vor, dass solch eine Kurskorrektur mit Selbstkritik verbunden sei. „Insofern fand ich das lehrreich, wie Herr Söder diese Kurve gekriegt hat“, so Habeck.

Kassierte Lob und einen schrägen Vergleich vom Grünenchef: Markus Söder (CSU). dpa Foto:

Im Gegenzug erkannte Söder den „anderen, philosophischen Blick auf die Politik“, den Habeck habe, positiv an. „Das kann den Diskurs erweitern und Menschen auch wieder für Politik begeistern“, sagte er.

Es ist kein Geheimnis, dass der bayerische Ministerpräsident und mögliche Unionskanzlerkandidat nach der Bundestagswahl 2021 eine Koalition mit den Grünen favorisiert. „Ich glaube, dass Schwarz-Grün einen großen Reiz hätte, weil beide politischen Kräfte die ganz großen Fragen unserer Zeit im Blick haben, wie die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie“, sagte Söder. (alp/dpa)