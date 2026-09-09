Im Bundestag kommt es zur scharfen Auseinandersetzung zwischen dem Kanzler und der AfD. Die Bundestagspräsidentin droht mit einem Rauswurf.

Bei der Generaldebatte im Bundestag ist es während der Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz zu einer hitzigen Auseinandersetzung mit der AfD gekommen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) intervenierte und drohte einem Abgeordneten mit dem Rauswurf.

Zwischenrufe gehörten zum parlamentarischen Geschäft. „Aber es gehört nicht dazu, dass man permanent einen Redner unterbricht. Man muss auch aushalten, dass es andere Meinungen gibt. Das, was man für sich beansprucht, sollte man auch anderen gegenüber bereit sein anzubieten“, sagte Klöckner.

Kanzler: AfD will Deutschland destabilisieren

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Merz bedankte sich: „Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, Frau Präsidentin, aber es wird trotzdem verhallen“, sagte er. Die AfD-Fraktion werde weiter versuchen zu stören.

„Zuhören ist nicht Ihre Stärke“, sagte er an die AfD gerichtet. „Sie wollen unser Land destabilisieren. Ihre ganze Missachtung vor dem Deutschen Bundestag tritt auch in diesem Verhalten hier zum Ausdruck.“ Merz sagte in Richtung AfD: „Sie wollen hier keinen Dialog!“

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Aus den hinteren Reihen der AfD-Fraktion kam es darauf zu besonders lauten Zwischenrufen eines Abgeordneten. Klöckner reagierte ungehalten: „Also, wir sind jetzt hier nicht auf’m Fußballplatz. Heben Sie sich das fürs Wochenende auf. Wenn das jetzt hier nochmal passiert, so ein Verhalten, schmeiß’ ich Sie hier raus, mir reicht es jetzt hier.“ (dpa)