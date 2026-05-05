Weißes Haus sorgt mit Beitrag für Spott: Trump als Mandalorianer mit Yoda-Baby

Zum „Star Wars Day“ wollte das Weiße Haus wohl für gute Laune sorgen – doch der Post mit US-Präsident Donald Trump ging nach hinten los.

Ein KI-generiertes Bild von Trump als Mandalorianer sorgt aktuell für Spott im Netz. Veröffentlicht wurde der Beitrag am 4. Mai – dem inoffiziellen „Star Wars Day“. Darauf zu sehen: Trump in der Rüstung des Kult-Kopfgeldjägers, mit US-Flagge und Baby-Yoda („Grogu“) in einer Tasche am Körper.

In a galaxy that demands strength – America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

Dazu schrieb das Weiße Haus sinngemäß den bekannten Spruch „This is the way“ sowie „May the 4th be with you“. Doch statt Begeisterung folgte schnell Kritik und Häme in den sozialen Netzwerken.

Trump als Mandalorianer am „Star Wars Day“

Viele Nutzer nahmen vor allem Details aufs Korn: So soll die dargestellte US-Flagge fehlerhaft gewesen sein – mit zu wenigen Streifen. Auch die Darstellung selbst sorgte für Stirnrunzeln: In der „Star Wars“-Serie gilt es als eiserne Regel, dass Mandalorianer ihren Helm nicht abnehmen. Auf dem Bild hält Trump ihn jedoch in der Hand.

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Hinzu kommt grundsätzliche Kritik: Einige Nutzer empfinden die Mischung aus Popkultur und politischer Selbstdarstellung als unangemessen. Andere machten sich schlicht lustig – und reagierten mit eigenen Memes, in denen Trump etwa als andere „Star Wars“-Figuren dargestellt wurde.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump mit solchen Bildern für Aufsehen sorgt. Bereits im vergangenen Jahr hatte ein KI-Post ihn als Jedi mit rotem Lichtschwert gezeigt – ebenfalls begleitet von Spott. (rei)