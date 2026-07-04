Tausende Menschen beteiligen sich an Demonstrationen gegen den AfD-Parteitag in Erfurt, Aktivisten versperren Zufahrtswege und eine Autobahn. Der Parteitag kann dennoch wie geplant beginnen.

Eine Autobahn wurde von Aktivisten, die unter anderem Banner mit der Aufschrift „Kein Frieden mit der AfD” zeigten, in der Nähe des Erfurter Kreuzes blockiert. Michael Reichel/dpa

Trotz zahlreicher Protestveranstaltungen und Tausender Demonstranten hat der AfD-Bundesparteitag in Erfurt ohne Verzögerungen begonnen. Alice Weidel und Tino Chrupalla wurden beide für die kommenden zwei Jahre als Vorsitzende im Amt bestätigt.

Weidel erhielt 81,3 Prozent, Chrupalla 70 Prozent - für Chrupalla ein deutlicher Dämpfer, für Weidel ein leichtes Plus. Gegenkandidaten gab es nicht.

Wenige Minuten nach 10 Uhr war das Treffen mit rund 600 Delegierten in der voll besetzten Halle gestartet.

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Alice Weidel und Tino Chrupalla wurden wieder an die Spitze gewählt. picture alliance/dpa | Katharina Kausche

Bereits mehr als zwei Stunden zuvor hatte sich schon der Großteil der rund 600 Delegierten am Tagungsort aufgehalten. „Der frühe Vogel fängt den Wurm. Die Randalierer von der Antifa haben ihr eigenes Störmanöver verschlafen”, höhnte Parteichef Tino Chrupalla. Auch AfD-Chefin Alice Weidel richtete beim Parteitag eine Kampfansage an politische Gegner und Gegendemonstranten. „Ihr werdet uns nicht kleinkriegen! Ganz im Gegenteil, wir werden immer stärker und größer!”, rief sie unter lautem Jubel in den Saal.

Die AfD startet mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst überaus selbstbewusst in den Parteitag. Chrupalla: „Vielleicht können wir bald schon alleine regieren.” An die Adresse der Spitzenkandidaten für Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern fügt er hinzu: „Ihr seid unsere Hoffnung dieses Jahr.”

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AfD-Politiker in Begleitung von Polizeiwagen auf das Messegelände gebracht

Begleitet wurde die Anreise der Delegierten von friedlichem Protest Tausender Demonstranten, aber auch Sitzblockaden und einer Sperrung der Autobahn 71. Zu den Protesten haben Gewerkschaften, verschiedene Initiativen und Bündnisse aufgerufen. Am Morgen beteiligten sich laut Polizei rund 20.000 Menschen an den Protesten gegen den Parteitag, auf dem die AfD ihre Parteispitze neu wählen will.

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„Bleibt friedlich”, appellierte die Polizei an die Demonstranten. Sie ist mit tausenden Beamten im Einsatz – unterstützt von Kräften aus fast allen Bundesländern und der Bundespolizei, die unter anderem auch Pferde und Wasserwerfer bereitstellten.

Demonstranten protestieren bei Bindersleben gegen den AfD-Bundesparteitag. Michael Reichel/dpa

Mehrere tausend Demonstranten beteiligten sich nach Polizeiangaben zeitweise an einer Sitzblockade auf einem Abschnitt der Autobahn 71 bei Erfurt. Das Bündnis „Widersetzen” hatte angekündigt, mit Blockaden den Parteitag verhindern zu wollen.

Autobahnabschnitt bei Erfurt blockiert

Die Autobahn wurde von Aktivisten, die unter anderem Banner mit der Aufschrift „Kein Frieden mit der AfD” zeigten, in der Nähe des Erfurter Kreuzes blockiert, wo sich zwei Autobahnen treffen. Während es durch die Blockade zeitweise Einschränkungen auf der A71 (Halle-Suhl) bei Erfurt gebe, sei die A4 (Frankfurt/Main-Dresden) nicht betroffen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

Viele, vor allem junge Menschen, formierten sich in Erfurter Ortsteilen zu Demonstrationszügen und gingen nach Angaben von Fotografen vor Ort über Feldwege in Richtung Tagungsort der AfD und zu dem Autobahnabschnitt. An einer Stelle wurde eine Polizeiabsperrung durchbrochen – dabei soll es auch härter zugegangen sein, hieß es.

Mehrere Kundgebungen in Erfurt

Es soll vor allem friedliche Kundgebungen geben – mehrere Prominente haben ihre Teilnahme angekündigt, etwa die Aktivistin Luisa Neubauer und der Musiker Clueso, der am Samstag in seiner Heimatstadt Erfurt auf dem Domplatz ein Konzert vor rund 15.000 Menschen spielt. „In Erfurt zeigen wir, wie eine wehrhafte Demokratie in der Praxis aussieht”, erklärte Luisa Neubauer. Auch der Musiker Bosse will mit einem Auftritt bei den Protesten „ein Zeichen für Respekt und Vielfalt” setzen, wie er in sozialen Medien ankündigte.

Demonstrierende ziehen mit Transparenten vom Gothaer Platz in Erfurt in Richtung Messe. picture alliance/dpa | Jacob Schröter

An mehreren Stellen in Erfurt gab es Sitzblockaden, 800 Menschen beteiligten sich laut Polizei an einer an einem zentralen Platz in der Thüringer Landeshauptstadt, weitere Hunderte an Zufahrtsstrecken in die Stadt. Einige Aktivisten klebten sich an Straßenbahnschienen fest oder ließen sich von einer Brücke herab. Einzelne Demonstranten, die das Weiterkommen eines anderen Demonstrationszuges behinderten, wurden von Polizisten weggezogen oder weggetragen, beobachtete ein Reporter vor Ort.

Musik und Regenbogenfahne

Erfurts Ordnungsdezernentin Heike Langguth äußerte sich erleichtert, dass die Nacht in Erfurt friedlich verlaufen sei – ebenso wie die ersten Demonstrationen in der Innenstadt. An mehreren Orten wurde von den Demonstranten gesungen, in der Nähe des Hauptbahnhofs wurde eine große Regenbogenfahne ausgerollt. „Stoppt die Brandstifter” oder „Gegen Rassismus, Faschismus und Krieg” stand auf Transparenten.

Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nahm selbst an den Protesten gegen den AfD-Parteitag teil, dort unterstrich er die Weltoffenheit Erfurts. „Diese Stadt steht für Freiheit, diese Stadt steht für Vielfalt, diese Stadt steht für ein gemeinsames buntes Leben”, sagte er bei einer Protestveranstaltung in der Nähe des Parteitags.

Bodo Ramelow (Linke), Vizepräsident des Bundestages, spricht bei einer DGB-Kundgebung gegen den AfD-Parteitag in Erfurt. picture alliance/dpa | Martin Schutt

Die Sicherheitskräfte schließen nicht aus, dass auch bis zu 2500 gewaltbereite Demonstranten anreisen könnten. Ein Bürgerbüro der AfD sowie Beamte wurden nach Angaben der Polizisten in einer Straße mit Pyrotechnik und Farbbeuteln angegriffen.

Allgemeinverfügung von Gerichten geprüft

Um eine Verfügung, die auf einzelnen Straßen Demonstrationen untersagt, entwickelte sich ein Rechtsstreit. Das Demonstrationsverbot dort gilt nach Polizeiangaben jedoch weiter. Die Stadt Erfurt hat nach Angaben des Oberverwaltungsgerichts Beschwerde gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar eingelegt.

Das Verwaltungsgericht hatte moniert, dass sich die Allgemeinverfügung auf ein Verbot auch von friedlichen Versammlungen richte. Das Vorliegen eines polizeilichen Notstands sei nicht nachgewiesen worden. (dpa/mp)