Am Dienstag wurde bei unseren Nachbarn im Norden gewählt. Die Sozialdemokraten von Mette Frederiksen wurden stärkste Partei – und haben dennoch Federn gelassen. Der Journalist Noa Redington ist ausgewiesener Kenner der dänischen Politik und arbeitete auch als Berater für die einstige sozialdemokratische Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt. Er geht mit der Partei trotz ihres Erfolgs hart ins Gericht.

