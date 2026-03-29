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Mette Frederiksen

Mette Frederiksen wird wohl zum dritten Mal dänische Ministerpräsidentin werden. Foto: imago/Ritzau Scanpix

paidWas kann die SPD von der Dänen-Genossin lernen?

Am Dienstag wurde bei unseren Nachbarn im Norden gewählt. Die Sozialdemokraten von Mette Frederiksen wurden stärkste Partei – und haben dennoch Federn gelassen. Der Journalist Noa Redington ist ausgewiesener Kenner der dänischen Politik und arbeitete auch als Berater für die einstige sozialdemokratische Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt. Er geht mit der Partei trotz ihres Erfolgs hart ins Gericht.

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