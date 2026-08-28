Wagenknecht will die AfD nicht direkt als rechtsextremistisch beschreiben. Die Bundesregierung sei das – bei einer bestimmten Definition – aber schon. Zumindest in Teilen.

Sahra Wagenknecht nimmt an einer Kundgebung ihrer Partei in Berlin-Schöneberg teil; im Mittelpunkt stehen ihre umstrittenen Aussagen zur Bundesregierung und zur AfD. picture alliance/dpa | Christoph Soeder

BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht definiert Teile der Bundesregierung als rechtsextrem. Diese weist das als absurd zurück.

„Für mich ist zum Beispiel rechtsextrem, wenn ich eine Gesellschaft möchte, die auf Autoritarismus setzt, auf Unterdrückung der Meinungsfreiheit, auf Abbau von Demokratie“, sagte die Politikerin im „Focus“-Podcast „Machtmenschen“. „Wenn ich diesen Begriff so definiere, dann haben wir derzeit Rechtsextremisten in der Bundesregierung.“ Weil die Demokratie abgebaut werde und es Einschnitte bei der Meinungsfreiheit gebe.

Gefragt, ob die Bundesregierung sich von den Vorwürfen angesprochen fühle, sagte ihr stellvertretender Sprecher Steffen Meyer vor Journalisten in Berlin, dies sei so absurd, dass sich eine Antwort erübrige.

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Auf die Frage, ob sie die AfD als rechtsextremistisch einstufe, antwortete Wagenknecht: „Wir sollten uns mit ihren Positionen auseinandersetzen.“ Es gebe in der AfD Leute, die stünden sehr weit rechts. „Aber was ist heute rechts, was ist links? Ich meine, wir haben eine Bundesregierung, die will Deutschland zur größten Militärmacht Europas machen. Früher hatte man die feste Überzeugung: So was ist rechts. Vielleicht sogar rechtsextrem“, fügte sie hinzu.

Sie monierte, mit solchen Begriffen werde die Debatte nicht weitergebracht. Jeder wisse, dass die Verfassungsschutzberichte weisungsgebundene Berichte seien.

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Wagenknecht: Politik in einer Sackgasse

Der Verfassungsschutz hatte die AfD Sachsen-Anhalt im November 2023 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Demnach wurden „zahlreiche muslimfeindliche, rassistische und auch antisemitische Aussagen von Funktions- und Mandatsträgern“ ausgewertet. Die AfD geht gegen die Einstufung gerichtlich vor. Das Verfahren war zuletzt ausgesetzt.

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Wagenknecht sagte weiter, man müsse respektieren, dass die AfD gewählt werde – sie sei die einzige Volkspartei im Osten. Man müsse sich mit ihr auseinandersetzen, auch wenn sie in sich hochgradig widersprüchlich sei.

Mit Blick auf Kanzler Friedrich Merz (CDU) sagte die ehemalige Linke-Politikerin: „Wenn wir an der Spitze des Staates Leute haben, die nicht glaubwürdig sind, die wahnwitzige Aufrüstung betreiben, den Sozialstaat zerschlagen, dann frustriert das die Menschen.“ Die Politik gerate in eine Sackgasse, aus der man herausmüsse. (dpa)