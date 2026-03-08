Wadephuhl denkt über neue Wehrpflicht nach

Eskalation im Iran, Ukraine-Krieg: Die Welt steht mit Blick auf die Sicherheitspolitik vor immensen Herausforderungen. Für Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) ist dies Anlass, auch über eine neue Form der Wehrpflicht in Deutschland nachzudenken – für Männer und Frauen.

Anlässlich des traditionellen Mehlbeutelessens der CDU Dithmarschen war Wadephul am Freitag in Heide. Dabei kam er auch auf sicherheitspolitische Herausforderungen für Deutschland zu sprechen, wie der NDR zuerst berichtete.

Bundesaußenminister Wadephul: Wehrpflicht für Männer und Frauen

„Ich glaube, wir müssen mit der jungen Generation darüber reden, dass wir sie brauchen – zur Verteidigung unseres Landes und zur Verteidigung unseres NATO-Gebietes“, so der CDU-Politiker, der seine politische Karriere vor Jahrzehnten in der Jungen Union Dithmarschen begann.

Wadephul sprach sich in diesem Zusammenhang auch dafür aus, über eine neue Form der Wehrpflicht nachzudenken. Dabei solle kein Unterschied zwischen Männern und Frauen gemacht werden. „Das wollen wir allgemein nicht mehr in unserer Gesellschaft und auch in diesen Fragen sollten wir keinen Unterschied mehr zwischen Frauen und Männern machen“, so der Politiker. (mp)