Von wegen Frieden: Hamas verkündet Fortsetzung des Kampfes gegen Israel

Nach der Freilassung der letzten Geiseln setzt die Hamas weiter auf scharfe Rhetorik und ihren Widerstand gegen Israel. Die Frage der palästinensischen Häftlinge bleibt für sie zentral.

Die islamistische Terrororganisation hat die Fortsetzung ihres Kampfes gegen Israel angekündigt. Die Frage der palästinensischen Häftlinge werde für das palästinensische Volk und seinen Widerstand weiterhin höchste Priorität haben, hieß es in einer Mitteilung der Hamas.

Fortsetzung des Kampfes gegen Israel angekündigt

„Das palästinensische Volk wird nicht ruhen, bis der letzte Gefangene aus den Gefängnissen der neuen Nazis befreit ist und die Besatzung von unserem Land und unseren heiligen Stätten entfernt ist“, schrieb die Hamas weiter.

Im Gegenzug für 48 Geiseln – 20 von ihnen sind noch am Leben – muss Israel laut Vereinbarung fast 2000 palästinensische Häftlinge freilassen. Auch danach verbleiben aber weiterhin Tausende von Palästinensern inhaftiert in israelischen Gefängnissen.

Zweistaatenlösung wird abgelehnt

Die Terrororganisation Hamas lehnt die von der internationalen Gemeinschaft für die Region angestrebte Zweistaatenlösung – ein unabhängiger Staat Palästina, der friedlich Seite an Seite Israels lebt – strikt ab. Die Hamas will stattdessen Israel zerstören und auf dem gesamten Gebiet des historischen Palästina einen islamischen Staat einrichten. (dpa/mp)