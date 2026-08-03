Die Baustellen sind riesig, die Erwartungen gering: Zwei Umfragen zeigen, wie tief das Vertrauen in Bundesregierung und Staat inzwischen gesunken ist.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Einer Umfrage zufolge traut eine Mehrheit der Bundesregierung keine wichtigen Reformen mehr zu. picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Die Bundesregierung hat ihr Kabinett umgebaut, doch bei vielen Menschen scheint die Hoffnung auf einen politischen Neustart bereits verflogen zu sein. Laut einer repräsentativen Insa-Umfrage für die „Bild am Sonntag“ rechnen 65 Prozent der Befragten nicht damit, dass Schwarz-Rot in diesem Jahr noch wichtige Reformen umsetzt. Nur 25 Prozent trauen der Regierung das zu.

Auch am Fortbestand der Koalition zweifelt eine Mehrheit. 57 Prozent glauben nicht oder eher nicht, dass Union und SPD bis zum regulären Ende der Wahlperiode 2029 durchhalten. Lediglich 29 Prozent rechnen damit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte nach dem Rücktritt Jens Spahns als Chef der Unionsfraktion drei Ministerposten neu besetzt.

Große Baustellen, wenig Zuversicht

Anzeige

Dabei ist der wahrgenommene Handlungsdruck enorm. Jeweils knapp zwei Drittel der Befragten sehen vor allem bei Rente, Wirtschaft und Gesundheit dringenden Reformbedarf. Bei innerer Sicherheit und Migration erwartet gut jeder Zweite stärkere Anstrengungen. Für die Insa-Erhebung wurden am 30. und 31. Juli insgesamt 1002 Menschen befragt.

Nur 17 Prozent halten den Staat für handlungsfähig

Anzeige

Noch alarmierender fällt eine Forsa-Befragung im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes aus, über die „Bild“ und „Welt“ berichten. Demnach trauen nur noch 17 Prozent der Bürger dem Staat zu, seine Aufgaben erfüllen zu können. 79 Prozent halten ihn angesichts der Vielzahl an Problemen für überfordert. Der Vertrauensverlust ist deutlich: 2025 hatten noch 23 Prozent dem Staat diese Handlungsfähigkeit zugetraut, 2024 waren es 25 Prozent und 2023 noch 27 Prozent.

Volker Geyer (60), dbb-Bundesvorsitzender, blickt mit Sorge auf die neuesten Umfragezahlen und hofft auf einen „Weckruf für die Bundesregierung“. picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Beamtenbund-Chef Volker Geyer bezeichnete die Ergebnisse als „Katastrophe“ und „Weckruf für die Regierung“. Besonders groß ist der Frust bei Rente und Sozialsystemen, Wirtschaft, Arbeitsplätzen und Infrastruktur.

Anzeige

Weniger Bürokratie, schnellere Behörden

Die Erwartungen an den Staat sind klar: 86 Prozent wünschen sich weniger und einfachere Vorschriften, 78 Prozent kürzere Bearbeitungszeiten und 72 Prozent mehr digitale Verwaltungsangebote. Gleichzeitig sagen erstmals 51 Prozent, die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes habe sich verschlechtert. Der Beamtenbund führt das vor allem auf immer mehr Aufgaben, fehlendes Personal und veraltete Ausstattung zurück. (apa/dpa)