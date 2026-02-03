US-Militär schießt iranische Drohne ab

Das US-Militär hat eine iranische Drohne unweit der Südküste des Landes abgeschossen. Eine weitere Drohne der iranischen Revolutionsgarden sei bereits auf dem Weg zur Überwachung eines amerikanischen Flugzeugträgers im Arabischen Meer, berichtete das Onlineportal Sabrin-News.



Zuvor hatte das US-Nachrichtenportal Axios berichtet, dass ein Kampfjet vom Typ F-35 eine iranische Drohne abgeschossen habe. Dabei handelt es sich Berichten zufolge um eine Überwachungsdrohne vom Typ Schahed-139, die vom iranischen Militär oft in Grenzregionen eingesetzt wird.

Zuletzt haben die Spannungen zwischen den USA und der iranischen Staatsführung wieder deutlich zugenommen. US-Präsident Donald Trump hatte den Flugzeugträger USS „Abraham Lincoln“ samt Begleitflotte in die Region verlegt. Am Freitag wollen Regierungsvertreter aus Teheran und Washington für neue Verhandlungen zusammenkommen. (dpa)