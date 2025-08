Urlaubsvideo mit Knarre: AfD-Abgeordneter Krah provoziert wieder

Während am Dienstag der Spionage-Prozess gegen seinen früheren Mitarbeiter beginnt, sorgt der AfD-Politiker Maximilian Krah mit einem Video auf den Sozialen Medien für eine neue Kontroverse. Darauf zu sehen: ein Gespräch mit dem rechtsextremen Politiker Milan Mazurek – und eine Pistole.

„Ich habe hier drei Dinge, welche die Liberalen am meisten hassen“, beginnt Milan Mazurek (33) das Video. Der Rechtsextremist, der in der Slowakei der Partei Hnutie Republika angehört, sitzt mit dem sächsischen AfD-Mann Maximilian Krah (48) an einem Tisch auf einer Terrasse. Im Hintergrund sind grüne Wiesen zu sehen, zwei Kinder spielen hinter den beiden Männern. Eine vermeintlich idyllische Kulisse – wäre da nicht die Pistole, die vor den Politikern auf dem Tisch liegt.

Waffe im Video mit Kindern – Empörung auf X

„Erstens, die Kinder, die im Hintergrund spielen“, beginnt Mazurek seine Aufzählung, während er auf die Kinder deutet. „Zweitens, deine Waffe“, unterbricht Krah ihn und deutet auf die Waffe vor ihnen. „Ja, aber das ist in der Slowakei vollkommen legal“, erwidert Mazurek. „Und drittens: Rohmilch“, meint er abschließend, während er eine Flasche Milch zeigt. „Ich meine, wir müssen Rohmilch trinken, damit alle Männer wie Sie aussehen und wir so viele Kinder bekommen, wie wir haben können“, so Krah lachend, der in dem Video ein T-Shirt mit der Aufschrift „Make Europe Great Again“ trägt – angelehnt an den Wahlspruch „Make America Great Again“ des US-Präsidenten Donald Trump.

Viele Grüße aus der Slowakei, wo ich meinen Freund und @europarl-Kollegen Milan Mazurek besuche – den man sich merken sollte. Ein Mann der Zukunft! pic.twitter.com/iBh1BKP4i1 July 31, 2025

Sowohl auf Instagram als auch auf X teilte der AfD-Politiker das Video, das dort bereits mehr als 90.000 Mal gesehen wurde. Neben positiven Kommentaren von Krahs Unterstützern haben zahlreiche User insbesondere die Nähe der Waffe zu den spielenden Kindern kritisiert. Das mit der Waffe sei „total überflüssig“, schreibt etwa eine Userin. „Das sind wir in Europa nicht. Das hätten Sie sich sparen können.“ Auch eine andere Userin schreibt kritisch: „Zwei erwachsene Männer tätscheln eine Waffe, deren Lauf auf spielende Kinder zeigt, und feiern sich für Rohmilchtrinken. Was soll uns das für die Zukunft sagen?“

Krah ist 2024 aus AfD-Bundesvorstand zurückgetreten

Maximilian Krah sitzt für die AfD im Bundestag, nachdem er zuvor Mitglied des EU-Parlaments war. Als die Europawahl 2024 anstand, wurde er von seiner Partei als Spitzenkandidat aufgestellt. Doch umstrittene Äußerungen Krahs zur nationalsozialistischen SS hatten im Mai 2024 dazu geführt, dass die ID-Fraktion im Europäischen Parlament alle AfD-Abgeordneten ausschloss. Daraufhin hatte die AfD-Parteispitze zunächst ein Auftrittsverbot im Wahlkampf gegen Krah verhängt. Schließlich folgte Krahs Rücktritt aus dem Bundesvorstand.

Nach ihrem Ausschluss aus dem neuen großen Rechtsbündnis „Patrioten für Europa“ hat die AfD gemeinsam mit weiteren rechten Parteien die Fraktion „Europa der souveränen Nationen“ (ESN) im Europäischen Parlament gegründet. Mazurek ist ebenfalls Mitglied dieser Fraktion. (mp)