Vor anderthalb Jahren sind die Liberalen aus dem Bundestag geflogen. Mehrere Umfragen legten zuletzt nahe, dass sie aktuell Chancen auf einen Wiedereinzug hätten. Jetzt kommt eine weitere dazu.

FDP-Chef Wolfgang Kubicki: Unter seiner Führung erreichen die Liberalen in mehreren Umfragen wieder die entscheidende Marke von fünf Prozent. Michael Kappeler/dpa

Die FDP liegt nun auch in einer Insa-Umfrage wieder bei fünf Prozent. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, knacken die Liberalen erstmals seit der Bundestagswahl im Februar 2025 die Fünf-Prozent-Hürde. Damit würden sie aktuell wieder in den Bundestag einziehen.

Auch bei anderen Meinungsforschungsinstituten wie YouGov hatte die FDP zuletzt Werte von fünf Prozent erreicht, bei Allensbach sogar 5,5 Prozent. Bei Insa war dies zuletzt im Januar 2025 der Fall. Nach dem Ende der Ampel-Koalition war die FDP bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar 2025 mit 4,3 Prozent aus dem Bundestag geflogen. Danach rutschte sie in Umfragen teilweise auf 3 Prozent ab. Seit Ende Mai dieses Jahres wird die Partei von Wolfgang Kubicki geführt.

Keine Bewegung bei anderen Parteien - AfD bleibt stärkste Kraft

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Bei den anderen Parteien gibt es in der Insa-Umfrage keine Veränderungen. Stärkste Kraft bleibt die AfD mit 28 Prozent. Die CDU/CSU kommt auf 21 Prozent, die Grünen auf 14, die SPD auf 12 und die Linke auf 11 Prozent. Das BSW stagniert bei 4 Prozent und würde so den Einzug in den Bundestag verpassen.

Für die Sonntagsfrage wurden von Insa 1.201 Personen vom 27. bis zum 31. Juli befragt. Als statistische Fehlertoleranz werden +/- 2,9 Prozentpunkte angegeben. Die Daten sind nach Angaben des Instituts repräsentativ.

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Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. (dpa/mp)