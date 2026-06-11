Schon vor dem Start war die WM in den USA, Kanada und Mexiko politisiert. Das ist vor allem die Schuld der FIFA und des US-Präsidenten – und es dürfte nicht besser werden.

Alle (vier) Jahre wieder: Die Fußball-WM zieht für einige Wochen den halben Planeten in ihren Bann. Doch diesmal wird vieles bis alles anders. Denn US-Präsident Donald Trump betrachtet den Wettbewerb mit 48 Nationen nicht primär als völkerverbindendes Sportfest – sondern als eine riesige Bühne für seine Weltsicht und sein Ego. Er hat das Turnier bereits im Vorfeld politisiert. Die FIFA wird ihm wohl eher keinen Einhalt gebieten.

Es läuft momentan so gar nicht für Donald Trump: Aus seinem Iran-Krieg findet er keinen Ausweg, was langsam aber sicher die Weltwirtschaft abwürgt. Innenpolitisch kassiert er eine derbe Niederlage nach der anderen. So gebeutelt liegen bei Trump die Nerven inzwischen ziemlich blank. Kürzlich hat er fluchend ein TV-Interview verlassen, weil eine Journalistin von ihm verlangte, Beweise für seine Behauptung von „gestohlenen Wahlen“ vorzulegen.

„Sportwashing” hat in Katar und Russland gut funktioniert

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Trump kann also vor allem mit Blick auf die Zwischenwahlen zum Kongress im November einen Neustart gebrauchen. Oder zumindest eine Ablenkung. Da kommt ein so großes Turnier sehr gelegen. Denn es zieht selbst in den USA die Aufmerksamkeit auf sich und lässt sich auch für „Sportwashing“ nutzen: Ein eigentlich unbeliebtes Regime sonnt sich im Glanz der beliebten Spiele und verbessert so sein Image. In Katar (2022) und Russland (2018) hat das für die Herrschenden ganz gut funktioniert.

Ob das auch in den USA gelingt, ist noch offen. Politisiert hat Trump die WM jedenfalls bereits im Vorfeld. Eigentlich verlangt die FIFA vom Ausrichterland immer, alle WM-Teilnehmer und ihre Fans einreisen zu lassen – „sonst kann die WM nicht stattfinden”, wie FIFA-Chef Gianni Infantino immer wieder betonte.

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Absurder „Terror-Verdacht” gegen einen Schiedsrichter

In der Wirklichkeit schotten sich Trumps USA systematisch ab – und die FIFA schaut schulterzuckend zu. Unter anderem hatten das ägyptische und das irakische Team Schwierigkeiten bei der Einreise, schottische und haitianische Fans durften trotz bezahlter Tickets gar nicht einreisen. Der prominenteste Fall (unter Dutzenden oder Hunderten) ist aber wohl der des somalischen Unparteiischen Omar Artan. Die FIFA hatte ihn nominiert. Die USA ließen Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 trotzdem nicht einreisen – wegen angeblicher „Terror-Verbindungen“. Somalia zählt zu den Ländern, gegen die Trump schon vor Monaten strikte Einreisebedingungen verhängt hatte.

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US-Vize JD Vance hatte zuvor noch erklärt: „Alle dürfen kommen, müssen die USA danach aber so schnell wie möglich wieder verlassen.“ Alle? Die iranische Mannschaft beispielsweise, deren Land sich im Krieg mit den USA befindet, konnte nicht wie geplant in den USA Quartier beziehen, sondern musste nach Mexiko ausweichen. Und wer als Fan anreist, muss damit rechnen, mit der US-Einwanderungsbehörde ICE Bekanntschaft zu machen – die nicht nur um die Stadien herum patrouillieren soll –, sofern man die Überprüfung seiner Social-Media-Accounts bei der Einreise in die USA überstanden hat.

Die FIFA erwartet mal wieder ein Rekordergebnis

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Allerdings: Die Ticketpreise sind so hoch, dass sich die meisten Fans den Stadionbesuch ohnehin nicht leisten können. Während in Katar das Herrscherhaus noch dafür gesorgt hatte, dass die Ticketpreise bezahlbar blieben, hat das Duo Trump-Infantino keinerlei Hemmungen, Fußball zu einem Luxus-Event zu machen: Karten für die Vorrunde kosten mindestens 300 Dollar, Karten für K.-o.-Spiele beginnen bei 1000 Dollar. Den Vorwurf der Gier weist Infantino natürlich empört zurück. Die FIFA rechnet allerdings mit einem Umsatz von elf Milliarden Dollar. Ein neuer Rekord.

Die Rahmenbedingungen für ein Fußball-Fest sind also nicht ideal. Und im Prinzip kann man die Uhr danach stellen, dass Trump für einen Eklat sorgen wird. Er könnte mal wieder die Co-Gastgeber Kanada und Mexiko beschimpfen, den Iran auch zu Spielen nicht einreisen lassen oder sich auf andere Art unangemessen in den Vordergrund spielen. Dass Trump das erste Spiel der USA wohl nicht besuchen wird, sollte einen nicht in falscher Sicherheit wiegen.

Fußball entwickelt oft seinen ganz eigenen Zauber

Fußball kann – zumal bei einer Weltmeisterschaft – seinen ganz eigenen Zauber entwickeln. Dann treten die Rahmenbedingungen eher in den Hintergrund. Doch die Gefahr ist groß, dass Infantino und Trump mit einer aufgeblasenen, durchkommerzialisierten und gleichzeitig unfreundlichen WM dem Fußball dauerhaften Schaden zufügen.