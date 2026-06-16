Trump kapituliert: Sein „Iran-Deal“ ist nicht nur für Israel ein Debakel

Die USA und der Iran haben eine eineinhalbseitige Absichtserklärung unterschrieben. Um diese zu erhalten, musste der US-Präsident viele Zugeständnisse machen. Nicht nur, aber vor allem Israel dürfte mittelfristig in große Schwierigkeiten geraten.

Donald Trump hat (scheinbar) mit einem ersten Iran-Deal ein Problem gelöst, das er selbst verursacht hat: Die Straße von Hormus soll wieder für den internationalen Schiffsverkehr geöffnet werden. Das wäre eine Voraussetzung, damit der Öl-Preis in den kommenden Monaten weltweit wieder fallen kann.

Doch alleine für diese vage Zusicherung (Teheran behält sich weiter vor, Gebühren für die Durchfahrt von Schiffen zu erheben) musste der US-Präsident unglaubliche Zugeständnisse machen, der in seinem Wahn ursprünglich „nichts anderes, als die bedingungslose Kapitulation” des Iran akzeptieren wollte. Nun geben die USA sofort zwölf Milliarden an eingefrorenen iranischen Geldern frei, und während der für drei Monate geplanten Verhandlungen noch einmal denselben Betrag. Dazu kommt ein „Wiederaufbaufonds” von 300 Milliarden Dollar, den aber nicht die USA, sondern die mit den USA verbündeten Golfstaaten bezahlen sollen, wie Vize-Präsident JD Vance erklärte. Der Iran müsse sich dafür aber an seine „Verpflichtungen” halten. Die USA haben für Trumps Krieg bisher etwa 70 Milliarden Dollar ausgegeben.

Die Mullahs werden die Milliarden zu nutzen wissen

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Statt also die Chance zu nutzen, das mittelalterlich-religiöse Regime in Teheran zu beseitigen – wie es Trump einst auch den Iranern versprochen hat – werden die Mullahs erst einmal mit Sanktionserleichterungen belohnt. Man braucht nicht viel Fantasie, sich auszumalen, wohin die religiösen Fanatiker das Geld lenken werden – unter anderem an ihre geschwächten Verbündeten in der Region. Und auch ein mögliches Atombomben-Programm kostet viele Dollars.

Doch das Geld ist gar nicht das größte Problem: Denn über das ballistische Raketenprogramm der Mullahs wird noch nicht einmal verhandelt. Und auch ein mögliches Atomprogramm – einer der Gründe für den Beginn des Kriegs – kommt in der Vereinbarung kaum vor. Der Iran verspricht lediglich, keine Atomwaffen herzustellen. Und über die Anreicherung von Uran zu zivilen Zwecken soll erst in den kommenden Verhandlungen gesprochen werden. Na dann! Im von Trump gekündigten Atomabkommen mit dem Iran (2015 unter der Federführung von Barack Obama) gab es wenigstens noch Kontrollmechanismen und es ging um die Verhinderung des Bomben-Baus. Davon ist momentan keine Rede mehr.

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In Israel ist das Entsetzen über den Deal groß

In Israel wird der Deal auch deshalb von vielen als Katastrophe wahrgenommen. Denn die Hardliner im Land sahen und sehen die Chance, in dem Konflikt nun alle Feinde zu eliminieren, die Israel bedrohen. Israel ist unter anderem im Süd-Libanon einmarschiert, um die islamistische Hisbollah zu bekämpfen. Trump stoppte Premier Benjamin Netanjahu vorerst in seinem Feldzug, weil er sonst keine Vereinbarung mit den Mullahs bekommen hätte. Entsprechend sauer ist Netanjahu nun und kündigt an, zur Not alleine weitermachen zu wollen.

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Israel – genauer: Netanjahu – will also den Frieden nicht, den Trump so dringend braucht. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. Israel sitzt in Genf noch nicht einmal am Verhandlungstisch. Eine gemeinsame Exit-Strategie der USA und Israels aus dem Krieg hat es offenbar nie gegeben. Wohl noch nie lagen die Interessen Washingtons und Tel Avivs so weit auseinander wie heute. Washington wird die Daumenschrauben entsprechend anziehen.

Die USA ziehen sich eher zurück, der Iran gewinnt an Einfluss

Es ist aber gar nicht Netanjahus militärischer Amoklauf, der die Lage für Israel so gefährlich macht. Trump hat den Mullahs Werkzeuge an die Hand gegeben, die sie vorher gar nicht hatten. Das macht sie in der Region mittelfristig mächtiger, als sie es je waren. Dazu kommt: Trump zerrüttet – ähnlich wie in Europa – die Bündnisse in der Region. Dass die USA die Golfstaaten nicht wirklich militärisch schützen konnten, konnte jeder sehen.

Dass Trump nun noch ernsthaft von den Golf-Monarchien verlangt, dass sie künftig 20 Prozent all ihrer Einnahmen für den militärischen Schutz der USA abführen sollen, verändert die Lage zusätzlich. Aus wohl verstandenem Eigeninteresse werden die Länder der Region schon bald wieder stärker mit dem Iran kooperieren – während sich die USA aus der Region tendenziell eher zurückziehen. Beides macht die Lage für Israel sehr viel gefährlicher. Netanjahu ist mit seiner Strategie nach dem Terror-Angriff vom 7. Oktober 2023 erkennbar gescheitert. Der Preis dafür könnte noch hoch ausfallen.



