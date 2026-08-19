Es ist eine weitere bauliche Veränderung beim Weißen Hauses. Trump lässt einen Helikopterplatz bauen. Dahinter steckt ein ungewöhnlicher Grund.

US-Präsident Donald Trump spricht vor dem Weißen Haus auf der Baustelle des neuen Hubschrauberlandeplatzes auf dem South Lawn. Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump lässt auf dem Gelände des Weißen Hauses einen Helikopterplatz errichten und verändert damit erneut das Aussehen des Amtssitzes.

Der 80-Jährige führte Journalisten auf der Südseite über die Baustelle. Als Grund für den Landeplatz mit Granitboden nannte Trump, dass neue Hubschrauber bislang nicht auf dem Rasengelände landen können. Die Leistung der Triebwerke sei so groß, dass beim Landevorgang Rasenstücke herausgerissen und herumgeschleudert würden. Bislang waren deshalb ältere Modelle im Dienst.

Trump sagte auch, dass der US-Hubschrauberhersteller den Landeplatz finanziere. Medien hatten vor längerem berichtet, dass es bereits seit Jahren Pläne für den Helikopterlandeplatz gegeben habe. Die Anschaffung neuer Hubschrauber hätten wegen der Probleme für den Rasen die Frage nach einem Hubschrauberplatz aufgebracht. In Medienberichten stand auch, dass die Bauweise der neuen Hubschrauber die Gefahr berge, den Rasen durch heiße Luft, die nach unten geleitet werde, in Brand zu setzen.

Anzeige

Ein Hubschrauber vom Typ Sikorsky VH-92 hebt vor dem Weißen Haus ab. Das Modell, welches die jetzigen Hubschrauber (Marine One) im Jahr 2020 ablösen soll, war laut Weißem Haus zu einer Besichtigung durch Präsident Trump vor Ort. Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsidenten steigen auf der Südseite des Weißen Hauses auf einer Rasenfläche in die Helikopter.

Trump: „Das Weiße Haus war in einem schrecklichen Zustand“

Anzeige

Trump hat seit Beginn seiner zweiten Amtszeit Anfang 2025 bereits an mehreren Stellen das Aussehen des Weißen Hauses verändert: Er ließ zum Beispiel den Ostflügel abreißen und plant einen umstrittenen riesigen Ballsaal. Das Oval Office wurde zudem üppig mit Gold verziert.

Anzeige

„Das Weiße Haus war in einem schrecklichen Zustand“, sagte Trump. Er erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Außenfassade, bei der es aktuell ebenfalls Restaurierungsarbeiten gibt. Zugleich lobte sich Trump selbst: Eines, was er könne, sei Bauen. Kritiker werfen Trump hingegen immer wieder Geltungssucht vor. (dpa)