Insolvenz trotz etwa 80 Millionen Euro Umsatz? Warum Sanicare aktuell vor großen Herausforderungen steht.

Auf einem Smartphone ist die App der Online-Apotheke „Sanicare” geöffnet. (Symbolbild) IMAGO / Rüdiger Wölk

Die Online-Apotheke Sanicare ist erneut zahlungsunfähig. Trotz eines Jahresumsatzes von rund 80 Millionen Euro meldet das Unternehmen Insolvenz an – rund 74 Mitarbeiter sind davon betroffen.

Es ist bereits die zweite Insolvenz des bekannten Online-Apothekenanbieters: Schon im Jahr 2012 hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet.

Nun gab die Betreibergesellschaft BS-Apotheken OHG bekannt, sie habe am 15. Juli ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beim Amtsgericht Osnabrück beantragt. Das berichteten das Nachrichtenportal „t-online” sowie „Apotheke adhoc” zuerst. Demnach bleibt die Geschäftsführung weiterhin für das Unternehmen verantwortlich und führt den Betrieb unter eigener Aufsicht weiter.

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Sinkende Umsätze und hohe Investitionen

Gründe für die erneute Insolvenz seien vor allem rückläufige Umsätze sowie hohe Investitionen in die technische und logistische Infrastruktur. Daher soll in den kommenden Wochen ein Sanierungskonzept entwickelt werden.

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Das aktuelle Ziel: die laufenden Kosten reduzieren und das Unternehmen langfristig profitabel aufstellen. Diesen Prozess begleitet ein vorläufiger Sachwalter.

Sanicare: Geschäftsbetrieb läuft weiter

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Trotz der Insolvenz soll der Betrieb weiterlaufen – ganz ohne Einschränkungen. Die Gesellschafter erklärten, sie seien zuversichtlich, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen.

Die BS-Apotheken OHG gehört mit der Marke Sanicare zu den größeren Online-Apotheken Deutschlands. Das Unternehmen betreibt auch mehrere Präsenzapotheken. Der Jahresumsatz soll zuletzt rund 80 Millionen Euro betragen haben. (mp)