Trotz Abkommens mit den USA: Iran schließt offenbar erneut Straße von Hormus

Eigentlich sollte der Schiffsverkehr wieder frei laufen. Doch jetzt gibt es gegenteilige Berichte.

Eine Satellitenaufnahme zeigt den Persischen Golf, die Straße von Hormus und den Golf von Oman (Archivbild). /The Visible Earth/NASA/dpa

Nur zwei Tage nach der Unterzeichnung eines Abkommens zwischen USA und Iran haben die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) die Straße von Hormus offenbar erneut geschlossen. Angeblicher Grund: die israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon.

Laut Medienberichten geht dies aus einem Dokument hervor, das die Maritime Sicherheitsbehörde der Iranischen Revolutionsgarden veröffentlichte. Zudem gibt es Berichte über Funksprüche, die vor dem Durchqueren der Meerenge warnen. Demnach begründen die Revolutionsgarden die erneute Sperrung mit den fortlaufenden Angriffen Israels im Libanon. Zudem behaupten sie, die USA hätten die Blockade der iranischen Häfen nicht vollständig aufgehoben. Erst wenn diese Bedingungen erfüllt seien, würde man die Straße öffnen.

Gleichzeitig hat die zuständige Persian Gulf Strait Authority (PGSA) des Iran am Freitagmittag auf X gepostet, dass die Passage auf Antrag möglich ist – wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien. Zuletzt kam es im Iran allerdings häufig zu widersprüchlichen Aussagen unterschiedlicher Machtzentren.

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25 Schiffe haben Straße von Hormus am Donnerstag passiert

Der Iran hatte die Straße von Hormus von Kriegsbeginn Ende Februar an weitgehend gesperrt. Zuletzt hatten auch die USA die iranischen Häfen blockiert. Nach der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens für ein Ende des Iran-Kriegs am Mittwoch sind nach Daten eines Schiffstracking-Unternehmens am Donnerstag 25 Handelsschiffe durch die Straße von Hormus gefahren.

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Das sei die höchste Zahl seit dem 18. April, erklärte das Unternehmen AXSMarine am Freitag. Es könnte sein, das die tatsächliche Zahl sogar höher liegt, denn einige Schiffe stellen ihr Signal aus oder manipulieren die Daten, um bei der Passage der Meerenge nicht bemerkt zu werden.

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Parallel wurde der ursprünglich für Freitag vorgesehene Auftakt der vertieften Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran abgesagt. Gründe wurden nicht genannt. (mn)