Rauch steigt auf nach einem iranischen Drohnenangriff im Hafengebiet von Dubai auf.

Rauch steigt auf nach einem iranischen Drohnenangriff im Hafengebiet von Dubai auf. Foto: picture alliance/dpa/AP/Fatima Shbair

  • Dubai

Eskalation im Nahost: Touri-Hotspot Dubai meldet Schäden und Verletzte

Im Zuge der Eskalation zwischen Israel, USA und dem Iran stehen auch die Golfstaaten unter Beschuss. Erneut kommt es zu Schäden im Touristen-Hotspot Dubai.

In Dubai in den Vereinigten Arabischen Emirate sind bei der Abwehr von Drohnenangriffen zwei Menschen verletzt worden. Trümmerteile seien in die Höfe von zwei Wohnhäusern gefallen, teilte das Medienbüro von Dubai mit. Explosionsgeräusche in der Stadt seien auf Abfangraketen zurückzuführen, hieß es weiter.

Bereits am Samstag war es im Zuge der aktuellen Eskalation zu einem Feuer am bekannten Luxushotel Burj al Arab gekommen. In Behördenangaben war von einem „kleinen Brand“ die Rede. Ein Video zeigte aber, dass es an der Außenwand des mehr als 300 Meter hohen Wolkenkratzers über mehrere Stockwerke hinweg brannte. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

