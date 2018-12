Terroranschlag geplant?: Bundespolizei ruft Warnung für deutsche Flughäfen aus

Stuttgart -

Die Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen könnten einen terroristischen Hintergrund haben. Mindestens einer der Verdächtigen ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur als islamistischer Gefährder eingestuft.

Weiter hieß es, im Visier seien aktuell vier Verdächtige – zwei davon kommen wohl aus Nordrhein-Westfalen. Sicherheitskreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag entsprechende Informationen. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet.



2 Verdächtige offenbar Vater und Sohn

Die beiden Männer aus NRW seien Vater und Sohn. Sie seien bereits vergangene Woche der französischen Polizei aufgefallen, als sie am Pariser Flughafen Charles de Gaulle Fotos vom Terminal machten.



Das waren laut dem SWR-Bericht auch die beiden Männer, die am Stuttgarter Flughafen gesichtet wurden. Sie konnten demnach anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Das zuständige Polizeipräsidium in Reutlingen wollte den Bericht nicht kommentieren. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die sich aber am Donnerstagabend auf Anfrage nicht äußerte.

Ausspähversuche am Flughafen Stuttgart: Sicherheitsvorkehrungen verschärft

Die Hinweise stammen den dpa-Informationen zufolge von deutschen und französischen Sicherheitsbehörden. Anfang Dezember habe es erste Hinweise gegeben, diese hätten sich Anfang dieser Woche verdichtet.

Wegen der Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen waren auch an den Flughäfen Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden und Mannheim die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden, jedoch als reine Vorsichtsmaßnahme.

Bundespolizei spricht Warnungen für deutsche Flughäfen aus

Mittlerweile hat die Bundespolizei Warnungen für deutsche Verkehrsflughäfen (u.a. Berlin, Hamburg, Frankfurt), für deren Sicherheit sie zuständig ist, ausgesprochen.

Eine Sprecher des Bundespolizeipräsidiums Potsdam bestätigte der „Bild“: „Die Einsatzkräfte an allen Verkehrsflughäfen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei sind entsprechend sensibilisiert.“

Auch Spezialeinheiten kommen an den deutschen Flughäfen zum Einsatz

Einige betroffenen Flughäfen hätten ihre Sicherheitsmaßnahmen wegen des Ausspähversuchs deutlich erhöht, heißt es weiter.



So kämen neben deutlich mehr Streifenpolizisten und Zivilstreifen auch schwer bewaffnete Bundespolizisten und die Anti-Terror-Bereitschaftspolizei des Bundes („BFE+“) zum Einsatz.

(dpa/mah)