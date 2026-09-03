Politik & Wirtschaft

Spritpreis: Super E10 so teuer wie nie zuvor

Grüner Zapfhahn mit der Aufschrift „Super E10“ an der Trigema-Tankstelle in Burladingen
An der Zapfsäule müssen Kunden für Super E10 nun noch tiefer in die Tasche greifen

Nach dem Wiederaufflammen des Irankriegs hat der Preis für Superbenzin der Sorte E10 einen Höchststand erreicht.

Der Preis für einen Liter stieg am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt auf 2,215 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekord von 2,203 Euro aus dem März 2022.

Das hat der ADAC auf Anfrage am Donnerstag mitgeteilt. Inflationsbereinigt waren die Spritpreise im Jahr 2012 höher als derzeit.

Benzinpreise auf Rekordhoch

Als Ursache gelten vor allem höhere Rohölpreise und die angespannte Lage im Nahen Osten. Sorgen um mögliche Lieferausfälle an der Straße von Hormus treiben die Preise zusätzlich. (dpa/mp)

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