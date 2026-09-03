Spritpreis: Super E10 so teuer wie nie zuvor

Nach dem Wiederaufflammen des Irankriegs hat der Preis für Superbenzin der Sorte E10 einen Höchststand erreicht.

An der Zapfsäule müssen Kunden für Super E10 nun noch tiefer in die Tasche greifen picture alliance/dpa | Marijan Murat

Der Preis für einen Liter stieg am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt auf 2,215 Euro und übertraf damit den bisherigen Rekord von 2,203 Euro aus dem März 2022.

Das hat der ADAC auf Anfrage am Donnerstag mitgeteilt. Inflationsbereinigt waren die Spritpreise im Jahr 2012 höher als derzeit.

Benzinpreise auf Rekordhoch

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Als Ursache gelten vor allem höhere Rohölpreise und die angespannte Lage im Nahen Osten. Sorgen um mögliche Lieferausfälle an der Straße von Hormus treiben die Preise zusätzlich. (dpa/mp)