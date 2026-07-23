Der Song „Keine Angst” macht Schlagzeilen. Er fordert ein militanteres Vorgehen gegen Nazis, weil der Staat angeblich versagt. Doch das führt in den Abgrund.

„Der Staat tut zu wenig gegen Neonazis, deswegen müssen wir uns selbst organisieren.“ Das ist die zentrale Botschaft des Songs „Keine Angst“ des Rappers „Danger Dan“ und des Pianisten Igor Levit. Und weil der Liedtext gleichzeitig mit konspirativen Untergrundfantasien spielt, dazu aufruft, Mitglieder „rechter Strukturen“ auszuspionieren und an die Öffentlichkeit zu zerren, und am Ende noch verurteilte Straftäter der „Hammer-Bande“ gegrüßt werden, sorgt der momentan für Aufregung.

Der Rechtsstaat kann’s nicht richten? Jetzt muss es Selbstjustiz sein? Die Aufregung um den Song und die Solidaritätsbekundungen bis aus der Mitte heraus zeigen: Überraschend viele Menschen in Deutschland haben offenbar ein erstaunliches Verhältnis zur Gewalt.

„Danger Dan“ und Igor Levit ausgeladen: Es handelt sich nicht um Zensur

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Unbestritten ist: Der neue „Danger-Dan“-Song „Keine Angst“ wurde vermutlich vor allem deshalb so populär, weil die ZDF-Chefetage „Danger Dan“ und Levit aus der Sendung „Die Anstalt“ gekegelt hat. Der Song beinhalte eine „Gebrauchsanweisung für Gewalt“, deshalb wolle man ihn in dem bis dahin geplanten Rahmen nicht ausstrahlen, so ZDF-Intendant Norbert Himmler.

Ist das Zensur, wie die Künstler nun beklagen? Nein. Es ist zunächst eine Entscheidung des ZDF. Und das kann, wie z.B. auch die MOPO, entscheiden, was es ausstrahlt und berichtet und was nicht. Der Song darf natürlich überall gespielt werden. Und davon wird auch zahlreich Gebrauch gemacht. Das ist auch gut so, denn „das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“, wie „Danger Dan“ selbst einst so schön sang. Man muss aber nicht.

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Ob das ZDF in der Frage nun richtig oder falsch gehandelt hat, darüber wurde viel diskutiert. Erstaunlich ist, wie viele Menschen sich hinter der „Danger-Dan“’schen Selbstjustiz-Losung auch inhaltlich versammeln können. Und darüber blieb die Diskussion viel zu oft aus.

„Keine Angst“ skizziert eine Art Bürgerkriegs-Situation. In der müssen „Nazischweine“ markiert werden, indem man Informationen über sie sammelt und veröffentlicht, sie gezielt bei Arbeitgebern und im sozialen Umfeld anschwärzt. In der echten Welt nennt sich das „Doxing“, ist strafbar und wird auch von Rechtsextremisten genutzt. In „Danger Dans“ Song geht aber auch ein „lieber Gruß“ an Lina E., die Teil der „Hammer-Bande“ war. Sie ist rechtskräftig verurteilt, weil sie Menschen den Schädel zertrümmerte, die Faschisten waren. Oder genauer: die die Bande für Faschisten hielt.

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Selbstjustiz kann nicht die Antwort sein

Nun ist völlig klar, dass viele Menschen in immer mehr Regionen des Landes in bedrohlichen Verhältnissen leben. Rechtsradikale schaffen in dörflichen Umfeldern Strukturen. Bedrohen Andersdenkende und anders Aussehende. Und es wird von Menschen dort beklagt, dass der Ruf nach der Polizei nicht immer hilft. Und blickt man auf die reinen Zahlen, ist die Sache klar. Die Kriminalstatistik weist sehr viel mehr rechte Gewalt als linke aus.

Aber die Antwort darauf kann nicht die Selbstjustiz sein. Wenn wir Demokratie und Rechtsstaat verteidigen wollen, dann tun wir das nicht, indem wir deren wichtigste Grundsätze über Bord kippen.

Und wer entscheidet dann bitte, wer ein „Rechter“ ist, der „gedoxt“ oder gehammert werden darf, und wer zwar konservativ, aber noch okay ist? „Danger Dan“? Jeder Einzelne? So eine Denke ist der direkte Weg in den Untergang. Genau deswegen gibt es ja den Rechtsstaat.

Das Märchen vom „restlos kaputten” Staat

Das ewige Mantra vom „restlos kaputten“ Staat ist die zentrale Erzählung der Rechtsextremisten. Auf ihr fußt ihr Erfolg. Sie haben sonst nichts zu bieten. Mit den Verschwörungstheorien zu politisch motivierten Ermittlungen versuchen sie, juristische Entscheidungen gegen sich zu delegitimieren.

Aber trotz aller Probleme, die dieses Land an allen Fronten hat: Der Rechtsstaat in Deutschland ist vielleicht vieles. Angeschlagen, belastet, anfällig für Fehler, anfällig für Sabotage und Unterwanderung. Ja. Aber er ist nicht dysfunktional. Wir sind in keinem Unrechtsstaat. Wir sind keiner staatlichen Willkür ausgesetzt. Sorry, wir sind hier nicht in Russland!

Wer deshalb auf systematische Gewalt setzt und dafür Notwehr ins Spiel bringt, der attestiert diesem Land, quasi im Bürgerkrieg zu sein. Und da sind wir wieder beim rechten Narrativ vom „restlos kaputten Staat“. Ja, die AfD ist bedrohlich stark, aber DA sind wir noch lange nicht!

Das Ziel muss sein, den Rechtsstaat besser zu machen

Was als entschiedene Gegenreaktion gedacht ist, hilft bei der Befeuerung des Leitmotivs der Gegenseite. Wer sich nicht an Recht und Gesetz hält, gibt das Recht aus der Hand, das energisch und laut von der Gegenseite einfordern zu können.

Und wenn der Rechtsstaat nicht gut genug ist, dann sollten wir alles daran setzen, ihn besser zu machen. Das gelingt vermutlich nicht, wenn wir ihn unter Beschuss nehmen.

Trotzdem hat der Aufruhr um „Keine Angst“ auch gute Seiten. Wir bekommen Gelegenheit, unser Verhältnis zu Gewalt zu diskutieren und zu beweisen, dass wir klüger sind als Extremisten. Und der Staat darf die Affäre durchaus als Weckruf verstehen. Wenn breite Schichten nach mehr Eigenermächtigung rufen, kann er nicht alles richtig gemacht haben.