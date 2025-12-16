Sea Tiger: Dieser Hubschrauber jagt jetzt russische U-Boote in Nord- und Ostsee

Mit neuen Hubschraubern baut die Marine ihre Fähigkeiten bei U-Boot-Jagd und Abwehr von Bedrohungen aus der Luft aus. Die erste Maschine landete jetzt in Berlin.

Die Marine hat ihren ersten neuen Bordhubschrauber erhalten, der vor allem bei der Bekämpfung von U-Booten helfen soll. Der Marineflieger vom Typ NH-90 MRFH Sea Tiger werde für Landes- und Bundesverteidigung neue Möglichkeiten bieten, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach der Landung der Maschine auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums in Berlin. Er nannte die Abwehr von Unter- und Überwasserbedrohungen aus der Luft sowie die U-Boot-Jagd.

Neuer Marine-Hubschrauber stärkt U-Boot-Abwehr aus der Luft

„Putin rüstet seine Marine weiter massiv auf. Er braucht sie nicht oder kaum in der Ukraine. Die Schwarzmeer-Flotte ist das eine, aber die Nordatlantik-Flotte ist etwas anderes“, sagte Pistorius. Und: „Das heißt, wir sind gefordert, als NATO, als Bundesrepublik Deutschland unsere Streitkräfte zur See, schnell und besser auszustatten.“

Insgesamt sollen 30 Sea Tiger beim Marinefliegergeschwader 5 im niedersächsischen Nordholz stationiert werden. Das Modell soll den Sea Lynx ablösen, der seit 1981 bei der Deutschen Marine geflogen wird.

Der Sea Tiger ist mit einem Tauchsonar und einem Sonarbojen-System ausgestattet, um ein Unterwasserlagebild zu erstellen und U-Boote ausfindig zu machen. Aus dem Helikopter können Torpedos und Seezielflugkörper eingesetzt werden. In der Variante MRFH („Multi Role Frigate Helicopter“) ist er speziell für den Einsatz auf Fregatten ausgelegt. (dpa/mp)