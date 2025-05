Wirkliche Begeisterung hat die neue schwarz-rote Bundesregierung von Anfang an nicht ausgelöst. Die erste Woche im Amt hat ebenso wenig Anlass zu mehr Euphorie gegeben wie die erste Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz (CDU). An guten Absichten mangelt es dabei gar nicht. An der ein oder anderen Stelle aber an professionellem Handeln.