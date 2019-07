Schock-Moment: Boot gekentert: Ex-Bundespräsident Gauck in Seenot geraten

Berlin -

Welche politischen Konflikte werden gerade in Deutschland ausgetragen?

Welche innen- und außenpolitischen Fragen treiben die deutschen Politiker derzeit um? Und welche Politiker-Aussagen machen die Deutschen hellhörig?

In unserem Politik-News-Ticker informieren wir Sie laufend aktuell über die Entwicklungen in der deutschen Politik.

Ex-Bundespräsident Joachim Gauck aus Ostsee gerettet

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck ist am Freitagnachmittag vor dem Ostsee-Bad Wustrow (Mecklenburg-Vorpommern) mit einem kleinen Segelkutter gekentert. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) bestätigte, ist der 79-Jährige aus dem Wasser gerettet worden. „Herr Gauck ist unverletzt und wohlauf“, sagte eine Sprecherin.

Das Seenotrettungsboot „Barsch“ barg ihn aus dem Bodden. Die örtliche Feuerwehr und ein Hubschrauber waren auch im Einsatz. Das Personenschutzkommando von Gauck war an Land vor Ort, bestätigte das BKA. Zuvor hatte die „Ostseezeitung“ über den Notfall berichtet.

Gauck ist in Rostock geboren und in Wustrow aufgewachsen. Bis 2017 war der ehemalige Pastor fünf Jahre lange Bundespräsident.

Angela Merkel fallen immer wieder Augen zu

Eigentlich hat unsere Kanzlerin Angela Merkel bereits seit vergangenen Freitag Urlaub. Doch diesen Termin musste sie noch wahrnehmen – wie viele andere Politiker auch: die Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin.

Immer wieder fallen Merkel, die neben Finanzminister Olaf Scholz (SPD) Platz genommen hat, die Augen zu. Sie blickt auf die Uhr, auf ihr Handy, abermals schließt sie die Augen. Auch, als AKK ihre Regierungserklärung hält, sind sie zeitweise geschlossen.



Es sind Szenen, die zeigen, wie erschöpft unsere Kanzlerin wohl ist.

100 Minuten dauerte die Sondersitzung, und fällt mitten in die Ferien. Länger aber wollte Merkel nicht warten mit der Vereidigung ihrer Verteidigungsministerin, deswegen musste improvisiert werden – und zwar in erheblichem Ausmaß. 709 Abgeordnete wurden aus den Ferien nach Berlin beordert, der weitaus größte Teil folgte dem Ruf auch.

Über den Gesundheitszustand der Kanzlerin wird seit Wochen spekuliert, nachdem sie bei drei öffentlichen Auftritten im Stehen stark gezittert hatte. Zuletzt absolvierte sie in der vergangenen Woche die Begrüßung der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit militärischen Ehren teilweise im Sitzen. In der vergangenen Woche hatte die mit Kurzatmigkeit während eines Statements zu kämpfen – „weil sie zügig eine Treppe hochgelaufen ist, um rechtzeitig zu den oben wartenden Journalisten zu gelangen”, so Regierungssprecher Steffen Seibert.



Merkel selbst betonte immer wieder, fit zu sein. Doch der aktuelle Termin zeigt, wie bereit sie für ihren Urlaub ist. Wo Merkel ihn verbringt, wird nicht verraten. Bis zum 11. August hat sie erst einmal frei.

Annegret Kramp-Karrenbauer vereidigt

Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) macht sich für einen regelmäßigen Anstieg der Verteidigungsausgaben stark. Bei ihrer ersten Regierungserklärung im Bundestag warb sie am Mittwoch ausdrücklich dafür, bis zum Jahr 2024 die Marke von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen. „Wenn die Bundeswehr die Fähigkeiten zeigen soll, die wir von ihr verlangen (...), dann muss der Verteidigungshaushalt weiter ansteigen“, betonte Kramp-Karrenbauer. „Dann brauchen wir 1,5 Prozent in 2024, und dann brauchen wir einen verlässlich stetig wachsenden Pfad bis dorthin – auch dafür werde ich mich einsetzen.“ Zuvor hatte sie sich zu dem Ziel der Nato-Partner bekannt, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzustreben. „Es geht nicht um Wünsche von außen“, sagte Kramp-Karrenbauer in Anspielung auf die Forderungen von US-Präsident Donald Trump an Deutschland. „Es geht nicht um Aufrüstung“, ergänzte die CDU-Chefin. Deutschland müsse ein verlässlicher Partner in der Nato sein. Der Koalitionspartner SPD sieht die Forderungen nach noch mehr Geld für die Bundeswehr kritisch. Insgesamt geht es um mehrere Milliarden Euro.

AfD-Abgeordneter bezeichnet Journalisten als „Ratten“



Der bayerische AfD-Landtagsabgeordnete Roland Magerl hat Journalisten auf einem AfD-Landesparteitag öffentlich als „Ratten“ bezeichnet.



In einer Debatte über die zerstrittene AfD-Landtagsfraktion ging Magerl am Sonntag in Greding gezielt ans Mikrofon und berichtete darüber, wie Interna aus der Fraktion nach außen getragen werden und die „Ratten“ der Medien dies dann ausnutzen würden. Die Äußerung leitete er damit ein, dass die Delegierten ihm zuhören sollten.



Magerl ging wenige Minuten nach der Äußerung erneut ans Mikrofon und entschuldigte sich schließlich vor den gut 400 Delegierten für den Begriff. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP sagte der 46-Jährige, er habe das Wort aus der Emotion heraus gesagt und im Affekt gehandelt.



Magerl sagte, er ärgere sich darüber, dass die bayerische Landtagsfraktion nicht mit ihrer Sacharbeit nach außen dringe, weil der Streit der Fraktion alles überlagere. Magerl räumte aber ein, dass der Streit von den eigenen AfD-Fraktionsmitgliedern selbst nach außen getragen werde.

Angela Merkel gesteht Versagen beim Klimaschutz

Interessante Geständnisse von Angela Merkel bei der Sommer-Pressekonferenz der Kanzlerin am Freitag (19. Juli). Auf die Frage, ob Klima-Aktivistin Greta Thunberg (16) und die Schüler-Demos „Fridays for Future” ihre Klimapolitik beeinflussen, sagte Merkel, dass die Ernsthaftigkeit, mit der Greta Thunberg und „viele, viele junge Leute“ auf das Thema hinweisen, die Bundesregierung „sicherlich zur Beschleunigung getrieben” habe.

Sie betonte aber: „Wir hatten ja schon vor Greta im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir ein Klimaschutzgesetz brauchen.“



Zudem gab es ein Geständnis der Kanzlerin, das viele überrascht haben dürfte: „Das eine ist, dass wir ja auch in Deutschland jetzt sehr außergewöhnliche Wetterverläufe haben, was die Menschen schon aufrüttelt und einfach auch zeigt, welche Schäden Nicht-Handeln oder zu wenig Handeln mit sich bringt.”

Hier das Zitat der Kanzlerin aus einer Mitschrift der Bundesregierung im Wortlaut:

Ich denke, es gibt zwei Dinge: Das eine ist, dass wir auch in Deutschland jetzt sehr außergewöhnliche Wetterverläufe haben, was die Menschen schon aufrüttelt und einfach auch zeigt, welche Schäden Nichthandeln oder zu wenig Handeln mit sich bringt. Zweitens gibt es die Tatsache, dass wir mit den bisherigen Vorgehensweisen zwar unsere Klimaziele für 2010 erreichen konnten, aber nicht mehr die für 2020. Das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben: Wir müssen da anders herangehen. Wir hatten ja schon vor Greta im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir ein Klimaschutzgesetz brauchen, aber die Ernsthaftigkeit, mit der Greta, aber auch viele, viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht und dass ihre Lebensperspektive einfach eine weitaus längere ist, hat uns sicherlich schon noch einmal dazu gebracht, entschlossener an die Sache heranzugehen.

Fazit: Deutschland hat seine Klimaziele nicht erreicht, da die Regierung unter Merkel nichts oder zu wenig dafür getan hat.

Erstmals gibt Kanzlerin Merkel Fehler in Bezug auf den Klimaschutz offen zu. Sie gibt ihrer Regierung damit eine Mitschuld an den extremen Wetterverläufen in Deutschland.

Klimaziele für 2020 sind heute unerreichbar

Dabei sagte die Kanzlerin doch schon 2007: „Wir alle spüren angesichts von extremen Wettersituationen, Überschwemmungen und Dürrekatastrophen, Waldbränden und Hungersnöten, dass Klimaschutz eine globale Aufgabe ist, die alle angeht.“

Weiter betonte sie: „Es kann sich kein Land ausnehmen, denn für jedes Land stellt der Klimawandel eine Bedrohung dar.”



Heute, im Juli 2019, sind die Klimaziele für 2020 unerreichbar. Ein verspätetes Schuldeingeständnis der Kanzlerin hilft da auch nicht. Reden kann sie, sagt der Kieler Klimaforscher Mojib Latif der „Bild”.

„Aber wenn es darum geht zu handeln, versagt sie.“ Auch das Klima-Kabinett habe bislang keine Ergebnisse vorzuweisen. „Schöne Ankündigungen und Fotos in der Arktis reichen nicht!”, mahnt der Professor.

Greenpeace-Experte Stefan Krug untermauert die Vorwürfe gegenüber „Bild”: „Seit einem halben Jahr liegen die Vorschläge der Kohlekommission vor, aber noch immer gibt es keinen Gesetzentwurf zum Kohleausstieg. Und auch über den Entwurf eines Klimaschutzgesetzes von Umweltministerin Schulze gibt es viel Streit, aber keine Entscheidung.”

Angela Merkel: Hoffe auf gesundes Leben nach Politik-Karriere

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Verständnis für wiederholte Fragen nach ihrer Gesundheit geäußert – und noch einmal betont, sie könne ihr Amt als Regierungschefin trotz der Zitteranfälle ausüben.



Es gehe ihr gut, sagte sie am Freitag in Berlin. „Als Mensch habe ich auch persönlich ein hohes Interesse an meiner Gesundheit“, betonte Merkel. Und spricht über das Ende ihrer Politik-Laufbahn: 2021 werde sie aussteigen.



„Aber dann hoffe ich, dass es noch ein weiteres Leben gibt. Und das würde ich dann auch gerne gesund weiterführen.“



In den vergangenen Wochen hatte Merkel bei mehreren öffentlichen Auftritten heftige Zitteranfälle erlitten - und deshalb zuletzt mehrere Auftritte im Sitzen absolviert (hier noch einmal nachlesen).

Derweil hat Merkel die Handlungsfähigkeit der großen Koalition trotz erheblicher Differenzen zwischen Union und SPD betont. Mit den drei Interims-Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten und Vizekanzler Olaf Scholz arbeite die Union „sehr, sehr verlässlich zusammen“, sagte Merkel am Freitag bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz in Berlin. „Das gibt mir auch den Optimismus, dass man die Regierungsarbeit sehr wohl weiterführen kann.“ Die SPD will im Dezember eine Halbzeitbilanz ziehen und entscheiden, ob sie in der großen Koalition bleibt.

(dpa/afp/red)